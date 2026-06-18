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Cafu explique ce qui fait de Lionel Messi, Diego Maradona et Pelé des figures emblématiques, et la légende brésilienne ajoute un quatrième nom au débat sur le « GOAT »
Les quatre piliers de l’histoire du football
Pour Cafu, le débat sur le plus grand joueur de tous les temps ne doit pas se limiter à un trio. L’ancien arrière latéral de l’AC Milan et de la Roma insiste pour y ajouter une autre superstar brésilienne aux côtés de Pelé, Maradona et Messi. À ses yeux, ces joueurs incarnent « l’art » du football : au-delà des statistiques, ils offrent un spectacle pur.
Dans une interview accordée à El Mundo, l’ancien latéral s’est montré catégorique : « Ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire, qui ont laissé leur empreinte, qui ont été champions du monde. Et des joueurs qui évoluaient avec une aisance incroyable. Ils jouaient avec le ballon ; ils ne forçaient pas pour dribbler, ils ne forçaient pas pour tirer, ils ne forçaient pas pour marquer. C’était tellement beau de les voir jouer », a-t-il expliqué.
« J’adore l’art du football. Maradona, c’est l’art du football. Messi, c’est l’art du football. Pelé, c’est l’art du football. Ronaldinho, c’est l’art du football. Quand je vois ces joueurs faire quelque chose d’unique et nous éblouir, j’apprécie vraiment. »
Interrogé sur la légitimité de Ronaldinho au même rang que Messi, Maradona et Pelé, Cafu se montre catégorique : « Ils sont quatre (les plus grands de tous les temps). Je place ces quatre-là au même niveau. Les quatre meilleurs de l’histoire. Deux Brésiliens, deux Argentins. À l’époque où je regardais le football, ces quatre joueurs ont véritablement fait la différence sur le terrain et continuent de le faire. »
- AFP
La clé de la grandeur
Si la technique est une évidence pour des joueurs de ce calibre, Cafu affirme que leur longévité et leur influence reposent surtout sur une force mentale singulière. Il souligne que, malgré la pression physique imposée par les défenseurs, ce quatuor a toujours fait preuve d’un sang-froid remarquable, marquant ainsi son époque de domination.
« C’est une question de personnalité », assure Cafu. « Pas seulement le football, mais la personnalité, leur façon de jouer, leur manière d’aborder le terrain. On n’a jamais vu Messi, Ronaldinho, Pelé ou Maradona se disputer avec qui que ce soit sur le terrain. On les voit jouer au football. Ils encaissent les coups, ils se relèvent, ils rient. Ils se donnent à fond. Comment humilient-ils l’adversaire ? En le dribblant et en marquant des buts. C’est ça qu’on adore voir. »
L'influence d'Ancelotti sur la Seleção
Au-delà des exploits individuels du passé, Cafu s’est également exprimé sur la situation actuelle de la Seleção sous la direction de Carlo Ancelotti. Le légendaire défenseur, qui a évolué pendant cinq ans sous les ordres de l’Italien à Milan, estime que l’entraîneur est aujourd’hui la plus grande star du groupe – une situation qui marque un changement par rapport à la culture traditionnelle du football brésilien.
« Ancelotti possède toutes les qualités nécessaires pour redonner un nouvel élan et peaufiner le style de jeu de la sélection brésilienne », assure Cafu. « Le seul problème pour Ancelotti au Brésil, c’est le temps : il n’a pas eu suffisamment de temps pour faire comprendre aux joueurs ce qu’il attend d’eux sur le terrain. Pour Ancelotti, tout repose sur l’entraînement, sur le travail quotidien. Il s’agit de répéter les exercices à l’entraînement afin que les joueurs puissent assimiler ce qu’il attend d’eux sur le plan tactique sur le terrain.
Pour la première fois de l’histoire, on a davantage parlé du sélectionneur que des joueurs, ce qui souligne l’importance actuelle d’Ancelotti pour le Brésil.
Je suis convaincu qu’il saura s’imposer à la tête de la Seleção, car il possède toutes les compétences nécessaires. »
- AFP
Un défi pour l'héritage de Neymar
Tout en rendant hommage aux plus grands, Cafu a livré un bilan sans concession de la place qu’occupe Neymar dans le monde du football. Bien qu’il reconnaisse que l’attaquant de Santos est un « génie », il s’est demandé si l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain avait pleinement saisi l’importance de remporter la plus grande distinction de ce sport, comparé aux icônes mentionnées précédemment.
« Neymar est un génie, un talent, un golden boy qui pourrait tirer encore davantage parti de son talent, car il possède les qualités et les capacités nécessaires ; il lui suffit simplement d’en avoir envie », a fait remarquer Cafu. « S’il est prêt à renoncer à beaucoup de choses, s’il veut s’entraîner, s’il veut s’investir pleinement… S’il avait une idée, une notion de ce que signifie être champion du monde, ce serait une autre histoire.
« Être champion de la Copa Libertadores ou vainqueur de la Ligue des champions, ce n’est pas la même chose que d’être champion du monde. C’est pouvoir se frapper la poitrine et dire : “Je suis champion du monde.”
« Quand on est champion du monde, on ne représente pas son club, on représente son pays, une nation tout entière. Je pense qu’il n’a pas encore tout à fait saisi l’importance de ce titre. Peu de joueurs peuvent dire : “Je suis champion du monde”. Très peu. »