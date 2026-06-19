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Arsenal Manchester City United Chelsea LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

Traduit par

Calendrier de la Premier League 2026-2027 : retrouvez les programmes complets d'Arsenal, champion en titre, ainsi que ceux des prétendants au titre Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea

À l’aube de la saison 2026-2027, Manchester United, Chelsea, Liverpool et Manchester City auront chacun un nouvel entraîneur permanent, tandis que Mikel Arteta conservera les rênes d’Arsenal, tenant du titre. Les calendriers étant désormais connus, GOAL analyse les parcours prévus des clubs londoniens et du Nord-Ouest, qui visent le sacre au terme d’une campagne s’annonçant une nouvelle fois palpitante.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Calendrier des matchs d'Arsenal pour la saison 2026-2027

    Les Gunners ont mis fin en 2025-2026 à 22 ans d’attente en conquérant un nouveau titre, leur premier en première division depuis la légendaire saison des « Invincibles » 2003-2004. Le grand club du nord de Londres, finaliste malheureux de la Carabao Cup et de la Ligue des champions la saison dernière, entamera sa quête de nouveaux titres à domicile face à Coventry, fraîchement promu, lors du match d’ouverture vendredi soir.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Match

    21/08/2026

    20 h

    Arsenal - Coventry City

    29/08/2026

    15 h

    Aston Villa - Arsenal

    05/09/2026

    15 h

    Arsenal - Chelsea

    12/09/2026

    15 h

    Sunderland - Arsenal

    19/09/2026

    15 h

    Brighton and Hove Albion - Arsenal

    10/10/2026

    15 h

    Arsenal - Leeds United

    17/10/2026

    15 h

    Nottingham Forest - Arsenal

    24/10/2026

    15 h

    Arsenal - Everton

    31/10/2026

    15 h

    Liverpool - Arsenal

    07/11/2026

    15 h

    Arsenal - Hull City

    21/11/2026

    15 h

    Newcastle United - Arsenal

    28/11/2026

    15 h

    Arsenal - Manchester City

    02/12/2026

    20 h

    Brentford - Arsenal

    05/12/2026

    à 15 h

    Tottenham Hotspur - Arsenal

    12/12/2026

    15 h

    Arsenal - Bournemouth

    19/12/2026

    15 h

    Arsenal - Manchester United

    26/12/2026

    15 h

    Crystal Palace - Arsenal

    30/12/2026

    20 h

    Fulham - Arsenal

    02/01/2027

    15 h

    Arsenal - Ipswich Town

    06/01/2027

    20 h

    Arsenal - Brentford

    16/01/2027

    15 h

    Hull City - Arsenal

    23/01/2027

    15 h

    Arsenal - Newcastle United

    30/01/2027

    15 h

    Manchester City - Arsenal

    06/02/2027

    15 h

    Arsenal - Liverpool

    10/02/2027

    20 h

    Ipswich Town - Arsenal

    20/02/2027

    15 h

    Arsenal - Fulham

    27/02/2027

    15 h

    Manchester United - Arsenal

    03/03/2027

    20 h

    Arsenal - Crystal Palace

    13/03/2027

    15 h

    Chelsea - Arsenal

    20/03/2027

    15 h

    Arsenal - Sunderland

    10/04/2027

    15 h

    Coventry City - Arsenal

    17/04/2027

    15 h

    Arsenal - Aston Villa

    24/04/2027

    15 h

    Bournemouth - Arsenal

    01/05/2027

    15 h

    Arsenal - Tottenham Hotspur

    08/05/2027

    15 h

    Leeds United - Arsenal

    15/05/2027

    15 h

    Arsenal - Nottingham Forest

    23/05/2027

    15 h

    Everton - Arsenal

    30/05/2027

    16 h

    Arsenal - Brighton & Hove Albion


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  • Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL

