Calum McFarlane dévoile un SMS de Xabi Alonso après la défaite en finale de la FA Cup, alors que le vestiaire de Chelsea se réjouit d'accueillir son nouvel entraîneur

La nomination de Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur de Chelsea pour les quatre prochaines saisons a été officialisée dès le lendemain de la défaite 1-0 contre Manchester City en finale de la FA Cup à Wembley. Bien que l’Argentin ne prenne officiellement ses fonctions qu’en juillet, l’entraîneur par intérim, McFarlane, a déjà échangé avec lui.

Avant le derby londonien de mardi face à Tottenham, McFarlane a confirmé : « Nous n’avons pas encore échangé directement, mais il m’a adressé un SMS dimanche. Le contenu est resté privé, principalement axé sur la finale. Nous avons juste eu un bref échange par texto. »