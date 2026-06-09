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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

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Calendrier et résultats de l'équipe d'Angleterre féminine 2026 : dates des matchs des Lionesses, chaînes de télévision, diffusions en direct et comment suivre les rencontres

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL

Le guide ultime de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre, qui explique comment suivre les matchs en direct et bien plus encore.

L'équipe d'Angleterre féminine a entamé l'année 2025 avec un objectif clair : conserver son titre continental. En dominant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a réussi son pari. Les Lionesses n’ont pas été épargnées durant leur parcours helvétique : elles ont d’abord éliminé la Suède aux tirs au but en quarts de finale, puis ont dû passer par une prolongation pour venir à bout de l’Italie en demi-finale. Au final, le groupe de Sarina Wiegman a donc réussi à prendre sa revanche sur l’Espagne, battue en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l’Angleterre espérait dominer à nouveau l’Espagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027. Seul le premier du groupe décrocherait directement un billet pour le Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, la Roja a pris sa revanche, renvoyant les Lionesses en barrages, programmés au second semestre 2026.

GOAL vous propose le calendrier, les rencontres et les résultats des Lionesses, ainsi que les différentes façons de suivre l’équipe.

  • Quels résultats l’équipe féminine d’Angleterre a-t-elle obtenus en 2026 ?

    L'Angleterre a réalisé un début de campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 fantastique, remportant ses quatre premiers matchs, dont une victoire contre l'Espagne à Wembley, pour se hisser en tête du groupe à deux journées de la fin. Les Lionesses se trouvaient ainsi en pole position pour décrocher la seule place de qualification automatique en jeu, n'ayant besoin que d'un point lors du match à l'extérieur contre l'Espagne le 5 juin pour valider leur participation au tournoi au Brésil.

    Mais à Majorque, rien ne s’est passé comme prévu : les Anglaises ont subi leur plus lourde défaite sous l’ère Wiegman, et leur plus sévère depuis 17 ans, la Roja s’imposant 4-0 et prenant la tête du groupe. Les Lionesses ont alors dû compter sur un coup de pouce de l’Islande, qui s’est incliné 6-1 face à l’Espagne. La victoire anglaise contre l’Ukraine est ainsi devenue anecdotique, et la sélection est contrainte de passer par les barrages.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quel est le calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026 ?

    Les barrages de la Coupe du monde se disputeront en deux tours, chacun sous la forme d’un double affrontement. Le premier tour est programmé pendant la trêve internationale d’octobre : l’Angleterre y affrontera une formation de la Ligue C issue de la voie 1. En cas de qualification, les Lionesses accéderont au deuxième et dernier tour, où elles retrouveront le vainqueur de la voie 2 – soit une équipe de la Ligue B, soit une formation classée quatrième de la Ligue A.

    Ces rencontres se dérouleront lors de la trêve internationale de fin novembre/début décembre, le tirage au sort étant programmé le 18 juin.

  • Comment suivre l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    Les droits de diffusion des matchs de l’équipe nationale féminine d’Angleterre diffèrent de ceux de l’équipe masculine : ITV est le diffuseur attitré des Lionesses. Les rencontres sont généralement retransmises en direct sur ses chaînes, principalement ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, sa plateforme de streaming.

    Toutefois, lorsque l’Angleterre affronte l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord, la situation évolue : la BBC, détentrice des droits pour ces autres nations du Royaume-Uni, prend alors le relais. Ainsi, le match disputé à Glasgow fin 2023 a été diffusé sur BBC One.

    Pour les supporters anglais résidant aux États-Unis, fuboTVconstitue la solution de streaming la plus adaptée pour suivre les Lionesses. En règle générale, FOX et FS1 diffusent les rencontres du Championnat d’Europe, tandis que certaines sont également proposées sur ESPN.

  • Classement du groupe de qualification de l'équipe féminine d'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027

    Qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – Groupe A3

    Pos.ÉquipeMVNDDiff. butsPts
    1Espagne6501+1815
    2Angleterre6501différence de +815
    3Islande6204-96
    4Ukraine6006-170

    Les formations classées deuxième, troisième et quatrième conserveront néanmoins une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages, les deuxièmes et troisièmes bénéficiant du statut de têtes de série.

  • Calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionLieu
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade de Wembley, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juin20hEspagne 4-0 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 – phase de groupesStade Hill Dickinson, Liverpool

    Le calendrier et les détails de l’édition 2026 seront communiqués en temps utile.