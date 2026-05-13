Callum Wilson a exprimé son frustration face au manque de cohérence des arbitres en Premier League. L’attaquant de West Ham United a vu son but contre Arsenal être refusé par la VAR, une décision qui a durement touché une équipe en pleine lutte pour le maintien. Pour Arsenal, toutefois, ce jugement a permis de préserver son avance dans la course au titre.
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Callum Wilson critique l’arbitrage après un but refusé contre Arsenal et souligne une tendance frappante
L’agitation suscité par le derby londonien de dimanche persiste. Wilson a vu son but égalisateur dans le temps additionnel refusé après une longue consultation de la VAR : l’arbitre Chris Kavanagh, après visionnage des images, a jugé que le gardien David Raya avait été retenu.
L’attaquant des Hammers conteste cette interprétation et pointe un manque de cohérence : « Nous avons étudié les relances d’Arsenal avant la rencontre et cela se produisait souvent », a-t-il confié à Sky Sports. Selon lui, presque toutes les équipes bloquent les gardiens de but de la même manière dans la surface, mais l’arbitre intervient rarement.
Selon lui, des situations similaires sont régulièrement ignorées tout au long de la saison, et l’arbitre aurait dû considérer cet incident comme une simple bousculade dans la surface de réparation. « Si on en retient une, il faut toutes les retenir », a déclaré Wilson.
Le président de la PGMOL, Howard Webb, a publiquement défendu cette décision. Dans l’émission « Match Officials Mic'd Up », il a expliqué que le contact avec Raya remplissait manifestement les critères d’une faute et qu’il était essentiel de protéger les gardiens lorsque un adversaire les saisissait.
Wilson n’est toutefois pas convaincu et rappelle le contexte plus large : selon l’attaquant, Leandro Trossard et Gabriel étaient déjà impliqués dans une altercation physique avant que le ballon n’atteigne Raya. « Si c’est une faute, alors ce que Trossard a fait avant est aussi une faute », a-t-il déclaré.