Nagelsmann avait fait entrer l’attaquant du VfB Stuttgart à la 60e minute, alors que l’Allemagne était menée 0-1. Huit minutes plus tard, Undav égalisait d’une belle volée, suite à un centre précis de Nadiem Amiri, également entré en jeu.

« Un superbe centre de Nadiem, deux buts exceptionnels de Deniz », s’est félicité Nagelsmann, avant d’analyser le deuxième but de son héros du soir : « La passe de Felix (Nmecha, ndlr), le contrôle de Deniz et sa prise de balle dans la surface – c’est ce qui nous avait un peu manqué, on tournait trop autour du pot. Avec lui, il y a eu davantage de dynamisme dans la surface de réparation. »

À la quatrième minute du temps additionnel, il a d’abord contrôlé du droit une ouverture millimétrée de Felix Nmecha, avant de conclure du gauche pour offrir la victoire à la Mannschaft, sous les ovations du public.

« C’est un attaquant pur souche », a déclaré Nagelsmann avant d’encenser son buteur : « Il possède un instinct incroyable, surtout sur le deuxième but, quand il se glisse derrière le défenseur et devient brièvement intenable. Il a inscrit deux superbes réalisations. Dès la deuxième touche, il a frappé sans hésiter. C’est le genre d’avant-centre qui sait toujours où se trouve le but. »