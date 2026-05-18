Cafu estime que Neymar est resté « seul » trop longtemps et désigne les deux stars qui devront mener le Brésil lors de la Coupe du monde 2026

Neymar est l’icône incontestée du football brésilien depuis ses débuts en 2010, mais Cafu estime que le pays n’a pas su protéger son atout majeur.

Alors que les générations précédentes comptaient une pléiade de stars capables de faire basculer un match, l’ancien arrière de la Roma et de l’AC Milan estime que Neymar a trop souvent dû porter à lui seul le poids de la Seleção.

Le légendaire capitaine, dernier Brésilien à avoir soulevé le trophée mondial en 2002, a confié à ESPN avoir évoqué le sujet avec ses anciens coéquipiers : « J’ai parlé à Roberto Carlos et je lui ai dit : “C’est dommage que ce garçon soit si isolé” ». En équipe nationale, il faut partager les responsabilités. »