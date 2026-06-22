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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

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Calendrier et résultats de l'équipe féminine d'Angleterre 2026 : retrouvez le programme des matchs des Lionesses, les chaînes de télévision, les diffusions en direct et toutes les options pour ne rien manquer des rencontres

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL

Le guide complet de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre, qui explique comment suivre les matchs en direct et bien plus encore.

L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Le parcours des Lionesses en Suisse n’a pas été de tout repos : elles ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale et disputer une prolongation pour s’imposer face à l’Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l’équipe de Sarina Wiegman s’est une nouvelle fois imposée, prenant ainsi sa revanche sur l’Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre visait un nouveau succès contre l’Espagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe décrocherait directement un billet pour le Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, « La Roja » a pris sa revanche, renvoyant les coéquipières de Wiegman vers les barrages prévus au second semestre 2026.

GOAL vous propose le calendrier, les rencontres et les résultats des Lionesses, ainsi que les différentes façons de suivre l’équipe.

  • Quels résultats l'équipe féminine d'Angleterre a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L'Angleterre a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, en enchaînant quatre victoires, dont un succès retentissant contre l'Espagne à Wembley, et en prenant la première place du groupe à deux journées de la fin. Les « Lionesses » étaient alors en pole position pour décrocher le seul billet direct pour le Brésil, n'ayant besoin que d'un point lors du déplacement en Espagne, le 5 juin, pour valider leur ticket.

    Mais à Majorque, rien ne s’est passé comme prévu : les Lionesses ont subi leur plus lourde défaite sous l’ère Wiegman et leur plus sévère revers depuis 17 ans, la Roja s’imposant 4-0 et prenant ainsi la tête du groupe. Il fallait alors un immense service de l’Islande, qui n’est pas venu : battue 6-1 par l’Espagne, elle a rendu la victoire anglaise contre l’Ukraine caduque et contraint les Anglaises à passer par les barrages.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quel est le calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026 ?

    Les barrages de la Coupe du monde se disputeront en deux tours, chacun sous la forme d’un double affrontement. Le premier tour, programmé durant la trêve internationale d’octobre, verra l’Angleterre défier la Grèce, actuelle 59e au classement mondial. Ces deux rencontres seront les premières entre les deux nations dans le football féminin international.

    En cas de qualification, les Lionesses disputeront le deuxième et dernier tour face à la Slovaquie ou l’Ukraine, battue à deux reprises par l’Angleterre. Ces rencontres sont programmées pendant la trêve internationale de fin novembre/début décembre, le tirage au sort étant fixé au 18 juin.

  • Comment suivre l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matchs de l’équipe nationale féminine d’Angleterre diffèrent de ceux de la sélection masculine : c’est ITV qui détient les droits des rencontres des « Lionesses ». Les matchs sont généralement diffusés en direct sur les chaînes du groupe, principalement ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, la plateforme de streaming du diffuseur.

    Toutefois, lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord, la situation évolue : la BBC détient alors les droits des autres nations britanniques. Ainsi, le match joué à Glasgow fin 2023 a été diffusé sur BBC One.

    Aux États-Unis, fuboTVconstitue la meilleure option pour suivre les performances des Lionesses. En règle générale, FOX et FS1 détiennent les droits de diffusion du Championnat d’Europe, tandis que certaines rencontres sont également proposées sur ESPN.

  • Classement du groupe de qualification de l'équipe féminine d'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027

    Éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – Groupe A3

    Pos.ÉquipeJ.VNDDiff. butsPts
    1Espagne6501+1815
    2Angleterre6501différence de +815
    3Islande6204-96
    4Ukraine6006-170

    Les formations classées deuxième, troisième et quatrième conservent néanmoins une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages, les deuxièmes et troisièmes bénéficiant du statut de têtes de série.

  • Calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionLieu
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade de Wembley, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juin20hEspagne 4-0 AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Hill Dickinson, Liverpool
    9 octobreÀ confirmerGrèce - AngleterreÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – 1^(er) tour des barragesÀ confirmer
    13 oct.À confirmerAngleterre - GrèceÉliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027 – 1^(er) tour des barragesÀ confirmer

    Les détails des autres matchs et de l’édition 2026 seront dévoilés ultérieurement.