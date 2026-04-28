Le responsable du football mondial chez le géant des boissons énergisantes Red Bull s'est confié au journal Bild au sujet de la phase finale à venir, de ses favoris et de la manière dont il suit le tournoi.
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« Ça va être génial et passionnant » : Jürgen Klopp attend avec impatience un match en particulier lors de la Coupe du monde 2026
Interrogé sur la possibilité de regarder un match de la Coupe du monde dans un bar, incognito et en toute décontraction, l’ancien entraîneur de Liverpool et du BVB a répondu avec franchise : « Incognito ? Oui, ce serait sympa, mais cela n’arrivera jamais. Le match que j’attends avec le plus d’impatience, c’est Écosse-Brésil : une confrontation entre deux philosophies de jeu diamétralement opposées, qui s’annonce passionnante. »
Concernant le cercle des prétendants au titre, Klopp le juge très large : il y range bien sûr l’Allemagne, car « tout est possible », et il pourrait « citer dix autres équipes » disposant d’un réel potentiel. Selon lui, la formule gagnante repose sur « un brin de chance, l’absence de blessures et un effectif de grande qualité ».
Ses nations de référence : « Il y a des sélections de classe mondiale : des champions du monde comme l’Argentine, la France, l’Espagne, l’Angleterre, bien sûr, sans oublier les Pays-Bas. Le Portugal pourrait créer la surprise. La Norvège possède sans doute une génération dorée emmenée par Erling Haaland, et elle a déjà battu plusieurs grands noms. » Malgré cette liste, le stratège de 58 ans refuse de se limiter à trois prétendants crédibles.
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Jürgen Klopp met en garde contre l'Écosse
Concernant les outsiders, Klopp livre son analyse : « Je pense qu’il faut garder un œil sur les sélections britanniques. Si elles arrivent à se préparer correctement pour la compétition, elles peuvent aller loin, car elles possèdent une génération de joueurs de grande qualité. »
Et il ne vise pas uniquement les Anglais de Thomas Tuchel : « L’Écosse peut toujours faire mal à ses adversaires de différentes manières, ils ont une bonne équipe. Mais au final, il est probable que, dès les quarts de finale, seules les grandes équipes et les favoris restent en lice. »
La Coupe du monde débutera le 11 juin avec le match d’ouverture entre le Mexique, coorganisateur, et l’Afrique du Sud, et se conclura le 19 juillet au MetLife Stadium d’East Rutherford. Klopp commentera la compétition en tant qu’expert pour MagentaSport.
La carrière de Jürgen Klopp en tant qu’entraîneur principal
Période Club 2001-2008 Mainz 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015-2024 Liverpool FC