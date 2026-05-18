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Cafu estime que Neymar est resté « seul » trop longtemps et désigne les deux stars qui devront mener le Brésil lors de la Coupe du monde 2026
Neymar a assumé trop de responsabilités
Neymar est l’icône incontestée du football brésilien depuis ses débuts en 2010, mais Cafu estime que le pays n’a pas su protéger son atout majeur.
Alors que les générations précédentes comptaient une pléiade de stars capables de faire basculer un match, l’ancien arrière de la Roma et de l’AC Milan estime que Neymar a trop souvent dû porter à lui seul le poids de la Seleção.
Le légendaire capitaine, dernier Brésilien à avoir soulevé le trophée mondial en 2002, a confié à ESPN avoir évoqué le sujet avec ses anciens coéquipiers : « J’ai parlé à Roberto Carlos et je lui ai dit : “C’est dommage que ce garçon soit si isolé” ». En équipe nationale, il faut partager les responsabilités. »
- AFP
Le contraste avec les champions du monde 2002 est flagrant.
Cafu souligne la différence structurelle entre le onze actuel et l’équipe équilibrée qui a triomphé au Japon et en Corée du Sud. En 2002, la Seleção alignait un trio offensif légendaire, les « Trois R » (Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho), ce qui faisait de la performance collective le véritable moteur de la sélection. L’équipe ne dépendait pas d’un seul joueur pour accomplir des prouesses à chaque rencontre.
« En 2002, nous n’avons jamais eu besoin de désigner le meilleur joueur sur le terrain », rappelle Cafu. « Si Neymar avait disposé du même soutien que nous en 2002, il n’aurait pas eu à être le meilleur à chaque match. Malheureusement, nous avons trop souvent compté uniquement sur lui. »
Privé de ce soutien, Neymar n’a pas réussi à mener le Brésil au titre lors de trois Coupes du monde consécutives, se contentant de deux quarts de finale et d’une demi-finale.
Le processus de sélection des dirigeants de la Coupe du monde 2026 est en cours.
En vue de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra en Amérique du Nord, Cafu a déjà désigné les joueurs qu’il juge capables de prendre les commandes de la Seleção, avec ou sans Neymar.
« Je considère Casemiro et Marquinhos comme de bons leaders, à la manière dont ils se positionnent sur le terrain, dont ils s'adressent à l'arbitre et dont ils communiquent avec les joueurs », a déclaré Cafu. « Je vois ces deux-là comme les deux grands leaders de l'équipe nationale brésilienne aujourd'hui. »
- AFP
La route vers la gloire en Coupe du monde
Sous la houlette de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, le Brésil aborde la Coupe du monde avec l’ambition de conquérir un sixième titre, ce qui constituerait un nouveau record et son premier sacre depuis 2002. Versé dans le groupe C, le sélection brésilienne affrontera le Maroc, Haïti et l’Écosse.
Avant le coup d’envoi de la compétition nord-américaine, Vinícius Junior et ses coéquipiers doivent disputer deux matchs amicaux internationaux contre le Panama et l’Égypte.