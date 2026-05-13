Callum Wilson affirme que le but refusé contre Arsenal aurait dû être validé, et la star de West Ham sort du silence pour commenter la polémique autour de l’assistance vidéo

Les conséquences du derby londonien de dimanche continuent de susciter la polémique. En effet, le but égalisateur de Wilson, inscrit dans le temps additionnel, a été annulé après une longue consultation vidéo. L’arbitre Chris Kavanagh avait d’abord validé la réalisation, mais, après avoir visionné les images sur l’écran situé au bord de la pelouse, il a jugé que Pablo avait gêné David Raya en retenant le bras du gardien alors que celui-ci tentait de capter le ballon.

Interrogé sur l’incident, Wilson s’est étonné que des accrochages similaires dans la surface soient souvent ignorés. « Je dirais oui, le but aurait dû être validé, car j’ai bien marqué », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Mais ensuite, on voit beaucoup d’équipes faire la même chose dans la surface pour bloquer les gardiens. On a étudié les coups de pied arrêté d’Arsenal avant le match, et il y avait beaucoup de situations de ce type. Ce n’est pas pour dire qu’ils sont les seuls à le faire, tout le monde le fait. »