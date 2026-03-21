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Calafiori : « L'Italie est supérieure ; si nous nous qualifions pour la Coupe du monde, nous pourrons rivaliser avec n'importe qui »

Le défenseur d'Arsenal a hâte de faire son retour en équipe nationale.

Riccardo Calafiori sonne le retour en force de l'Italie.


En vue de la demi-finale de jeudi prochain contre l'Irlande du Nord à Bergame, le défenseur d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec la Gazzetta dello Sport : « Mes impressions sur les barrages ? Positives. Nous sommes motivés et avons une immense envie d'aller à la Coupe du monde. J'ai hâte d'arriver à Coverciano pour passer beaucoup de temps avec mes coéquipiers. Notre histoire nous enseigne que, si nous parvenons à former un groupe soudé, nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. Même en Amérique : si nous y arrivons, tout peut arriver ».


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    « De la peur ? Si nous jouons comme nous savons le faire, nous irons à la Coupe du monde. Sur le papier, nous sommes supérieurs, il suffit de croire en nos moyens. Il y a un peu de pessimisme dans l’air, mais je suis certain que l’équipe nationale et les supporters rameront dans la même direction. L’objectif est toujours à notre portée, nous devons rester soudés. »


    Jusqu'à présent, Calafiori a disputé 12 matches sous le maillot bleu de l'équipe nationale senior : 9 avec Spalletti (qui l'a fait débuter en juin 2024) et 3 avec Gattuso.


    « Le moment le plus fort de ma carrière a été le match Italie-Croatie lors de l’Euro. Je voulais me racheter après mon but contre notre camp contre l’Espagne et j’y suis parvenu grâce à ma passe décisive pour Zaccagni, ce qui nous a permis d’accéder aux huitièmes de finale. »


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