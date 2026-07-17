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« Ça tombe pile » : Jude Bellingham partage un long poème rédigé par le chauffeur de bus de l'équipe d'Angleterre, alors que le milieu de terrain peine à exprimer sa déception après l'effondrement de son équipe en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Argentine
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Bellingham analyse son élimination du tournoi
Le milieu de terrain vedette de l’Angleterre, Jude Bellingham, a reconnu avoir peiné à trouver les mots pour exprimer son immense déception après l’élimination des Three Lions face à l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde à Atlanta. L’équipe de Thomas Tuchel avait brièvement mené au score grâce à un but d’Anthony Gordon à la 55^e minute, avant d’encaisser deux réalisations tardives d’Enzo Fernández et Lautaro Martínez.
Le joueur du Real Madrid, auteur d’un tournoi prolifique avec six buts à son actif, s’est ensuite exprimé sur les réseaux sociaux pour adresser un message émouvant aux supporters.
Le milieu de terrain appelle à l’unité
Sur son compte Instagram personnel, Bellingham a partagé un poème émouvant écrit par Chandler, le chauffeur de bus de l’équipe, qui, selon lui, reflétait parfaitement ses émotions pendant leur séjour au Kansas. « J’avais vraiment du mal à trouver les mots justes pour décrire la journée d’hier et ces dernières semaines, mais ce poème de notre chauffeur au Kansas résume parfaitement la situation », a écrit Bellingham.
L’ancien jeune talent de Birmingham City a ensuite ajouté : « Merci pour le soutien incroyable depuis l’Angleterre et à tous ceux qui ont dépensé leur argent durement gagné pour venir aux États-Unis et nous encourager. Ne laissez pas l’unité et l’amour dont nous avons été témoins dans notre pays s’arrêter avec cette campagne. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses… Et nous y parviendrons ! »
Nous vous proposons ci-dessous le poème émouvant dans son intégralité.
Le long poème de Chandler, publié par Bellingham, souligne l’importance cruciale de la résilience mentale, de la maîtrise de soi et de la cohésion d’équipe face à l’adversité sur le terrain.
Voici le texte intégral :
« Le Lion ne se vante pas haut et fort, Ni ne court après les louanges de chaque foule.
Il sait que le rugissement qui fait trembler la nuit naît lorsque la peur se heurte à la puissance.
Le vrai match ne se joue pas seulement contre l’adversaire ; il se livre d’abord à l’intérieur de soi, sur un terrain encore inconnu.
Avant qu’une passe ne soit lancée avec grâce, le cœur doit d’abord avoir remporté sa propre course.
Car la force ne se résume pas à la vitesse d’élan, ni à enfoncer fermement chaque crampon.
Elle réside dans cette volonté de fer qui permet de gravir à nouveau la colline la plus escarpée.
Le corps se fatigue, les poumons se serrent, les jambes s’alourdissent dans la lutte.
Pourtant, les esprits inébranlables refusent de battre en retraite ; ils remettent sur pied ceux qui vacillent.
L’endurance est une alliée fidèle qui accompagne chaque joueur jusqu’à la ligne d’arrivée.
Tandis que d’autres cèdent aux assauts de la douleur, elle murmure doucement : « Tiens bon. »
L’esprit avisé l’emporte sur les plus forts, Qui se précipitent avec fureur toute la journée.
Une progression patiente, un rythme mesuré, vaincront toujours la précipitation imprudente.
Le faucon repère la proie depuis les airs, mais c’est la meute qui, par son amour inébranlable,
de chaque mouvement, de chaque course, là où de nombreux esprits ne font plus qu’un.
Car la tactique n’est pas une ruse cachée, mais une sagesse aiguisée sur le terrain.
Savoir quand la pression est de mise et quand la retenue s’impose.
La tempête peut rugir, la foule peut hurler, le score peut rester bloqué :
Pourtant, aucun de ces éléments ne surpasse l’âme, dont la détermination oriente chaque objectif.
Aucun arbitre ne peut te priver de ton choix. Aucun chant adverse ne peut étouffer ta voix.
Le monde peut trembler, la nuit peut s’embraser, C’est ta réponse qui scelle l’issue finale.
L’Angleterre arborait fièrement ses trois lions, sans courir après la lumière éphémère de la gloire.
Elle a visé un enjeu plus noble : maîtriser son ego sous les yeux de tous.
Ils s’en remettaient à des jambes que les années avaient façonnées, à des têtes que le calme avait aiguisées
Ils faisaient confiance à des cœurs qui ne fléchiraient pas, bien que chaque minute les rapprochât de la fin
Un geste parfait, une passe altruiste, un instant né d’innombrables efforts
Le filet a tremblé, la foule s’est levée, le tonnerre a grondé dans les tribunes
La victoire revient à ceux qui savent se maîtriser avant même que le match ne commence
Et qui, de ce fait, se sont forgé une plus grande renommée Que ceux qui se contentent de jouer le jeu
La sirène a retenti, la rencontre s’est achevée : les Trois Lions ont remporté la victoire
La victoire était au rendez-vous, l’or brandi à jamais
Mais le plus grand triomphe, sans équivoque, résida dans cette maîtrise de soi tranquille.
Car les trophées se ternissent et les foules s’éteignent, mais le temps survit à tout talent.
Mais ceux qui maîtrisent à la fois leur cœur et leur esprit laissent loin derrière eux la peur et le doute
Alors, suivez la voie ancestrale des Lions, portez chaque fardeau avec sérénité
Affronte chaque épreuve avec fermeté et sincérité, Que la discipline soit ta force
Car la chance sourit rarement aux plus bruyants, et elle n’est pas toujours du côté du plus grand nombre.
Elle marche souvent aux côtés de celui dont la bataille la plus dure a été remportée
Non pas sur la pelouse sous les projecteurs, mais au plus profond de soi, lors de nuits blanches
Et lorsque retentira le coup de sifflet final, et que la victoire déploiera ses ailes dorées
Le véritable rugissement se fera entendre, car une âme forte est une âme sereine. »
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Une procédure disciplinaire pourrait exclure le joueur de la rencontre.
L’Angleterre doit désormais se concentrer sur son prochain match pour la troisième place contre la France à Miami, même si Bellingham risque une suspension prononcée par la commission disciplinaire de la FIFA. L’instance suprême du football pourrait suspendre le milieu de terrain, coupable présumé d’une gifle à l’encontre de l’Argentin Valentin Barco, geste considéré comme une conduite violente. En cas de sanction, Tuchel devrait se passer de son maillon clé au milieu de terrain pour cette rencontre de consolation, avant que les Three Lions ne regagnent l’Europe.
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