Goal.com
En direct
FBL-EUR-C3-ROMA-YOUNG BOYSAFP

Traduit par

Calafiori : « Blessin, au Genoa, m'appelait "italian bastard" ; à la Roma de Mourinho, j'ai été écarté de l'effectif par un SMS »

Le défenseur d'Arsenal revient sur son passé en Italie et son renouveau en Suisse avant son transfert à Bologne.

Riccardo Calafiori revient sur son passé en Italie.


Le défenseur d'Arsenal a déclaré dans une interview accordée à SportWeek, l'hebdomadaire en kiosque samedi avec la Gazzetta dello Sport : « À l'époque où Mourinho était à la Roma, il avait posté une vidéo où on le voyait étudier mon profil sur son ordinateur, et quelques mois plus tard, après la défaite 6-1 contre Bodo, il m'a qualifié d'inadapté au niveau de l'équipe ? C'est dingue. J'avais éteint mon téléphone pendant deux heures et, quand je l'ai rallumé, j'avais 300 notifications à lire. Les gens m'envoyaient la vidéo avec mes statistiques publiée par Mou. J'étais ravi, puis je l'ai probablement déçu et après le match contre Bodo, tout a changé. Ça devait se passer comme ça, ça a été un coup dur mais ça m'a aidé à grandir ».


  • EN PRÊT AU GÊNES

    « Federico Marchetti a déclaré à la Gazzetta qu'à Gênes, l'entraîneur Blessin te traitait mal et t'appelait « Italian bastard » ? J'ai toujours tendance à excuser le comportement des autres et j'ai certainement commis une erreur. Même après toutes ces années, cependant, je n'ai pas une bonne impression de lui. Le Genoa a été relégué et nous nous sommes disputés : je pense que, même s'il m'avait fait jouer un peu plus, ma carrière n'aurait pas changé. »


    • Publicité

  • RENAIXU EN SUISSE

    « Ma confiance en moi était au plus bas. Je suis revenu à la Roma et j'ai appris par SMS que je ne faisais plus partie de l'effectif. Je me demandais si mon destin était d'évoluer en divisions inférieures, mais j'étais confiant : je n'ai jamais rêvé d'être un footballeur ordinaire, je voulais travailler pour arriver là où je suis aujourd'hui. »


    « Est-ce que je me suis déjà senti incompris en Serie A ? Ça ne s’est pas bien passé à Rome et à Gênes, mais je m’en suis fait une raison parce que j’étais vraiment très jeune. Le choix de repartir de Bâle a été parfait ; dès mon arrivée là-bas, j’ai compris que c’était le bon endroit pour moi : on ne voyait pas mes coéquipiers en dehors du terrain, il y avait peu de choses à faire en ville. C’était le contexte idéal pour trouver de la régularité et mûrir rapidement. »


  • RÉDEMPTION À BOLOGNE

    «De retour en Italie, je pense m'être racheté avec Bologne. Envie de remonter le temps ? Les belles choses ont un début et une fin. Je suis accro aux sensations que j'ai éprouvées cette année-là et j'aimerais tellement les revivre. Mais, lucidement, je comprends qu'il vaut mieux garder ce souvenir tel qu'il est : parfait. Je dois énormément à Thiago Motta : lui, Spalletti et Arteta m'ont transformé.