    Calendrier des matchs de Manchester United pour la saison 2026-2027

    Après l’échec de la négociation avec Ruben Amorim, les Red Devils se sont rapidement repris sous la direction de Michael Carrick. Le club a conclu la saison à la troisième place, obtenu son billet pour la Ligue des champions et offert un contrat permanent à son entraîneur par intérim. Favori au titre, Manchester United entamera l’exercice 2026-2027 par un déplacement sur la pelouse des promus de Hull City.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Match

    22/08/2026

    12 h 30

    Hull City - Manchester United

    29/08/2026

    15 h

    Manchester United - Ipswich Town

    05/09/2026

    15 h

    Everton - Manchester United

    12/09/2026

    15 h

    Manchester United - Manchester City

    19/09/2026

    15 h

    Fulham - Manchester United

    10/10/2026

    15 h

    Manchester United - Tottenham Hotspur

    17/10/2026

    15 h

    Leeds United - Manchester United

    24/10/2026

    15 h

    Manchester United - Bournemouth

    31/10/2026

    15 h

    Chelsea - Manchester United

    07/11/2026

    15 h

    Manchester United - Aston Villa

    21/11/2026

    15 h

    Liverpool - Manchester United

    28/11/2026

    15 h

    Manchester United - Brentford

    02/12/2026

    20 h

    Newcastle United - Manchester United

    05/12/2026

    15 h

    Manchester United - Coventry City

    12/12/2026

    15 h

    Crystal Palace - Manchester United

    19/12/2026

    15 h

    Arsenal - Manchester United

    26/12/2026

    15 h

    Manchester United - Nottingham Forest

    30/12/2026

    20 h

    Manchester United - Sunderland

    02/01/2027

    15 h

    Brighton and Hove Albion – Manchester United

    06/01/2027

    20 h

    Manchester United - Newcastle United

    16/01/2027

    15 h

    Aston Villa – Manchester United

    23/01/2027

    15 h

    Manchester United - Liverpool

    30/01/2027

    15 h

    Brentford - Manchester United

    06/02/2027

    15 h

    Manchester United - Chelsea

    10/02/2027

    20 h

    Manchester United - Brighton and Hove Albion

    20/02/2027

    15 h

    Nottingham Forest – Manchester United

    27/02/2027

    15 h

    Manchester United - Arsenal

    03/03/2027

    20h

    Sunderland - Manchester United

    13/03/2027

    15 h

    Manchester United - Everton

    20/03/2027

    15 h

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15 h

    Manchester United - Hull City

    17/04/2027

    15 h

    Ipswich Town - Manchester United

    24/04/2027

    15 h

    Manchester United - Crystal Palace

    01/05/2027

    15 h

    Coventry City - Manchester United

    08/05/2027

    15 h

    Bournemouth - Manchester United

    15/05/2027

    15 h

    Manchester United - Leeds United

    23/05/2027

    15 h

    Tottenham Hotspur - Manchester United

    30/05/2027

    16 h

    Manchester United - Fulham

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    Calendrier des matchs de Liverpool pour la saison 2026-2027

    Arne Slot a été démis de ses fonctions d’entraîneur douze mois après avoir remporté le titre de Premier League ; l’entraîneur néerlandais a ainsi suivi les traces du « roi égyptien » Mohamed Salah en quittant le club. C’est désormais Andoni Iraola qui tient les rênes à Anfield, et son premier match officiel à la tête de l’équipe verra les Reds se rendre à St James’ Park pour un déplacement difficile et un affrontement très attendu contre Newcastle.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Date du match

