Le long poème de Chandler, publié par Bellingham, souligne l’importance cruciale de la résilience mentale, de la maîtrise de soi et de la cohésion d’équipe face à l’adversité sur le terrain.

Voici le texte intégral :

« Le Lion ne se vante pas haut et fort, Ni ne court après les louanges de chaque foule.

Il sait que le rugissement qui fait trembler la nuit naît lorsque la peur se heurte à la puissance.

Le vrai match ne se joue pas seulement contre l’adversaire ; il se livre d’abord à l’intérieur de soi, sur un terrain encore inconnu.

Avant qu’une passe ne soit lancée avec grâce, le cœur doit d’abord avoir remporté sa propre course.

Car la force ne se résume pas à la vitesse d’élan, ni à enfoncer fermement chaque crampon.

Elle réside dans cette volonté de fer qui permet de gravir à nouveau la colline la plus escarpée.

Le corps se fatigue, les poumons se serrent, les jambes s’alourdissent dans la lutte.

Pourtant, les esprits inébranlables refusent de battre en retraite ; ils remettent sur pied ceux qui vacillent.

L’endurance est une alliée fidèle qui accompagne chaque joueur jusqu’à la ligne d’arrivée.

Tandis que d’autres cèdent aux assauts de la douleur, elle murmure doucement : « Tiens bon. »

L’esprit avisé l’emporte sur les plus forts, Qui se précipitent avec fureur toute la journée.

Une progression patiente, un rythme mesuré, vaincront toujours la précipitation imprudente.

Le faucon repère la proie depuis les airs, mais c’est la meute qui, par son amour inébranlable,

de chaque mouvement, de chaque course, là où de nombreux esprits ne font plus qu’un.

Car la tactique n’est pas une ruse cachée, mais une sagesse aiguisée sur le terrain.

Savoir quand la pression est de mise et quand la retenue s’impose.

La tempête peut rugir, la foule peut hurler, le score peut rester bloqué :

Pourtant, aucun de ces éléments ne surpasse l’âme, dont la détermination oriente chaque objectif.

Aucun arbitre ne peut te priver de ton choix. Aucun chant adverse ne peut étouffer ta voix.

Le monde peut trembler, la nuit peut s’embraser, C’est ta réponse qui scelle l’issue finale.

L’Angleterre arborait fièrement ses trois lions, sans courir après la lumière éphémère de la gloire.

Elle a visé un enjeu plus noble : maîtriser son ego sous les yeux de tous.

Ils s’en remettaient à des jambes que les années avaient façonnées, à des têtes que le calme avait aiguisées

Ils faisaient confiance à des cœurs qui ne fléchiraient pas, bien que chaque minute les rapprochât de la fin

Un geste parfait, une passe altruiste, un instant né d’innombrables efforts

Le filet a tremblé, la foule s’est levée, le tonnerre a grondé dans les tribunes

La victoire revient à ceux qui savent se maîtriser avant même que le match ne commence

Et qui, de ce fait, se sont forgé une plus grande renommée Que ceux qui se contentent de jouer le jeu

La sirène a retenti, la rencontre s’est achevée : les Trois Lions ont remporté la victoire

La victoire était au rendez-vous, l’or brandi à jamais

Mais le plus grand triomphe, sans équivoque, résida dans cette maîtrise de soi tranquille.

Car les trophées se ternissent et les foules s’éteignent, mais le temps survit à tout talent.

Mais ceux qui maîtrisent à la fois leur cœur et leur esprit laissent loin derrière eux la peur et le doute

Alors, suivez la voie ancestrale des Lions, portez chaque fardeau avec sérénité

Affronte chaque épreuve avec fermeté et sincérité, Que la discipline soit ta force

Car la chance sourit rarement aux plus bruyants, et elle n’est pas toujours du côté du plus grand nombre.

Elle marche souvent aux côtés de celui dont la bataille la plus dure a été remportée

Non pas sur la pelouse sous les projecteurs, mais au plus profond de soi, lors de nuits blanches

Et lorsque retentira le coup de sifflet final, et que la victoire déploiera ses ailes dorées

Le véritable rugissement se fera entendre, car une âme forte est une âme sereine. »