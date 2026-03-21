Calafiori : « L'Italie est supérieure ; si nous nous qualifions pour la Coupe du monde, nous pourrons rivaliser avec n'importe qui »

« De la peur ? Si nous jouons comme nous savons le faire, nous irons à la Coupe du monde. Sur le papier, nous sommes supérieurs, il suffit de croire en nos moyens. Il y a un peu de pessimisme dans l’air, mais je suis certain que l’équipe nationale et les supporters rameront dans la même direction. L’objectif est toujours à notre portée, nous devons rester soudés. »





Jusqu'à présent, Calafiori a disputé 12 matches sous le maillot bleu de l'équipe nationale senior : 9 avec Spalletti (qui l'a fait débuter en juin 2024) et 3 avec Gattuso.





« Le moment le plus fort de ma carrière a été le match Italie-Croatie lors de l’Euro. Je voulais me racheter après mon but contre notre camp contre l’Espagne et j’y suis parvenu grâce à ma passe décisive pour Zaccagni, ce qui nous a permis d’accéder aux huitièmes de finale. »



