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Cagliari-Juventus, les notes de CM : Maldini déchaîné. Kolo Muani débloque son compteur, mais rate encore. Woltemade invisible
NOTES DE CAGLIARI
Caprile 6,5 : La Juventus ne se crée pas d’occasions très dangereuses, mais lorsqu’elle arrive dans la surface, il répond toujours présent avec des sorties et des parades bien senties. En seconde période, il ne peut rien sur le but de Kolo Muani et la barre transversale le sauve, mais il reste vigilant et se montre exceptionnel à au moins deux reprises pour empêcher Kolo Muani et Zhegrova de marquer.
Ze Pedro 5,5 : Une bonne couverture en première période, mais après la pause, il perd ses repères et se fait trop souvent déborder par Alajbegovic, et même par Cambiaso.
Mina 7 : Quand l’entraîneur adverse vient se plaindre auprès de vous à la mi-temps du traitement rugueux réservé à ses attaquants, c’est que vous faites bien votre travail. Et si vous ajoutez à cela des interventions réglées au millimètre, le tableau est complet.
Rodriguez 6 : Il ne se trompe qu’une fois : face à Nico Gonzalez, il défend sans agressivité, se fait éliminer puis le fauche. Il écope d’un carton jaune qui pousse Pisacane à le remplacer.
(à partir de la 46e, Deiola 5,5 : Lui aussi doit commettre une faute sanctionnée d’un jaune après une grosse erreur face à Kolo Muani, mais il tient ensuite bien sa position et se montre décisif à plusieurs reprises, notamment pour priver Woltemade d’un but)
Obert 5,5 : Il neutralise Conceicao, mais les offensives de Zhegrova commencent à le mettre en difficulté en seconde période. Sa faute majeure est de ne pas avoir anticipé l’appel de Kolo Muani qui amène le 1-1.
(à partir de la 84e, Fazzini non noté)
Adopo 6,5 : Il récupère et relance, crée du jeu et, surtout, ne s’arrête jamais. Il tient remarquablement bien les duels face aux créateurs de la Juventus et joue vers l’avant dès qu’il le peut. Précieux.
Winks 6 : Sa frappe à l’entrée de la surface qui donne des sueurs froides à Vicario est le temps fort d’un match où il se montre, étonnamment, bien moins précis qu’il ne nous y avait habitués jusqu’ici.
Romano 6,5 : Du caractère, du calme balle au pied, toujours disponible en appui pour ses coéquipiers et beaucoup de courses pour aider également sur les côtés.
Massolin 6 : Première titularisation positive pour l’ancien joueur de Modena, peu en vue offensivement mais auteur d’une prestation généreuse et solide au service de l’équipe.
(à partir de la 60e, Fadera 6 : plus dangereux sur les rares contre-attaques depuis son entrée en jeu que véritablement utile défensivement)
Maldini 7 : Il reprend là où il s’était arrêté, en débloquant un match pourtant disputé sur une action dont il a le secret. D’un sang-froid remarquable face à Vicario, il passe tout près d’offrir également une passe décisive parfaite à Winks. Quand Cagliari se crée des occasions, ses actions y sont toujours pour quelque chose. Son quatrième but consécutif récompense sa progression.
(à partir de la 69e, Sugawara 6 : Appliqué, attentif, il se fait rarement éliminer. Avec lui sur le terrain à la place de Maldini, Cagliari recule toutefois nettement).
Mendy 6,5 : Il ne crève certes pas l’écran, mais ses actions sont bien plus utiles qu’elles n’en ont l’air. Sa remise pour Maldini, après avoir protégé le ballon, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il permet à l’équipe de s’étirer, gère les contre-attaques et offre toujours à la défense une solution de relance longue
(à partir de la 69e, Nzola 5,5 : Il peine dans un rôle que Mendy remplissait mieux. De fait, depuis son entrée en jeu, Cagliari ne parvient plus à sortir de sa surface de réparation : son manque de mouvement permet à Lucumì et Bremer de lire parfaitement son jeu).
Entr. Pisacane 6 : Il parvient à museler la Juventus pendant plus de 70 minutes, puis les changements et la baisse de régime physique de ses joueurs l’obligent à s’adapter. Les entrants reculent trop et offrent à la Juventus deux occasions : l’une fatale, l’autre sur laquelle il peut remercier Kolo Muani. Son Cagliari reste néanmoins très solide et l’a encore démontré. Lui aussi est expulsé lors de la confusion finale avec Spalletti.
NOTES DE LA JUVENTUS
Vicario 6,5 : Il ne peut rien sur le but de Maldini, qui le trompe à bout portant après avoir été oublié par la défense. Décisif sur la frappe du gauche de Winks à l’entrée de la surface, qui permet à la Juventus de rester dans le match, et surtout face à Mendy et Fadera (même si tous deux sont ensuite signalés hors-jeu), il montre que la Juve a trouvé une valeur sûre derrière.
Kalulu 6 : Comme ses coéquipiers, il oublie l’appel de Maldini après la première déviation et lui ouvre la voie vers le centre de la surface. Il monte peu et se montre peu en attaque. Il hausse son niveau en seconde période, mais reste peu dangereux.
