Caprile 6,5 : La Juventus ne se crée pas d’occasions très dangereuses, mais lorsqu’elle arrive dans la surface, il répond toujours présent avec des sorties et des parades bien senties. En seconde période, il ne peut rien sur le but de Kolo Muani et la barre transversale le sauve, mais il reste vigilant et se montre exceptionnel à au moins deux reprises pour empêcher Kolo Muani et Zhegrova de marquer.





Ze Pedro 5,5 : Une bonne couverture en première période, mais après la pause, il perd ses repères et se fait trop souvent déborder par Alajbegovic, et même par Cambiaso.





Mina 7 : Quand l’entraîneur adverse vient se plaindre auprès de vous à la mi-temps du traitement rugueux réservé à ses attaquants, c’est que vous faites bien votre travail. Et si vous ajoutez à cela des interventions réglées au millimètre, le tableau est complet.





Rodriguez 6 : Il ne se trompe qu’une fois : face à Nico Gonzalez, il défend sans agressivité, se fait éliminer puis le fauche. Il écope d’un carton jaune qui pousse Pisacane à le remplacer.

(à partir de la 46e, Deiola 5,5 : Lui aussi doit commettre une faute sanctionnée d’un jaune après une grosse erreur face à Kolo Muani, mais il tient ensuite bien sa position et se montre décisif à plusieurs reprises, notamment pour priver Woltemade d’un but)





Obert 5,5 : Il neutralise Conceicao, mais les offensives de Zhegrova commencent à le mettre en difficulté en seconde période. Sa faute majeure est de ne pas avoir anticipé l’appel de Kolo Muani qui amène le 1-1.

(à partir de la 84e, Fazzini non noté)





Adopo 6,5 : Il récupère et relance, crée du jeu et, surtout, ne s’arrête jamais. Il tient remarquablement bien les duels face aux créateurs de la Juventus et joue vers l’avant dès qu’il le peut. Précieux.





Winks 6 : Sa frappe à l’entrée de la surface qui donne des sueurs froides à Vicario est le temps fort d’un match où il se montre, étonnamment, bien moins précis qu’il ne nous y avait habitués jusqu’ici.





Romano 6,5 : Du caractère, du calme balle au pied, toujours disponible en appui pour ses coéquipiers et beaucoup de courses pour aider également sur les côtés.





Massolin 6 : Première titularisation positive pour l’ancien joueur de Modena, peu en vue offensivement mais auteur d’une prestation généreuse et solide au service de l’équipe.

(à partir de la 60e, Fadera 6 : plus dangereux sur les rares contre-attaques depuis son entrée en jeu que véritablement utile défensivement)





Maldini 7 : Il reprend là où il s’était arrêté, en débloquant un match pourtant disputé sur une action dont il a le secret. D’un sang-froid remarquable face à Vicario, il passe tout près d’offrir également une passe décisive parfaite à Winks. Quand Cagliari se crée des occasions, ses actions y sont toujours pour quelque chose. Son quatrième but consécutif récompense sa progression.

(à partir de la 69e, Sugawara 6 : Appliqué, attentif, il se fait rarement éliminer. Avec lui sur le terrain à la place de Maldini, Cagliari recule toutefois nettement).





Mendy 6,5 : Il ne crève certes pas l’écran, mais ses actions sont bien plus utiles qu’elles n’en ont l’air. Sa remise pour Maldini, après avoir protégé le ballon, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il permet à l’équipe de s’étirer, gère les contre-attaques et offre toujours à la défense une solution de relance longue

(à partir de la 69e, Nzola 5,5 : Il peine dans un rôle que Mendy remplissait mieux. De fait, depuis son entrée en jeu, Cagliari ne parvient plus à sortir de sa surface de réparation : son manque de mouvement permet à Lucumì et Bremer de lire parfaitement son jeu).





Entr. Pisacane 6 : Il parvient à museler la Juventus pendant plus de 70 minutes, puis les changements et la baisse de régime physique de ses joueurs l’obligent à s’adapter. Les entrants reculent trop et offrent à la Juventus deux occasions : l’une fatale, l’autre sur laquelle il peut remercier Kolo Muani. Son Cagliari reste néanmoins très solide et l’a encore démontré. Lui aussi est expulsé lors de la confusion finale avec Spalletti.