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AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

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Calvarese : « Turin-Milan ? Le VAR intervient désormais de manière aléatoire. Qu'ils diffusent toutes les images à la télévision »

L'épisode du penalty lors du match Milan-Turin, qui a conduit l'arbitre Fourneau à accorder un penalty après consultation de la vidéo pour un contact dans la surface rossonera entre Simeone et Pavlovic, continue de faire débat ; même les experts en analyse vidéo et les anciens arbitres se prononcent contre la décision, non pas tant celle de l'arbitre sur le terrain, mais plutôt de la salle VAR où Nasca et Maresca ont choisi d'intervenir auprès de l'arbitre


Parmi eux figure également l'ancien arbitre Giampaolo Calvarese qui, depuis longtemps déjà, commente sur sa page Instagram les décisions arbitrales les plus controversées de notre Serie A et au-delà.


  • L'ÉPISODE : QUE S'EST-IL PASSÉ ?

    Rappelons l'incident qui s'est produit vers la 83e minute du match à San Siro.

    Lors d'une action offensive en faveur des Grenats, Simeone reste au sol après un contact avec Pavlovic. Le jeu ne s'interrompt pas et le Milan, en contre-attaque, passe tout près de marquer le 4-1 par l'intermédiaire de Ricci. Par la suite, le VAR procède à une vérification et convoque l'arbitre Fourneau devant l'écran pour une révision sur le terrain. L'arbitre va revoir la situation et constate une sorte de coup de main involontaire au visage de Pavlovic à l'encontre de Simeone. Après avoir examiné attentivement l'incident, Fourneau annonce au public de San Siro que l'intervention est fautive et accorde donc un penalty.

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  • LA COLÈRE D'ALLEGRI

    « Mais comment peut-on siffler un penalty comme ça ? J'essaie de rester calme, mais vous me donnez vraiment envie d'arrêter. Je vais arrêter d'entraîner. » Tels ont été les mots d'Allegri après le penalty accordé à Simeone à San Siro lors du match Milan-Torino, depuis le bord du terrain.

  • LE COMMENTAIRE DE CALVARESE : « ON N'Y COMPREND PLUS RIEN »

    Sur son compte Instagram, Calvarese se demande : « Mais y avait-il penalty ? En écoutant le match en direct, on sent que le seuil d’intervention a probablement changé ces derniers mois. Ces derniers mois, la décision serait restée celle de l’arbitre sur le terrain. Cela nous donne une idée de ce qui se passe aujourd’hui concernant le seuil d’intervention du VAR. On n’y comprend plus rien désormais. L’intervention du VAR ne doit avoir lieu qu’en présence d’une erreur claire et évidente, avec des images tout aussi claires et évidentes. »

  • « MONTREZ TOUTES LES CHAMBRES À LA TÉLÉVISION »

    « Les caméras en montrent environ 5 ou 6, mais nous n'avons que des images où l'on voit Simeone de dos, jamais son visage. En somme, il n’y a pas une seule image qui prouve de manière incontestable le contact entre la main de Pavlovic et le visage de Simeone. On le devine, mais il est impossible d’en saisir l’intensité sans même voir l’incident de face. Toutes les images montrées par le VAR doivent également être diffusées à la télévision pour que tout le monde puisse les voir. »

  • « LE VAR INTERVIENT DÉSORMAIS DE MANIÈRE ALÉATOIRE »

    « Je vais donc être très franc et dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, le seuil d'intervention, et donc la décision d'accorder ou non un penalty, semble être devenu une question de pur hasard, liée à l'interprétation subjective des arbitres vidéo (VAR) sur chaque situation, plutôt qu'à des directives techniques bien précises. »

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