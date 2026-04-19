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« Ça va susciter de l'intérêt » : à quelques jours de son retour dans l'élite après 25 ans d'absence, Coventry, désormais en route vers la Premier League, reçoit un avertissement de Frank Lampard
Les Sky Blues alertés par l’intérêt de Lampard
Malgré l’euphorie qui entoure le retour de Coventry parmi l’élite, l’analyste EFL Sam Parkin estime que le plus grand défi du club est encore à venir. Les Sky Blues ont décroché leur promotion après un quart de siècle d’absence, mais tous les regards sont désormais tournés vers l’homme qui a orchestré ce renouveau depuis le banc de touche.
« L’essentiel sera que Frank Lampard reste en poste, et au vu des propos tenus par Doug King à son sujet, je pense qu’il attirera des convoitises », a déclaré Parkin à BBC Final Score.
Il a également rappelé que Lampard était finaliste du trophée de Manager de l’année en Championship, signe que l’ancien international anglais a su redorer son blason après des passages plus laborieux sur les bancs de touche.
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La Premier League suscite un intérêt grandissant
L’intérêt autour de l’ancienne star de Chelsea et de l’équipe d’Angleterre est concret : selon plusieurs sources, des postes vacants ailleurs pourraient l’inciter à quitter la CBS Arena.
Bournemouth l’envisagerait comme candidat principal pour succéder à Andoni Iraola, attendu au départ du Vitality Stadium en fin de saison.
Selon Parkin, la détermination de Lampard n’a rien perdu de sa vigueur par rapport à sa période de joueur. Il a déclaré : « C’est quelqu’un de très déterminé, qu’il soit joueur ou entraîneur, car il a essuyé quelques revers en cours de route. Je pense donc qu’il suscitera de l’intérêt. Le plus important, c’est qu’il soit là la saison prochaine, avec le staff qu’il a amené avec lui. »
Évolution tactique à Coventry
L'une des principales raisons du succès de Coventry réside dans son engagement en faveur d'un football offensif. Contrairement à d'autres promus qui misent sur la solidité physique, l'ancien entraîneur de Chelsea et d'Everton, Frank Lampard, a imposé un style qui a dominé la deuxième division. Cependant, Parkin s'interroge : cette approche tiendra-t-elle la route en Premier League, où la moindre erreur est impitoyablement sanctionnée ?
« Ils pratiquent un beau football, ils joueront donc probablement de manière assez ouverte », analyse Parkin. « Reste à savoir si Frank optera pour une approche plus défensive et pragmatique la saison prochaine ; nous verrons bien. » Son expérience d’une lutte contre la relégation à Goodison Park pourrait l’inciter à la prudence, alors qu’il vise un maintien durable de Coventry dans l’élite.
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Se reconstruire pour l’élite
Si l’avenir de l’entraîneur reste la priorité, l’effectif devra aussi être profondément remanié pour pouvoir rivaliser avec les cadors du football anglais.
Pour réussir en Championship, il faut souvent mettre de côté les sentiments au profit de la qualité requise en Premier League, et les Sky Blues devraient se montrer actifs lors du prochain mercato pour renforcer leurs rangs.
« Ils devront recruter plusieurs joueurs, c’est le revers de la médaille », ajoute Parkin. « Sunderland en est un bon exemple, et pour certains d’entre eux, c’est un peu un “merci et bonne chance”. »