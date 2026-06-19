Getty/GOAL
Traduit par
Calendrier de la Premier League 2026-2027 : retrouvez les programmes complets d'Arsenal, champion en titre, ainsi que ceux des prétendants au titre Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea
- Getty
Calendrier des matchs d'Arsenal pour la saison 2026-2027
Les Gunners ont mis fin en 2025-2026 à 22 ans d’attente en conquérant un nouveau titre, leur premier en première division depuis la légendaire saison des « Invincibles » 2003-2004. Le grand club du nord de Londres, finaliste malheureux de la Carabao Cup et de la Ligue des champions la saison dernière, entamera sa quête de nouveaux titres à domicile face à Coventry, fraîchement promu, lors du match d’ouverture vendredi soir.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Match
21/08/2026
20 h
Arsenal - Coventry City
29/08/2026
15 h
Aston Villa - Arsenal
05/09/2026
15 h
Arsenal - Chelsea
12/09/2026
15 h
Sunderland - Arsenal
19/09/2026
15 h
Brighton and Hove Albion - Arsenal
10/10/2026
15 h
Arsenal - Leeds United
17/10/2026
15 h
Nottingham Forest - Arsenal
24/10/2026
15 h
Arsenal - Everton
31/10/2026
15 h
Liverpool - Arsenal
07/11/2026
15 h
Arsenal - Hull City
21/11/2026
15 h
Newcastle United - Arsenal
28/11/2026
15 h
Arsenal - Manchester City
02/12/2026
20 h
Brentford - Arsenal
05/12/2026
à 15 h
Tottenham Hotspur - Arsenal
12/12/2026
15 h
Arsenal - Bournemouth
19/12/2026
15 h
Arsenal - Manchester United
26/12/2026
15 h
Crystal Palace - Arsenal
30/12/2026
20 h
Fulham - Arsenal
02/01/2027
15 h
Arsenal - Ipswich Town
06/01/2027
20 h
Arsenal - Brentford
16/01/2027
15 h
Hull City - Arsenal
23/01/2027
15 h
Arsenal - Newcastle United
30/01/2027
15 h
Manchester City - Arsenal
06/02/2027
15 h
Arsenal - Liverpool
10/02/2027
20 h
Ipswich Town - Arsenal
20/02/2027
15 h
Arsenal - Fulham
27/02/2027
15 h
Manchester United - Arsenal
03/03/2027
20 h
Arsenal - Crystal Palace
13/03/2027
15 h
Chelsea - Arsenal
20/03/2027
15 h
Arsenal - Sunderland
10/04/2027
15 h
Coventry City - Arsenal
17/04/2027
15 h
Arsenal - Aston Villa
24/04/2027
15 h
Bournemouth - Arsenal
01/05/2027
15 h
Arsenal - Tottenham Hotspur
08/05/2027
15 h
Leeds United - Arsenal
15/05/2027
15 h
Arsenal - Nottingham Forest
23/05/2027
15 h
Everton - Arsenal
30/05/2027
16 h
Arsenal - Brighton & Hove Albion
- GOAL
Calendrier des matchs de Manchester United pour la saison 2026-2027
Après l’échec de la négociation avec Ruben Amorim, les Red Devils se sont rapidement repris sous la direction de Michael Carrick. Le club a conclu la saison à la troisième place, obtenu son billet pour la Ligue des champions et offert un contrat permanent à son entraîneur par intérim. Favori au titre, Manchester United entamera l’exercice 2026-2027 par un déplacement sur la pelouse des promus de Hull City.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Match
22/08/2026
12 h 30
Hull City - Manchester United
29/08/2026
15 h
Manchester United - Ipswich Town
05/09/2026
15 h
Everton - Manchester United
12/09/2026
15 h
Manchester United - Manchester City
19/09/2026
15 h
Fulham - Manchester United
10/10/2026
15 h
Manchester United - Tottenham Hotspur
17/10/2026
15 h
Leeds United - Manchester United
24/10/2026
15 h
Manchester United - Bournemouth
31/10/2026
15 h
Chelsea - Manchester United
07/11/2026
15 h
Manchester United - Aston Villa
21/11/2026
15 h
Liverpool - Manchester United
28/11/2026
15 h
Manchester United - Brentford
02/12/2026
20 h
Newcastle United - Manchester United
05/12/2026
15 h
Manchester United - Coventry City
12/12/2026
15 h
Crystal Palace - Manchester United
19/12/2026
15 h
Arsenal - Manchester United
26/12/2026
15 h
Manchester United - Nottingham Forest
30/12/2026
20 h
Manchester United - Sunderland
