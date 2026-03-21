Calafiori : « L'Italie est supérieure ; si nous nous qualifions pour la Coupe du monde, nous pourrons rivaliser avec n'importe qui »

Riccardo Calafiori sonne le retour en force de l'Italie.
En vue de la demi-finale de jeudi prochain contre l'Irlande du Nord à Bergame, le défenseur d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec la Gazzetta dello Sport : « Mes impressions sur les barrages ? Positives. Nous sommes motivés et avons une immense envie d'aller à la Coupe du monde. J'ai hâte d'arriver à Coverciano pour passer beaucoup de temps avec mes coéquipiers. Notre histoire nous enseigne que, si nous parvenons à former un groupe soudé, nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. Même en Amérique : si nous y arrivons, tout peut arriver ».