« Ça va être génial et passionnant » : Jürgen Klopp attend avec impatience un match en particulier lors de la Coupe du monde 2026

Interrogé sur la possibilité de regarder un match de la Coupe du monde dans un bar, incognito et en toute décontraction, l’ancien entraîneur de Liverpool et du BVB a répondu avec franchise : « Incognito ? Oui, ce serait sympa, mais cela n’arrivera jamais. Le match que j’attends avec le plus d’impatience, c’est Écosse-Brésil : une confrontation entre deux philosophies de jeu diamétralement opposées, qui s’annonce passionnante. »

Concernant le cercle des prétendants au titre, Klopp le juge très large : il y range bien sûr l’Allemagne, car « tout est possible », et il pourrait « citer dix autres équipes » disposant d’un réel potentiel. Selon lui, la formule gagnante repose sur « un brin de chance, l’absence de blessures et un effectif de grande qualité ».

Ses nations de référence : « Il y a des sélections de classe mondiale : des champions du monde comme l’Argentine, la France, l’Espagne, l’Angleterre, bien sûr, sans oublier les Pays-Bas. Le Portugal pourrait créer la surprise. La Norvège possède sans doute une génération dorée emmenée par Erling Haaland, et elle a déjà battu plusieurs grands noms. » Malgré cette liste, le stratège de 58 ans refuse de se limiter à trois prétendants crédibles.