Bremer 5,5 : Complètement hors de position sur le but de Maldini, il a aussi la malchance d’être à l’origine de la série de contres qui mène au but. Mendy ne lui donne aucun point de repère et il peine à le suivre sur tout le terrain. Leader d’une défense qui semble beaucoup souffrir, surtout dans les grands espaces.
Lucumì 6 : Il démarre mal : Mendy parvient à prendre le dessus sur lui, permettant à Maldini d’ouvrir le score. Il monte ensuite en puissance et, en seconde période, c’est lui qui neutralise Nzola, permettant à la Juventus de trouver les ressources pour acculer Cagliari dans sa surface.
Celik 6 : Vigilant défensivement, il parvient aussi plusieurs fois à atteindre la ligne de fond sur la gauche. De ce côté, Adopo et Massolin ne passent presque jamais, ce qui lui facilite la tâche.
(à partir de la 64e minute, Cambiaso 5,5 : Il entre mal dans le match et Spalletti le réprimande à voix haute pour sa trop grande désinvolture. Un éclair offensif oblige Caprile à intervenir, mais il manque encore visiblement de condition physique).
Douglas Luiz 5,5 : Il continue d’alterner de bonnes choses dans la construction et des erreurs qui obligent ses coéquipiers à courir pour rattraper le coup. Il offre toujours une solution de passe, mais la Juve peine aussi à jouer vers l’avant à cause de sa gestion du ballon.
(à partir de la 84e minute, Koopmeiners non noté)
Sarr 6 : Des hauts et des bas au fil des 90 minutes, quelques percées offensives et plusieurs excellentes lectures défensives, parfois en revenant aider in extremis. Il apporte l’équilibre qu’il fallait, mais à 1-0, il aurait fallu davantage d’audace.
Conceicao 5,5 : On ne voit pratiquement jamais les éclairs qui ont fait sa réputation, hormis une frappe au-dessus en début de match. Il se contente d’une prestation appliquée en cherchant à lancer ses coéquipiers, mais bute trop souvent sur le marquage d’Obert, qui le neutralise.
(à partir de la 46e minute, Zhegrova 6,5 : il entre et montre en 10 minutes tout ce que Conceicao n’avait pas réussi à apporter. Plusieurs frappes obligent Caprile à intervenir, il dribble pour éliminer son adversaire et sert Kolo Muani, qui choisit de laisser passer le ballon plutôt que de tirer d’un peu derrière le point de penalty. Si la Juve se montre dangereuse en seconde période, c’est surtout grâce à lui).
McKennie 5 : Aligné en meneur de jeu derrière un Kolo Muani qui se déplace beaucoup, il devrait ou pourrait mieux exploiter les espaces laissés libres par le Français. Mais le carton jaune reçu pour une vilaine faute sur Romano en début de match le gêne au point de le rendre pratiquement invisible.
(à partir de la 46e minute, Alajbegovic 6,5 : il ne démarre pas très bien, avec quelques actions de plus que l’Américain dont il a pris la place, mais loin de ce qu’il a montré jusqu’ici. Il monte en puissance au fil des minutes et, entre la 80e et la 85e minute, adresse deux centres parfaits à Kolo Muani, qui débouchent sur un but et une occasion gâchée par le Français)
Nico Gonzalez 6,5 : Il est le plus dangereux de son équipe dans une première période pauvre en occasions. Il multiplie les courses, obtient des fautes, centre, combine avec ses coéquipiers et trouve même quelques ouvertures qui obligent Caprile à intervenir. Trop seul, il s’épuise rapidement, ce qui convainc Spalletti de le faire sortir.
(à partir de la 60e minute, Woltemade 5,5 : son mérite est d’avoir soulagé Kolo Muani de la pression et de lui avoir donné plus de liberté, mais il apporte lui-même très peu. Quelques erreurs techniques de trop et jamais de réel danger devant le but)
Kolo Muani 6 : Spalletti l’a dit et répété : le Français n’est pas un attaquant qui occupe la surface de réparation. Des contrôles ratés, de la confusion et même le choix de laisser passer le ballon pour un coéquipier alors qu’il pourrait tirer avec tout le but devant lui. En seconde période, il marque grâce à une superbe inspiration d’Alajbegovic, mais il se procure aussi une occasion identique sur laquelle, seul face à Caprile, il trouve la barre transversale du pied. Ses difficultés devant le but ne sont pas encore totalement derrière lui.
Entr. Spalletti6 : Il se trompe dans ses choix de départ, tout en connaissant les limites des joueurs alignés. Ses changements à la pause transforment le match et il ne peut que regretter la barre trouvée par Kolo Muani à bout portant alors que le score est de 1-1. Le problème vient des deux incidents survenus alors que le jeu était arrêté : les réclamations adressées à Yerri Mina à la mi-temps, puis l’altercation avec Pisacane en fin de match, qui entraîne l’expulsion des deux entraîneurs. Un signe de nervosité, comme celle affichée par son équipe sur le terrain.
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