Cafu explique ce qui fait de Lionel Messi, Diego Maradona et Pelé des figures emblématiques, et la légende brésilienne ajoute un quatrième nom au débat sur le « GOAT »

Pour Cafu, le débat sur le plus grand joueur de tous les temps ne doit pas se limiter à un trio. L’ancien arrière latéral de l’AC Milan et de la Roma insiste pour y ajouter une autre superstar brésilienne aux côtés de Pelé, Maradona et Messi. À ses yeux, ces joueurs incarnent « l’art » du football : au-delà des statistiques, ils offrent un spectacle pur.

Dans une interview accordée à El Mundo, l’ancien latéral s’est montré catégorique : « Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire, qui ont laissé leur empreinte, qui ont été champions du monde. Et des joueurs qui évoluaient avec une aisance incroyable. Ils jouaient avec le ballon ; ils ne forçaient pas pour dribbler, ils ne forçaient pas pour tirer, ils ne forçaient pas pour marquer. C’était tellement beau de les voir jouer », a-t-il expliqué.

« J’adore l’art du football. Maradona, c’est l’art du football. Messi, c’est l’art du football. Pelé, c’est l’art du football. Ronaldinho, c’est l’art du football. Quand je vois ces joueurs faire quelque chose d’unique et nous éblouir, j’apprécie vraiment. »

Interrogé sur la légitimité de Ronaldinho au même rang que Messi, Maradona et Pelé, Cafu se montre catégorique : « Ils sont quatre (les plus grands de tous les temps). Je place ces quatre-là au même niveau. Les quatre meilleurs de l’histoire. Deux Brésiliens, deux Argentins. À l’époque où je regardais le football, ces quatre joueurs ont véritablement fait la différence sur le terrain et continuent de le faire. »