    23/08/2026

    16 h 30

    Newcastle United - Liverpool

    29/08/2026

    15 h

    Liverpool - Nottingham Forest

    05/09/2026

    15 h

    Ipswich Town - Liverpool

    12/09/2026

    15 h

    Liverpool - Fulham

    19/09/2026

    15 h

    Bournemouth - Liverpool

    10/10/2026

    15 h

    Liverpool - Manchester City

    17/10/2026

    15 h

    Brentford - Liverpool

    24/10/2026

    15 h

    Liverpool - Brighton & Hove Albion

    31/10/2026

    15 h

    Liverpool - Arsenal

    07/11/2026

    15 h

    Crystal Palace - Liverpool

    21/11/2026

    15 h

    Liverpool - Manchester United

    28/11/2026

    15 h

    Everton - Liverpool

    02/12/2026

    20 h

    Liverpool - Sunderland

    05/12/2026

    15 h

    Chelsea - Liverpool

    12/12/2026

    15 h

    Liverpool - Leeds United

    19/12/2026

    15 h

    Liverpool - Tottenham Hotspur

    26/12/2026

    15 h

    Hull City - Liverpool

    30/12/2026

    20 h

    Aston Villa - Liverpool

    02/01/2027

    15 h

    Liverpool - Coventry City

    06/01/2027

    20 h

    Sunderland - Liverpool

    16/01/2027

    15 h

    Liverpool - Crystal Palace

    23/01/2027

    15 h

    Manchester United - Liverpool

    30/01/2027

    15 h

    Liverpool - Everton

    06/02/2027

    15 h

    Arsenal - Liverpool

    10/02/2027

    20 h

    Coventry City - Liverpool

    20/02/2027

    15 h

    Liverpool - Hull City

    27/02/2027

    15 h

    Tottenham Hotspur - Liverpool

    03/03/2027

    20 h

    Liverpool - Aston Villa

    13/03/2027

    15 h

    Liverpool - Ipswich Town

    20/03/2027

    15 h

    Fulham - Liverpool

    10/04/2027

    15 h

    Liverpool - Newcastle United

    17/04/2027

    15 h

    Nottingham Forest - Liverpool

    24/04/2027

    15 h

    Leeds United - Liverpool

    01/05/2027

    15 h

    Liverpool - Chelsea

    08/05/2027

    15 h

    Manchester City - Liverpool

    15/05/2027

    15 h

    Liverpool - Brentford

    23/05/2027

    15 h

    Brighton & Hove Albion - Liverpool

    30/05/2027

    16 h

    Liverpool - Bournemouth

  • Erling Haaland Man CityGetty

    Calendrier des matchs de Manchester City pour la saison 2026-2027

    Après dix saisons fastes ponctuées de vingt trophées, Manchester City tourne la page Pep Guardiola. Son ancien adjoint, Enzo Maresca, s’apprête à prendre les commandes et à bâtir sur un héritage aussi prestigieux que solide. Tenants de la FA Cup et de la Carabao Cup, les Citizens lanceront la nouvelle campagne lors d’un « Super Sunday » à l’Étihad face à Bournemouth.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Date du match

