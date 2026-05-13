Callum Wilson critique l’arbitrage après un but refusé contre Arsenal et souligne une tendance frappante

L’agitation suscité par le derby londonien de dimanche persiste. Wilson a vu son but égalisateur dans le temps additionnel refusé après une longue consultation de la VAR : l’arbitre Chris Kavanagh, après visionnage des images, a jugé que le gardien David Raya avait été retenu.

L’attaquant des Hammers conteste cette interprétation et pointe un manque de cohérence : « Nous avons étudié les relances d’Arsenal avant la rencontre et cela se produisait souvent », a-t-il confié à Sky Sports. Selon lui, presque toutes les équipes bloquent les gardiens de but de la même manière dans la surface, mais l’arbitre intervient rarement.