Calvarese : « Turin-Milan ? Le VAR intervient désormais de manière aléatoire. Qu'ils diffusent toutes les images à la télévision »

L'épisode du penalty lors du match Milan-Turin, qui a conduit l'arbitre Fourneau à accorder un penalty après consultation de la vidéo pour un contact dans la surface rossonera entre Simeone et Pavlovic, continue de faire débat ; même les experts en analyse vidéo et les anciens arbitres se prononcent contre la décision, non pas tant celle de l'arbitre sur le terrain, mais plutôt de la salle VAR où Nasca et Maresca ont choisi d'intervenir auprès de l'arbitre





Parmi eux figure également l'ancien arbitre Giampaolo Calvarese qui, depuis longtemps déjà, commente sur sa page Instagram les décisions arbitrales les plus controversées de notre Serie A et au-delà.



