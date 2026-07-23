La sortie d’Urbano Cairo s’est conclue par une référence assez claire au passé : « Le long terme, comme le disait un certain économiste, c’est trop long. Il faut accélérer. Aucun nom n’a été avancé. En 2014, Tavecchio a été élu et, malgré quelques gaffes qui l’ont mis en difficulté au départ, le choix de Conte lui a ensuite donné un grand élan. Malagò doit être attentif parce que les choix pèsent sur le président. Conte ? Ce n’est pas moi qui décide. Il y a une urgence immédiate, pas huit ou dix ans, même en Union soviétique, de tels délais ne sont pas autorisés ».