« Cet été, Caprile a suscité pas mal d’intérêt, mais Elia était convaincu de rester à Cagliari, il sentait que cette saison nous pourrions faire quelque chose d’important. Pour l’instant, les faits lui donnent raison, j’en suis heureux pour lui et pour nous. Je pense qu’après Donnarumma, lui et Carnesecchi sont aujourd’hui les meilleurs gardiens en Italie. Ensuite, il est normal qu’en équipe d’Italie, quand vous avez des titulaires indiscutables comme Donnarumma, il puisse aussi y avoir d’autres logiques. Elia doit continuer à travailler, et il n’est pas exclu qu’une convocation pour lui arrive peut-être lors de la prochaine liste ».