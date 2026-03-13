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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

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Calendrier et résultats de l'équipe féminine d'Angleterre 2026 : calendrier des matchs des Lionesses, chaînes de télévision, diffusions en direct et comment suivre les matchs

Un guide complet de l'année de l'équipe féminine d'Angleterre, avec notamment des informations sur la manière de suivre les matchs en direct et bien plus encore

L'équipe nationale féminine d'Angleterre a entamé l'année 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but lors de la finale du Championnat d'Europe, c'est exactement ce qu'elle a fait. La tâche n'a pas été facile pour les Lionesses en Suisse : elles ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale et disputer une prolongation pour s'imposer face à l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman s'est une nouvelle fois imposée, prenant sa revanche sur l'Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

À présent, alors que l'attention se tourne vers 2026, l'Angleterre cherchera à battre l'Espagne une nouvelle fois, cette fois-ci dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Il est donc essentiel que les Lionesses démarrent sur les chapeaux de roue, et elles espèrent qu'une fin d'année 2025 positive les aidera à y parvenir.

GOAL vous propose tout ce que vous devez savoir sur le calendrier, les rencontres et les résultats de l'Angleterre, ainsi que sur les moyens de suivre l'équipe.

  • Quel est le calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026 ?

    Les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 débuteront au début de l'année 2026. En novembre, l'Angleterre a découvert ses adversaires pour cette phase : les Lionesses affronteront l'Espagne, l'Ukraine et l'Islande dans le groupe A3. Seule une première place au classement leur garantira une qualification automatique pour le tournoi au Brésil. Si l'Angleterre termine deuxième, troisième ou même quatrième, elle accèdera tout de même aux barrages, où deux victoires en deux matchs aller-retour lui permettraient de se qualifier pour la Coupe du monde. 

    Les matchs de la phase de groupes se dérouleront en mars, avril et juin 2026, les barrages ayant lieu plus tard dans l'année. L'Angleterre a confirmé les dates de ces six premiers matchs, bien que les stades et les horaires de coup d'envoi restent à communiquer. Compte tenu de la situation en Ukraine, les Lionesses se rendront en Turquie pour ce match à l'extérieur et joueront sur terrain neutre.

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  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    Comment suivre l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matchs de l'équipe nationale féminine d'Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l'équipe masculine, ITV étant le diffuseur attitré des Lionesses. Les matchs sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    Toutefois, si l'Angleterre affronte l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord, cela peut changer. La BBC détient les droits de diffusion des matchs pour les autres nations du Royaume-Uni et, par conséquent, le déplacement de l'Angleterre à Glasgow pour affronter l'Écosse fin 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV à cette occasion.

    Pour les supporters anglais aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matchs des Lionesses. En général, FOX et FS1 ont diffusé les matchs du Championnat d'Europe, tandis que certains matchs sont également diffusés sur ESPN.

  • Classement du groupe de qualification de l'équipe féminine d'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027

    Qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - Groupe A3

    PosÉquipeMVNDDiff. butsPts
    1Angleterre2200+76
    2Espagne2200+56
    3Islande2002-50
    4Ukraine2002-70

    Les équipes classées deuxième, troisième et quatrième auront encore une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages.

  • Calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionLieu
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre vs EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade de Wembley, Londres
    18 avrilÀ confirmerIslande vs AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juinÀ confirmerEspagne vs AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre vs UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Hill Dickinson, Liverpool

    Les autres rencontres et détails pour 2026 seront communiqués en temps voulu.

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