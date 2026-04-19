Malgré l’euphorie qui entoure le retour de Coventry parmi l’élite, l’analyste EFL Sam Parkin estime que le plus grand défi du club est encore à venir. Les Sky Blues ont décroché leur promotion après un quart de siècle d’absence, mais tous les regards sont désormais tournés vers l’homme qui a orchestré ce renouveau depuis le banc de touche.

« L’essentiel sera que Frank Lampard reste en poste, et au vu des propos tenus par Doug King à son sujet, je pense qu’il attirera des convoitises », a déclaré Parkin à BBC Final Score.

Il a également rappelé que Lampard était finaliste du trophée de Manager de l’année en Championship, signe que l’ancien international anglais a su redorer son blason après des passages plus laborieux sur les bancs de touche.