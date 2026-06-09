L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Les Lionesses n’ont pas été épargnées durant leur parcours helvétique : elles ont d’abord éliminé la Suède aux tirs au but en quarts de finale, puis ont dû passer par une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Au final, le groupe de Sarina Wiegman a donc réussi à prendre sa revanche sur l’Espagne, battue en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre espérait dominer à nouveau l’Espagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe décrocherait directement un billet pour le Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, la Roja a pris sa revanche, renvoyant les Lionesses en barrages, programmés au second semestre 2026.

GOAL vous propose le calendrier, les rencontres et les résultats des Lionesses, ainsi que les différentes façons de suivre l’équipe.