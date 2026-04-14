L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Les Lionesses n’ont pas été épargnées durant leur parcours helvétique : elles ont d’abord éliminé la Suède aux tirs au but en quarts de finale, puis battu l’Italie après prolongation en demi-finale. Au final, le groupe de Sarina Wiegman a donc réussi sa revanche sur l’Espagne, battue en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Désormais, alors que l’attention se porte sur 2026, l’Angleterre vise un nouveau succès contre l’Espagne dans leur groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe obtiendra un billet direct pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Les Lionesses doivent donc démarrer sur les chapeaux de roue, et une fin d’année 2025 réussie pourrait les y aider.

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