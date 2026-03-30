Cagliari, Pisacane : « La peur n'est pas une limite, c'est le langage des gagnants. On ne peut pas être un grand entraîneur si l'on ne sait pas entretenir les relations. »

« L'étude qui me tient le plus à cœur est celle sur les générations. J'étais en vacances à Ibiza avec ma famille. En discutant avec un ami, il m'a ouvert les yeux sur un tout autre monde ; j'ai suivi des cours particuliers et j'ai approfondi mes connaissances sur les générations. Ce que nous avons été et ce que nous sommes en train de devenir. Cette génération, comme je l'ai dit plus tôt, vit de « likes », de désir, de défis ; tout doit mener à une récompense, elle vit d'objectifs. Le trop devient ennuyeux, le peu les stresse. Il faut connaître pour essayer d’optimiser. Et c’est là qu’on en revient à ce que je disais tout à l’heure : on peut être les meilleurs entraîneurs du monde sur le plan technique et tactique, mais si on ne sait pas comment s’y prendre avec cette tranche d’âge, tout cela ne sert à rien. Aujourd’hui, la barrière culturelle est un peu franchie, car l’accent mis sur la génération permet de s’adresser à plusieurs nationalités de la même manière. D’autant plus que tout le monde a désormais une pensée unique axée sur les images. Aujourd’hui, la capacité la plus développée du cerveau est la capacité visuelle. Parce que cette génération s’est adaptée aux images, l’apport au cerveau a changé dans sa prédisposition à ce que l’on peut ensuite y insuffler. Je pense que le discours culturel est important, mais l'accent mis sur la différence culturelle a beaucoup diminué. Car ce qu'il faut faire dans le domaine professionnel, c'est essayer de transmettre des concepts de la meilleure façon possible. Aujourd’hui, cette génération a besoin de sentir une présence et non de ressentir de la dureté. Mais j’aime souligner que le contact n’est pas une stratégie. C’est presque un principe général chez une personne, si on l’a. Pour moi, c’est un principe. D’autant plus que les footballeurs vous démasquent. Mieux vaut ne pas faire quelque chose de forcé. Quelque chose de spontané, oui. »