02/01/2027
15 h
Brighton and Hove Albion – Manchester United
06/01/2027
20 h
Manchester United - Newcastle United
16/01/2027
15 h
Aston Villa – Manchester United
23/01/2027
15 h
Manchester United - Liverpool
30/01/2027
15 h
Brentford - Manchester United
06/02/2027
15 h
Manchester United - Chelsea
10/02/2027
20 h
Manchester United - Brighton and Hove Albion
20/02/2027
15 h
Nottingham Forest – Manchester United
27/02/2027
15 h
Manchester United - Arsenal
03/03/2027
20h
Sunderland - Manchester United
13/03/2027
15 h
Manchester United - Everton
20/03/2027
15 h
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15 h
Manchester United - Hull City
17/04/2027
15 h
Ipswich Town - Manchester United
24/04/2027
15 h
Manchester United - Crystal Palace
01/05/2027
15 h
Coventry City - Manchester United
08/05/2027
15 h
Bournemouth - Manchester United
15/05/2027
15 h
Manchester United - Leeds United
23/05/2027
15 h
Tottenham Hotspur - Manchester United
30/05/2027
16 h
Manchester United - Fulham
- Getty
Calendrier des matchs de Liverpool pour la saison 2026-2027
Arne Slot a été démis de ses fonctions d’entraîneur douze mois après avoir remporté le titre de Premier League ; l’entraîneur néerlandais a ainsi suivi les traces du « roi égyptien » Mohamed Salah en quittant le club. C’est désormais Andoni Iraola qui tient les rênes à Anfield, et son premier match officiel à la tête de l’équipe verra les Reds se rendre à St James’ Park pour un déplacement difficile et un affrontement très attendu contre Newcastle.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Date du match
23/08/2026
16 h 30
Newcastle United - Liverpool
29/08/2026
15 h
Liverpool - Nottingham Forest
05/09/2026
15 h
Ipswich Town - Liverpool
12/09/2026
15 h
Liverpool - Fulham
19/09/2026
15 h
Bournemouth - Liverpool
10/10/2026
15 h
Liverpool - Manchester City
17/10/2026
15 h
Brentford - Liverpool
24/10/2026
15 h
Liverpool - Brighton & Hove Albion
31/10/2026
15 h
Liverpool - Arsenal
07/11/2026
15 h
Crystal Palace - Liverpool
21/11/2026
15 h
Liverpool - Manchester United
28/11/2026
15 h
Everton - Liverpool
02/12/2026
20 h
Liverpool - Sunderland
05/12/2026
15 h
Chelsea - Liverpool
12/12/2026
15 h
Liverpool - Leeds United
19/12/2026
15 h
Liverpool - Tottenham Hotspur
26/12/2026
15 h
Hull City - Liverpool
30/12/2026
20 h
Aston Villa - Liverpool
02/01/2027
15 h
Liverpool - Coventry City
06/01/2027
20 h
Sunderland - Liverpool
16/01/2027
15 h
Liverpool - Crystal Palace
23/01/2027
15 h
Manchester United - Liverpool
30/01/2027
15 h
Liverpool - Everton
06/02/2027
15 h
Arsenal - Liverpool
10/02/2027
20 h
Coventry City - Liverpool
20/02/2027
15 h
Liverpool - Hull City
27/02/2027
15 h
Tottenham Hotspur - Liverpool
03/03/2027
20 h
Liverpool - Aston Villa
13/03/2027
15 h
Liverpool - Ipswich Town
20/03/2027
15 h
Fulham - Liverpool
10/04/2027
15 h
Liverpool - Newcastle United
17/04/2027
15 h
Nottingham Forest - Liverpool
24/04/2027
15 h
Leeds United - Liverpool
01/05/2027
15 h
Liverpool - Chelsea
08/05/2027
15 h
Manchester City - Liverpool
15/05/2027
15 h
Liverpool - Brentford
23/05/2027
15 h
Brighton & Hove Albion - Liverpool
30/05/2027
16 h
Liverpool - Bournemouth
- Getty
Calendrier des matchs de Manchester City pour la saison 2026-2027
Après dix saisons fastes ponctuées de vingt trophées, Manchester City tourne la page Pep Guardiola. Son ancien adjoint, Enzo Maresca, s’apprête à prendre les commandes et à bâtir sur un héritage aussi prestigieux que solide. Tenants de la FA Cup et de la Carabao Cup, les Citizens lanceront la nouvelle campagne lors d’un « Super Sunday » à l’Étihad face à Bournemouth.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Date du match
23/08/2026
14 h
Manchester City - Bournemouth
29/08/2026
15 h
Crystal Palace - Manchester City
05/09/2026
15 h