    23/08/2026

    14 h

    Manchester City - Bournemouth

    29/08/2026

    15 h

    Crystal Palace - Manchester City

    05/09/2026

    15 h

    Manchester City - Coventry City

    12/09/2026

    15 h

    Manchester United - Manchester City

    19/09/2026

    15 h

    Manchester City - Sunderland

    10/10/2026

    15 h

    Liverpool - Manchester City

    17/10/2026

    15 h

    Manchester City - Ipswich Town

    24/10/2026

    15 h

    Aston Villa - Manchester City

    31/10/2026

    15 h

    Manchester City - Brighton and Hove Albion

    07/11/2026

    15 h

    Nottingham Forest - Manchester City

    21/11/2026

    15 h

    Manchester City - Fulham

    28/11/2026

    15 h

    Arsenal - Manchester City

    02/12/2026

    20 h

    Manchester City - Leeds United

    05/12/2026

    15 h

    Brentford - Manchester City

    12/12/2026

    15 h

    Manchester City - Chelsea

    19/12/2026

    15 h

    Manchester City - Hull City

    26/12/2026

    15 h

    Newcastle United - Manchester City

    30/12/2026

    20 h

    Everton - Manchester City

    02/01/2027

    15 h

    Manchester City - Tottenham Hotspur

    06/01/2027

    20 h

    Leeds United - Manchester City

    16/01/2027

    15 h

    Manchester City - Nottingham Forest

    23/01/2027

    15 h

    Brighton and Hove Albion – Manchester City

    30/01/2027

    15 h

    Manchester City - Arsenal

    06/02/2027

    15 h

    Fulham - Manchester City

    10/02/2027

    20 h

    Tottenham Hotspur - Manchester City

    20/02/2027

    15 h

    Manchester City - Newcastle United

    27/02/2027

    15 h

    Hull City - Manchester City

    03/03/2027

    20 h

    Manchester City - Everton

    13/03/2027

    15 h

    Coventry City - Manchester City

    20/03/2027

    15 h

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15 h

    Bournemouth - Manchester City

    17/04/2027

    15 h

    Manchester City - Crystal Palace

    24/04/2027

    15 h

    Chelsea - Manchester City

    01/05/2027

    15 h

    Manchester City - Brentford

    08/05/2027

    15 h

    Manchester City - Liverpool

    15/05/2027

    15 h

    Ipswich Town - Manchester City

    23/05/2027

    15 h

    Manchester City - Aston Villa

    30/05/2027

    16 h

    Sunderland - Manchester City

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    Calendrier des matchs de Chelsea pour la saison 2026-2027

    Xabi Alonso fait son retour dans le football anglais à Stamford Bridge : l’ancien milieu de terrain de Liverpool et ex-entraîneur du Real Madrid, vainqueur de la Coupe du monde, est le dernier à passer par la porte tournante de Chelsea. L’Espagnol sera sous pression pour redresser immédiatement une équipe exclue des compétitions européennes pour la saison 2026-2027. Les Blues lanceront le premier « Monday Night Football » en affrontant Fulham lors d’un derby de l’ouest londonien.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Match

    24/08/2026

    20 h

    Fulham - Chelsea

    29/08/2026

    15 h

    Chelsea - Brighton & Hove Albion

    05/09/2026

    15 h

    Arsenal - Chelsea

    12/09/2026

    15 h

    Chelsea - Hull City

    19/09/2026

    15 h

    Brentford - Chelsea

    10/10/2026

    15 h

    Chelsea - Bournemouth

    17/10/2026

    15 h

    Everton - Chelsea

    24/10/2026

    15 h

    Chelsea - Tottenham Hotspur

    31/10/2026

    15 h

    Chelsea - Manchester United

    07/11/2026

    15 h

    Sunderland - Chelsea

    21/11/2026

    15 h

    Chelsea - Leeds United

    28/11/2026

    15 h

    Nottingham Forest - Chelsea

    02/12/2026

    20h

    Chelsea - Crystal Palace

    05/12/2026

    15 h

    Chelsea - Liverpool

    12/12/2026

    15 h

    Manchester City - Chelsea

    19/12/2026

    15 h

    Chelsea - Aston Villa

    26/12/2026

    15 h

    Coventry City - Chelsea

    30/12/2026

    20h

    Ipswich Town - Chelsea

    02/01/2027

    15 h

    Chelsea - Newcastle United

    06/01/2027

    20 h

    Crystal Palace - Chelsea

    16/01/2027

    15 h

    Chelsea - Sunderland

    23/01/2027

    15 h

    Leeds United - Chelsea

    30/01/2027

    15 h

    Chelsea - Nottingham Forest

    06/02/2027

    15 h

    Manchester United - Chelsea

    10/02/2027

    20 h

    Newcastle United - Chelsea

    20/02/2027

    15 h

    Chelsea - Ipswich Town

    27/02/2027

    15 h

    Aston Villa - Chelsea

    03/03/2027

    20 h

    Chelsea - Coventry City

    13/03/2027

    15 h

    Chelsea - Arsenal

    20/03/2027

    15 h

    Hull City - Chelsea

    10/04/2027

    15 h

    Chelsea - Fulham

    17/04/2027

    15 h

    Brighton & Hove Albion - Chelsea

    24/04/2027

    15 h

    Chelsea - Manchester City

    01/05/2027

    15 h

    Liverpool - Chelsea

    08/05/2027

    15 h

    Tottenham Hotspur - Chelsea

    15/05/2027

    15 h

    Chelsea - Everton

    23/05/2027

    15 h

    Bournemouth - Chelsea

    30/05/2027

    16 h

    Chelsea - Brentford