Dernière journée de championnat avant la trêve internationale, cruciale pour l'Italie qui se bat pour sa qualification à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. La 30e journée de Serie A s'ouvre sur le match entre Cagliari et Naples, prévu aujourd'hui à 18h30 à l'Unipol Domus : d'un côté, les Rossoblù jouent leur maintien, de l'autre, l'équipe de Conte occupe la troisième place, à 9 points de l'Inter, leader, et à 1 point du Milan, deuxième.
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Cagliari-Naples : tous les regards sont tournés vers Adopo : où pourrait-il aller cet été ?
LES STATISTIQUES D'ADOPO AVEC LE CAGLIARI
Parmi les titulaires probables de l'équipe de Pisacane, il faudra surveiller Michel Adopo, un milieu de terrain né en 2000 dont l'entraîneur ne se passe jamais : toujours sur le terrain, presque toujours titulaire, il vit l'une de ses meilleures saisons. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'ancien joueur de l'Atalanta a récupéré 135 ballons cette saison, personne n'a fait mieux que lui parmi les joueurs de Cagliari et seuls quatre joueurs le devancent en termes de ballons récupérés en Serie A (Modric, Ramadani, Matic et Cristante). Mais ce n'est pas tout : Adopo est également le joueur rossoblù qui a tiré le plus au but, avec 10 tirs, à égalité avec Sebastiano Esposito (attaquant). Et c'est justement Esposito qui, parmi les joueurs de l'effectif, est le seul à avoir effectué plus de passes dans la moitié de terrain adverse qu'Adopo (435), et seul Obert compte plus d'interceptions que le Français.
L'AVENIR D'ADOPO
Le Cagliari a toujours cru aux qualités de ce jeune joueur, arrivé à l'été 2024 en prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta : à la fin de la saison, les Rossoblù décident de recruter Adopo définitivement pour 4 millions d'euros, offrant ainsi à Pisacane un milieu de terrain physique et polyvalent, capable de jouer au besoin en défense centrale, un poste qu'il occupait déjà à l'époque de Turin sur une intuition d'Ivan Juric. Adopo est sous contrat avec Cagliari jusqu'en 2029 ; ces derniers mois, il a été suivi par plusieurs clubs étrangers et il n'est pas exclu qu'il puisse partir cet été si des propositions jugées importantes devaient arriver.