Manchester City - Coventry City
12/09/2026
15 h
Manchester United - Manchester City
19/09/2026
15 h
Manchester City - Sunderland
10/10/2026
15 h
Liverpool - Manchester City
17/10/2026
15 h
Manchester City - Ipswich Town
24/10/2026
15 h
Aston Villa - Manchester City
31/10/2026
15 h
Manchester City - Brighton and Hove Albion
07/11/2026
15 h
Nottingham Forest - Manchester City
21/11/2026
15 h
Manchester City - Fulham
28/11/2026
15 h
Arsenal - Manchester City
02/12/2026
20 h
Manchester City - Leeds United
05/12/2026
15 h
Brentford - Manchester City
12/12/2026
15 h
Manchester City - Chelsea
19/12/2026
15 h
Manchester City - Hull City
26/12/2026
15 h
Newcastle United - Manchester City
30/12/2026
20 h
Everton - Manchester City
02/01/2027
15 h
Manchester City - Tottenham Hotspur
06/01/2027
20 h
Leeds United - Manchester City
16/01/2027
15 h
Manchester City - Nottingham Forest
23/01/2027
15 h
Brighton and Hove Albion – Manchester City
30/01/2027
15 h
Manchester City - Arsenal
06/02/2027
15 h
Fulham - Manchester City
10/02/2027
20 h
Tottenham Hotspur - Manchester City
20/02/2027
15 h
Manchester City - Newcastle United
27/02/2027
15 h
Hull City - Manchester City
03/03/2027
20 h
Manchester City - Everton
13/03/2027
15 h
Coventry City - Manchester City
20/03/2027
15 h
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15 h
Bournemouth - Manchester City
17/04/2027
15 h
Manchester City - Crystal Palace
24/04/2027
15 h
Chelsea - Manchester City
01/05/2027
15 h
Manchester City - Brentford
08/05/2027
15 h
Manchester City - Liverpool
15/05/2027
15 h
Ipswich Town - Manchester City
23/05/2027
15 h
Manchester City - Aston Villa
30/05/2027
16 h
Sunderland - Manchester City
- Getty
Calendrier des matchs de Chelsea pour la saison 2026-2027
Xabi Alonso fait son retour dans le football anglais à Stamford Bridge : l’ancien milieu de terrain de Liverpool et ex-entraîneur du Real Madrid, vainqueur de la Coupe du monde, est le dernier à passer par la porte tournante de Chelsea. L’Espagnol sera sous pression pour redresser immédiatement une équipe exclue des compétitions européennes pour la saison 2026-2027. Les Blues lanceront le premier « Monday Night Football » en affrontant Fulham lors d’un derby de l’ouest londonien.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Match
24/08/2026
20 h
Fulham - Chelsea
29/08/2026
15 h
Chelsea - Brighton & Hove Albion
05/09/2026
15 h
Arsenal - Chelsea
12/09/2026
15 h
Chelsea - Hull City
19/09/2026
15 h
Brentford - Chelsea
10/10/2026
15 h
Chelsea - Bournemouth
17/10/2026
15 h
Everton - Chelsea
24/10/2026
15 h
Chelsea - Tottenham Hotspur
31/10/2026
15 h
Chelsea - Manchester United
07/11/2026
15 h
Sunderland - Chelsea
21/11/2026
15 h
Chelsea - Leeds United
28/11/2026
15 h
Nottingham Forest - Chelsea
02/12/2026
20h
Chelsea - Crystal Palace
05/12/2026
15 h
Chelsea - Liverpool
12/12/2026
15 h
Manchester City - Chelsea
19/12/2026
15 h
Chelsea - Aston Villa
26/12/2026
15 h
Coventry City - Chelsea
30/12/2026
20h
Ipswich Town - Chelsea
02/01/2027
15 h
Chelsea - Newcastle United
06/01/2027
20 h
Crystal Palace - Chelsea
16/01/2027
15 h
Chelsea - Sunderland
23/01/2027
15 h
Leeds United - Chelsea
30/01/2027
15 h
Chelsea - Nottingham Forest
06/02/2027
15 h
Manchester United - Chelsea
10/02/2027
20 h
Newcastle United - Chelsea
20/02/2027
15 h
Chelsea - Ipswich Town
27/02/2027
15 h
Aston Villa - Chelsea
03/03/2027
20 h
Chelsea - Coventry City
13/03/2027
15 h
Chelsea - Arsenal
20/03/2027
15 h
Hull City - Chelsea
10/04/2027
15 h
Chelsea - Fulham
17/04/2027
15 h
Brighton & Hove Albion - Chelsea
24/04/2027
15 h
Chelsea - Manchester City
01/05/2027
15 h
Liverpool - Chelsea
08/05/2027
15 h
Tottenham Hotspur - Chelsea
15/05/2027
15 h
Chelsea - Everton
23/05/2027
15 h
Bournemouth - Chelsea
30/05/2027
16 h
Chelsea - Brentford