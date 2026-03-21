Calafiori : « Blessin, au Genoa, m'appelait "italian bastard" ; à la Roma de Mourinho, j'ai été écarté de l'effectif par un SMS »

« Ma confiance en moi était au plus bas. Je suis revenu à la Roma et j'ai appris par SMS que je ne faisais plus partie de l'effectif. Je me demandais si mon destin était d'évoluer en divisions inférieures, mais j'étais confiant : je n'ai jamais rêvé d'être un footballeur ordinaire, je voulais travailler pour arriver là où je suis aujourd'hui. »





« Est-ce que je me suis déjà senti incompris en Serie A ? Ça ne s’est pas bien passé à Rome et à Gênes, mais je m’en suis fait une raison parce que j’étais vraiment très jeune. Le choix de repartir de Bâle a été parfait ; dès mon arrivée là-bas, j’ai compris que c’était le bon endroit pour moi : on ne voyait pas mes coéquipiers en dehors du terrain, il y avait peu de choses à faire en ville. C’était le contexte idéal pour trouver de la régularité et mûrir rapidement. »



