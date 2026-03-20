Cagliari-Naples : tous les regards sont tournés vers Adopo : où pourrait-il aller cet été ?

Parmi les titulaires probables de l'équipe de Pisacane, il faudra surveiller Michel Adopo, un milieu de terrain né en 2000 dont l'entraîneur ne se passe jamais : toujours sur le terrain, presque toujours titulaire, il vit l'une de ses meilleures saisons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'ancien joueur de l'Atalanta a récupéré 135 ballons cette saison, personne n'a fait mieux que lui parmi les joueurs de Cagliari et seuls quatre joueurs le devancent en termes de ballons récupérés en Serie A (Modric, Ramadani, Matic et Cristante). Mais ce n'est pas tout : Adopo est également le joueur rossoblù qui a tiré le plus au but, avec 10 tirs, à égalité avec Sebastiano Esposito (attaquant). Et c'est justement Esposito qui, parmi les joueurs de l'effectif, est le seul à avoir effectué plus de passes dans la moitié de terrain adverse qu'Adopo (435), et seul Obert compte plus d'interceptions que le Français.



