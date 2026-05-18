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Calum McFarlane dévoile un SMS de Xabi Alonso après la défaite en finale de la FA Cup, alors que le vestiaire de Chelsea se réjouit d'accueillir son nouvel entraîneur
Une nouvelle ère s’ouvre pour Chelsea
La nomination de Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur de Chelsea pour les quatre prochaines saisons a été officialisée dès le lendemain de la défaite 1-0 contre Manchester City en finale de la FA Cup à Wembley. Bien que l’Argentin ne prenne officiellement ses fonctions qu’en juillet, l’entraîneur par intérim, McFarlane, a déjà échangé avec lui.
Avant le derby londonien de mardi face à Tottenham, McFarlane a confirmé : « Nous n’avons pas encore échangé directement, mais il m’a adressé un SMS dimanche. Le contenu est resté privé, principalement axé sur la finale. Nous avons juste eu un bref échange par texto. »
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Réaction dans les vestiaires
La nomination de l’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid a suscité un vif optimisme au sein d’un effectif qui vient de traverser une saison agitée. McFarlane a souligné que les joueurs attendaient déjà avec impatience la révolution tactique et le prestige que l’Espagnol va apporter.
Interrogé sur la réaction du groupe à la nomination d’Alonso, McFarlane a déclaré : « Tout le monde est enthousiaste. C’est un excellent entraîneur, il a remporté des trophées majeurs et a eu une belle carrière de joueur. Il bénéficiera du respect de tous. Nous sommes très enthousiastes. »
Attirer les meilleurs éléments malgré les difficultés
Même si Chelsea n'a pas été à la hauteur de ses standards habituels cette saison, le recrutement de l'un des entraîneurs les plus convoités du football mondial rappelle le statut du club. Selon McFarlane, la qualité de l'effectif actuel a été un facteur clé dans le choix du nouvel entraîneur, dont la mission sera de transformer ce potentiel en résultats réguliers.
« C'est une nouvelle vraiment passionnante », déclare McFarlane au sujet de la nomination d'Alonso. « [Il est] très talentueux et possède un palmarès impressionnant. Oui, je suis vraiment enthousiaste pour le club. Nous avons tous hâte de travailler avec lui. Cela ne me surprend pas. C’est un club de premier plan. Je pense que nous avons des joueurs vraiment passionnants qui viennent jouer ici. Même si la saison est décevante, ils ont parfois montré cette année le genre de qualité dont nous disposons. Donc oui, c’est un club de premier plan, et il attirera toujours les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs. »
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Les derniers obstacles pour le personnel intérimaire
Avant l’aube de l’ère Alonso, prévue cet été, les Blues doivent encore disputer deux matchs sous la houlette de McFarlane : un derby londonien contre Tottenham à Stamford Bridge mardi soir, puis un déplacement au Stadium of Light pour défier Sunderland lors de la dernière journée de la saison.