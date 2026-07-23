Le président du Torino, Urbano Cairo, fait partie des dirigeants des clubs de Serie A qui ont participé à l’Assemblée de la Ligue tenue aujourd’hui à Milan, au cours de laquelle le nouveau président de la FIGC Giovanni Malagò, le nouveau directeur technique de l’Italie Paolo Maldini et son conseiller Leonardo ont présenté leur plan de relance du football italien.
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Cairo, l’attaque frontale contre Maldini : « Trop de 8-10 pour reconstruire, nous ne sommes pas en Union soviétique. Que Malagò prenne exemple sur Tavecchio, c’est lui qui a pris Conte comme sélectionneur »
IL FAUT FAIRE VITE
En marge de l’événement, Cairo a répondu aux questions des journalistes présents et n’a pas ménagé ses piques à l’égard des protagonistes de la journée d’aujourd’hui : « Je confirme mon estime pour Malagò, c’est une personne compétente qui peut faire beaucoup de bien. Maldini et Leonardo m’ont fait une très bonne impression, mais il faut faire les choses plus vite.Comme dans toute activité, les cent premiers jours sont décisifs. Les délais doivent être plus courts. Hériter d’une situation négative, c’est presque mieux, je l’ai fait dans des entreprises quasiment en faillite. En cent jours, que peuvent-ils faire ? Changer les règles pour développer les talents, parler d’investissements. J’aimerais davantage parler d’un programme d’ici à deux ou quatre ans ».
Conte ? Il y a une urgence immédiate
La sortie d’Urbano Cairo s’est conclue par une référence assez claire au passé : « Le long terme, comme le disait un certain économiste, c’est trop long. Il faut accélérer. Aucun nom n’a été avancé. En 2014, Tavecchio a été élu et, malgré quelques gaffes qui l’ont mis en difficulté au départ, le choix de Conte lui a ensuite donné un grand élan. Malagò doit être attentif parce que les choix pèsent sur le président. Conte ? Ce n’est pas moi qui décide. Il y a une urgence immédiate, pas huit ou dix ans, même en Union soviétique, de tels délais ne sont pas autorisés ».
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