Fabio Pisacane, l'entraîneur du Cagliari, a accordé une interview à l'émission « Cronache di spogliatoio » : « Quand on m'a nommé entraîneur du Cagliari, c'était ma première expérience en Serie A et je ne m'y attendais pas. Je n'ai eu aucun mal à montrer mes faiblesses à l'équipe, notamment parce que je pense qu'on ne juge pas un homme à ses faiblesses, au fait qu'il n'ait pas peur de laisser transparaître ce côté vulnérable. Ces derniers mois, j’ai simplement essayé d’être moi-même, en m’intégrant discrètement et en montrant humblement mes faiblesses. Et en même temps, j’ai mis en avant mes points forts, mes qualités. Car quand on est humain et crédible, tout devient plus facile. La peur n’est pas une limite, c’est le langage des gagnants ».
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Cagliari, Pisacane : « La peur n'est pas une limite, c'est le langage des gagnants. On ne peut pas être un grand entraîneur si l'on ne sait pas entretenir les relations. »
ENTRETENIR DES RELATIONS
« Mes coéquipiers m'ont toujours dit que j'avais un don : celui de nouer des relations. Surtout dans les vestiaires. C'est une qualité difficile à acquérir, quelque chose qui vient de l'intérieur. Je nouais des relations, mais il est normal que, sur le terrain, on soit aussi soumis à de nombreux biais cognitifs, raccourcis et préjugés. Cela signifie savoir se comporter dans les vestiaires, ce qui est très intéressant. Car lorsque deux coéquipiers se disputent, il est normal que tu doives te placer entre les deux, que tu doives rester neutre, que tu doives essayer de comprendre l’état d’esprit de l’un et de l’autre, et tu sais qu’à ce moment-là, l’attitude que tu adoptes rapporte des points. Car si tu parviens, avec les bons moyens et au bon moment, à les remettre face à face et à les amener à s’expliquer, c’est quelque chose que tu reportes ensuite sur le terrain, où tu dois savoir comment agir au bon moment et de la bonne manière. J’ai beaucoup d’ambition. Je suis aussi inspiré par un maître comme Claudio Ranieri, qui m’a dit un jour : « Tu peux être bon quand tu veux sur le plan technique et tactique, mais si tu ne sais pas gérer le groupe, tout cela ne sert à rien. »
LA CURIOSITÉ EST NOTRE GUIDE
« Cela m'a donné envie d'évoluer en partant d'un concept qui m'a toujours accompagné dans la vie : la curiosité. Le footballeur Fabio Pisacane, c’est une page tournée. Quand il me manque, je regarde quelques vidéos, mais il faut séparer les deux carrières : ce personnage n’existe plus, mais c’est de lui que j’ai tiré l’envie d’être curieux et d’évoluer. Cette volonté d’aller de l’avant m’a conduit à faire un master à la Bocconi, en communication, m’a amené à mener une étude sur la génération, m’a poussé à essayer d’apprendre plusieurs langues. Mon ambition est de vouloir exercer ce métier sous différentes latitudes. Ça fait trois ans et demi que j’apprends l’anglais. Je prends des cours particuliers avec une locutrice native qui s’appelle Haiti, qui vit ici à Cagliari, dont le père est canadien et la mère sarde, et qui a choisi de vivre en Sardaigne. Et puis j’en prends un autre ici à Cagliari, en centre-ville. J’ai aussi essayé l’espagnol et le français : j’adore les diphtongues… ».
UNE GÉNÉRATION QUI VIT DES « J'AIME »
« L'étude qui me tient le plus à cœur est celle sur les générations. J'étais en vacances à Ibiza avec ma famille. En discutant avec un ami, il m'a ouvert les yeux sur un tout autre monde ; j'ai suivi des cours particuliers et j'ai approfondi mes connaissances sur les générations. Ce que nous avons été et ce que nous sommes en train de devenir. Cette génération, comme je l'ai dit plus tôt, vit de « likes », de désir, de défis ; tout doit mener à une récompense, elle vit d'objectifs. Le trop devient ennuyeux, le peu les stresse. Il faut connaître pour essayer d’optimiser. Et c’est là qu’on en revient à ce que je disais tout à l’heure : on peut être les meilleurs entraîneurs du monde sur le plan technique et tactique, mais si on ne sait pas comment s’y prendre avec cette tranche d’âge, tout cela ne sert à rien. Aujourd’hui, la barrière culturelle est un peu franchie, car l’accent mis sur la génération permet de s’adresser à plusieurs nationalités de la même manière. D’autant plus que tout le monde a désormais une pensée unique axée sur les images. Aujourd’hui, la capacité la plus développée du cerveau est la capacité visuelle. Parce que cette génération s’est adaptée aux images, l’apport au cerveau a changé dans sa prédisposition à ce que l’on peut ensuite y insuffler. Je pense que le discours culturel est important, mais l'accent mis sur la différence culturelle a beaucoup diminué. Car ce qu'il faut faire dans le domaine professionnel, c'est essayer de transmettre des concepts de la meilleure façon possible. Aujourd’hui, cette génération a besoin de sentir une présence et non de ressentir de la dureté. Mais j’aime souligner que le contact n’est pas une stratégie. C’est presque un principe général chez une personne, si on l’a. Pour moi, c’est un principe. D’autant plus que les footballeurs vous démasquent. Mieux vaut ne pas faire quelque chose de forcé. Quelque chose de spontané, oui. »