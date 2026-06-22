L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Le parcours des Lionesses en Suisse n’a pas été de tout repos : elles ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale et disputer une prolongation pour s’imposer face à l’Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman s’est une nouvelle fois imposée, prenant ainsi sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre visait un nouveau succès contre l’Espagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe décrocherait directement un billet pour le Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, « La Roja » a pris sa revanche, renvoyant les coéquipières de Wiegman vers les barrages prévus au second semestre 2026.

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