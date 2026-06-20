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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Ça va sûrement être la foire aux questions » : l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, explique son dilemme concernant Deniz Undav, le joker miracle de la DFB

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
D. Undav
J. Nagelsmann

Après la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, le sélectionneur national Julian Nagelsmann a tenu à féliciter chaleureusement Deniz Undav, son « super joker ». Il a toutefois reconnu être désormais confronté à un dilemme.

« On va sûrement commencer à se demander s’il va finir par débuter un jour. C’est tout à fait possible, mais il remplit son rôle incroyablement bien », a déclaré Nagelsmann jeudi sur la chaîne ZDF à propos d’Undav, après le deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2026.

  • Nagelsmann avait fait entrer l’attaquant du VfB Stuttgart à la 60e minute, alors que l’Allemagne était menée 0-1. Huit minutes plus tard, Undav égalisait d’une belle volée, suite à un centre précis de Nadiem Amiri, également entré en jeu.

    « Un superbe centre de Nadiem, deux buts exceptionnels de Deniz », s’est félicité Nagelsmann, avant d’analyser le deuxième but de son héros du soir : « La passe de Felix (Nmecha, ndlr), le contrôle de Deniz et sa prise de balle dans la surface – c’est ce qui nous avait un peu manqué, on tournait trop autour du pot. Avec lui, il y a eu davantage de dynamisme dans la surface de réparation. »

    À la quatrième minute du temps additionnel, il a d’abord contrôlé du droit une ouverture millimétrée de Felix Nmecha, avant de conclure du gauche pour offrir la victoire à la Mannschaft, sous les ovations du public.

    « C’est un attaquant pur souche », a déclaré Nagelsmann avant d’encenser son buteur : « Il possède un instinct incroyable, surtout sur le deuxième but, quand il se glisse derrière le défenseur et devient brièvement intenable. Il a inscrit deux superbes réalisations. Dès la deuxième touche, il a frappé sans hésiter. C’est le genre d’avant-centre qui sait toujours où se trouve le but. »

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Interrogé sur le rôle que pourrait jouer Deniz Undav lors de la Coupe du monde, Julian Nagelsmann répond avec prudence : « Toutes les options sont sur la table. »

    Après une saison exceptionnelle à Stuttgart, la question de la titularisation d’Undav, 29 ans, lors de la Coupe du monde faisait déjà débat lors des matchs amicaux de fin mars. Pourtant, Nagelsmann lui préfère Kai Havertz en pointe, aligné d’entrée aussi bien lors de la victoire 7-1 contre Curaçao que face à la Côte d’Ivoire.

    Remplaçant contre Curaçao, Undav a néanmoins marqué et offert deux passes décisives en moins d’une demi-heure. « Toutes les options sont ouvertes », a tranché Nagelsmann au sujet du rôle d’Undav pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Son dilemme ? « Je peux aussi décider de le laisser dans son élan, car c’est en partant du banc qu’il a fait basculer deux matchs. » Le sélectionneur allemand a donc aussi des arguments pour conserver le joueur du VfB Stuttgart dans son costume de super-sub.

    L’intéressé, lui, a commenté avec sobriété sa prestation éclatante à Toronto : « Je suis bien en place. J’essaie d’apporter ma confiance en moi sur
    le terrain. Je sais que je peux marquer à chaque match, surtout avec des coéquipiers exceptionnels. Ils me facilitent la tâche. Je me contente d’être là. » Serein, il balaie la nervosité d’un geste : « Ce n’est qu’un match de foot. L’équipe me facilite la tâche, je n’ai plus qu’à appuyer sur le champignon. » Son plan pour la suite ? « Garder ce rythme, rester positif et, ensuite, gagner le prochain match. »

    Grâce à ce succès contre les Ivoiriens, la Mannschaft est d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Une défaite jeudi face à l’Équateur pourrait certes reléguer la Mannschaft à la troisième place du groupe. Mais, avec six points au compteur, elle serait quand même certaine de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes qualifiés pour les seizièmes de finale, en compagnie des premiers et deuxièmes de chaque poule.

  • Équipe de la DFB : calendrier des matchs de l'équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde

    Date

    Heure (heure allemande)

    Adversaire

    Résultat

    14 juin 2026

    19 h

    Curaçao

    7-1

    20 juin 2026

    22h

    Côte d’Ivoire

    2-1

    25 juin 2026

    22 h

    Équateur

    -:-

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