Le Cagliari rêve et s’envole en Serie A avec les garçons de Fabio Pisacane, qui ont pris 12 points en 5 matches, ne perdant que contre l’Inter, leader du championnat, et sur la plus petite des marges. La fierté suscitée par ces résultats transparaît dans les paroles et les déclarations du président Tommaso Giulini, qui, encore aujourd’hui, en intervenant sur Radio Anch'io Lo Sport, a célébré les résultats, mais aussi certains joueurs, parmi lesquels Romano, Maldini et Caprile, tous les trois « à l’italienne ».
Cagliari, Giulini : « Maldini et Romano sont jeunes et à nous. Pour Caprile, il y a eu pas mal de demandes. » Puis la pique à Esposito
« On ne dérange pas les héros du Scudetto »
« Le même départ que lors de cette saison magique 1969-1970 ? Je n’irais pas déranger les héros du Scudetto. Nous avons certainement bien commencé ce championnat, il y a une grande cohésion comme dans cette équipe mythique, mais il nous manque évidemment un “Gigi Riva”. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait jusqu’ici : ce sera agréable de travailler pendant cette longue pause de trois semaines en étant placés aux premières places du classement. »
Pisacane
« J’ai la chance de connaître Fabio depuis de nombreuses années, je l’ai d’abord connu comme footballeur, et avant toute chose j’apprécie les qualités de l’homme. C’est une personne bien et c’est la chose la plus importante, encore plus dans le monde du football. Il est fin, malin, toujours avide de connaissances. Il s’est construit brique après brique au fil des années, d’abord avec la Primavera, où il a remporté la Coupe d’Italie de la catégorie, puis avec l’équipe première. Franchement, avec lui, je m’attendais à ce qu’il puisse y avoir, tôt ou tard, un pic. »
MALDINI
« Nous le suivions déjà depuis plusieurs années. Nous avions une forte collaboration avec l’Olbia, nous avons essayé de le faire venir en prêt en Lega Pro, avant qu’il ne commence son parcours en Serie A. Il a un talent fou, même s’il n’a peut-être pas encore réussi à s’exprimer au mieux. Notre défi sera de lui faire franchir ce cap supplémentaire qu’il n’a pas encore réussi à passer. »
La pique à Sebastiano Esposito
« Cet été, nous nous sommes retrouvés dans une situation un peu désagréable avec un de nos joueurs qui estimait ne pas gagner suffisamment pour porter le maillot de Cagliari, je dirais que nous l’avons excellemment remplacé par Daniel. »
Romano et l’Italie
« Maldini et Romano sont deux de nos jeunes en lesquels nous croyons énormément. Alessandro est encore plus jeune, né en 2006, c’est un milieu de terrain complet, il peut jouer à tous les postes du milieu, c’est un joueur très dynamique. C’est un garçon qui a les idées claires, il sait ce qu’il veut. Je crois qu’il réussira à aller loin, je suis content que notre sélectionneur lui ait donné la possibilité de jouer avec le maillot de l’Italie et qu’il l’ait choisie. »
De nombreuses demandes pour Caprile
« Cet été, Caprile a suscité pas mal d’intérêt, mais Elia était convaincu de rester à Cagliari, il sentait que cette saison nous pourrions faire quelque chose d’important. Pour l’instant, les faits lui donnent raison, j’en suis heureux pour lui et pour nous. Je pense qu’après Donnarumma, lui et Carnesecchi sont aujourd’hui les meilleurs gardiens en Italie. Ensuite, il est normal qu’en équipe d’Italie, quand vous avez des titulaires indiscutables comme Donnarumma, il puisse aussi y avoir d’autres logiques. Elia doit continuer à travailler, et il n’est pas exclu qu’une convocation pour lui arrive peut-être lors de la prochaine liste ».
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