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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

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Calendrier et résultats de l'équipe féminine d'Angleterre 2026 : retrouvez le programme des matchs des Lionesses, les chaînes de télévision, les diffusions en direct et toutes les options pour suivre les rencontres

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL

Le guide officiel de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre, qui explique comment suivre les matchs en direct et offre de nombreuses autres informations utiles.

L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Les Lionesses n’ont pas été épargnées durant leur parcours helvétique : elles ont d’abord éliminé la Suède aux tirs au but en quarts de finale, puis battu l’Italie après prolongation en demi-finale. Au final, le groupe de Sarina Wiegman a donc réussi sa revanche sur l’Espagne, battue en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Désormais, alors que l’attention se porte sur 2026, l’Angleterre vise un nouveau succès contre l’Espagne dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe obtiendra un billet direct pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Les Lionesses doivent donc démarrer sur les chapeaux de roue, et une fin d’année 2025 réussie pourrait les y aider.

GOAL vous propose le calendrier, les matchs et les résultats de l’Angleterre, ainsi que les options pour suivre l’équipe.

  • Quel est le calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026 ?

    Les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 s’ouvriront début 2026. En novembre, les Lionesses ont découvert leurs adversaires : elles affronteront l’Espagne, l’Ukraine et l’Islande dans le groupe A3. Seule la première place du groupe assure une qualification directe pour le tournoi au Brésil. En cas de deuxième, troisième ou quatrième place, l’Angleterre devra passer par les barrages, où deux succès en autant de confrontations aller-retour lui ouvriraient les portes de la Coupe du monde. 

    Les rencontres de la phase de groupes sont programmées en mars, avril et juin 2026, tandis que les barrages se tiendront plus tard dans l’année. L’Angleterre a déjà officialisé les dates de ses six premiers matchs, même si les stades et les horaires de coup d’envoi doivent encore être dévoilés. En raison de la situation en Ukraine, les Lionesses se rendront en Turquie pour disputer cette rencontre à l’extérieur sur terrain neutre.

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  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Comment suivre l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matchs de l’équipe nationale féminine d’Angleterre diffèrent de ceux de l’équipe masculine : ITV est le diffuseur attitré des Lionesses. Les rencontres sont généralement retransmises en direct sur ses chaînes, principalement ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, sa plateforme de streaming.

    Toutefois, lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord, la situation évolue : la BBC, détentrice des droits pour ces autres nations du Royaume-Uni, prend alors le relais. Ainsi, le match disputé à Glasgow fin 2023 a été diffusé sur BBC One.

    Pour les supporters anglais résidant aux États-Unis, fuboTVconstitue la solution idéale pour suivre les Lionesses. En règle générale, FOX et FS1 diffusent les rencontres du Championnat d’Europe, tandis que certaines sont également proposées sur ESPN.

  • Classement du groupe de qualification de l'équipe féminine d'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027

    Qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – Groupe A3

    Pos.ÉquipeMVNDDiff.Pts
    1Angleterre2200+76
    2Espagne2200+56
    3Islande2002-50
    4Ukraine2002-70

    Les formations classées deuxième, troisième et quatrième disposeront encore d’une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages.

  • Calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionLieu
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade de Wembley, Londres
    18 avril17 h 30Islande - AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juinÀ confirmerEspagne - AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre vs UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Hill Dickinson, Liverpool

    Les détails des autres rencontres de 2026 seront communiqués ultérieurement.

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