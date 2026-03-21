Calafiori : « Blessin, au Genoa, m'appelait "italian bastard" ; à la Roma de Mourinho, j'ai été écarté de l'effectif par un SMS »

Riccardo Calafiori revient sur son passé en Italie.
Le défenseur d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec la Gazzetta dello Sport : « À l'époque où Mourinho était à la Roma, il avait posté une vidéo où on le voyait étudier mon profil sur son ordinateur, et quelques mois plus tard, après la défaite 6-1 contre Bodo, il m'a qualifié d'inadapté au niveau de l'équipe ? C'est dingue. J'avais éteint mon téléphone pendant deux heures et, quand je l'ai rallumé, j'avais 300 notifications à lire. Les gens m'envoyaient la vidéo avec mes statistiques publiée par Mou. J'étais ravi, puis je l'ai probablement déçu et après le match contre Bodo, tout a changé. Ça devait se passer comme ça, ça a été un coup dur mais ça m'a aidé à grandir ».