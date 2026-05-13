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Callum Wilson affirme que le but refusé contre Arsenal aurait dû être validé, et la star de West Ham sort du silence pour commenter la polémique autour de l’assistance vidéo
Wilson est furieux après cette décision.
Les conséquences du derby londonien de dimanche continuent de susciter la polémique. En effet, le but égalisateur de Wilson, inscrit dans le temps additionnel, a été annulé après une longue consultation vidéo. L’arbitre Chris Kavanagh avait d’abord validé la réalisation, mais, après avoir visionné les images sur l’écran situé au bord de la pelouse, il a jugé que Pablo avait gêné David Raya en retenant le bras du gardien alors que celui-ci tentait de capter le ballon.
Interrogé sur l’incident, Wilson s’est étonné que des accrochages similaires dans la surface soient souvent ignorés. « Je dirais oui, le but aurait dû être validé, car j’ai bien marqué », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Mais ensuite, on voit beaucoup d’équipes faire la même chose dans la surface pour bloquer les gardiens. On a étudié les coups de pied arrêté d’Arsenal avant le match, et il y avait beaucoup de situations de ce type. Ce n’est pas pour dire qu’ils sont les seuls à le faire, tout le monde le fait. »
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Exiger une cohérence irréprochable de la part des officiels
Wilson a estimé que la faute sifflée sur Raya était un cas isolé, occultant d’autres contacts précédents. Selon lui, si les arbitres appliquaient la règle avec une telle rigueur, ils devraient logiquement sanctionner le moindre contact dans la surface, et non se limiter à un seul épisode aux lourdes conséquences sur le titre et la lutte contre la relégation.
« Pour moi, c’est contre nous, est-ce que vous dites que c’est une faute ? C’est possible », a ajouté Wilson. « Mais bien sûr, il y a eu des incidents similaires tout au long de la saison. Je pense simplement que s’il y a de la cohérence, personne ne se plaindra. Si vous en retenez un, vous devrez tous les retenir. À mon avis, l’arbitre aurait dû laisser le jeu se poursuivre, considérant qu’il s’agissait simplement d’une poussée dans la surface, et c’est ainsi que cela aurait dû être. »
Webb défend l'intervention du VAR
Malgré la colère du camp de West Ham, Howard Webb, le directeur du PGMOL, a publiquement défendu la décision d’annuler le but. Lors d’une intervention dans l’émission « Match Officials Mic’d Up », l’ancien arbitre a expliqué que le contact sur le gardien d’Arsenal était évident et constituait une faute, malgré l’intense pression qui régnait lors de la rencontre.
Pour lui, si un gardien est gêné par un adversaire qui lui saisit ou lui retient les bras, il doit être protégé. David Wilson n’a toutefois pas été convaincu. Il a rappelé que Leandro Trossard et Gabriel étaient déjà impliqués dans une mêlée physique avant même que le ballon n’atteigne Raya.
« Si l’on isole le geste de Pablo sur le gardien, c’est effectivement une faute », a-t-il ajouté. « Mais si l’on observe Trossard, dos au ballon, le pousser, puis Gabriel tirer sur son maillot, il est logique qu’il cherche à se déséquilibrer pour ne pas tomber. Que ce soit en tendant le bras pour essayer de s’agripper à quelque chose, ce qui était malheureusement le bras du gardien. Si c’était un autre joueur et que cela l’empêchait de sauter pour reprendre le ballon de la tête, cela ne serait pas sanctionné comme une faute. Si c’est une faute, alors ce que Trossard a fait avant est aussi une faute. »
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Guardiola perd confiance dans le système
La polémique a également attiré l’attention de Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, dont l’équipe talonne actuellement Arsenal en tête du classement. Le technicien catalan a profité de l’occasion pour réitérer sa méfiance de longue date à l’égard de la VAR, estimant que le caractère subjectif de cette technologie la rend peu fiable pour attribuer des titres ou des trophées majeurs.
« Je ne fais plus confiance à rien depuis l’arrivée de cette technologie il y a longtemps, a-t-il déclaré. J’ai toujours pensé qu’il fallait faire mieux, faire mieux, être en mesure de faire mieux, car on s’en veut pour ce qu’on doit faire, parce que [le VAR] est un coup de dés. » Il a exhorté ses joueurs à se concentrer sur leurs propres performances afin de s’assurer que les résultats cruciaux ne soient pas laissés entre les mains de la cabine VAR de Stockley Park alors que la saison de Premier League atteint son paroxysme.