Le milieu de terrain de West Ham United, Alvarez, a livré une réponse défiant après des informations parues au Mexique suggérant son implication dans un complot d’enlèvement. Ces allégations, relayées par différents médias, affirmaient que la star des Hammers et sa partenaire étaient liées à un crime qui aurait été orchestré par son beau-père.

Alvarez, qui a généralement maintenu un profil discret tout au long de sa carrière professionnelle longue de dix ans, a décidé de briser le silence après que ces accusations ont commencé à affecter sa réputation personnelle et professionnelle.

Dans un long communiqué partagé sur ses réseaux sociaux officiels, empreint de passion, l’ancien joueur de l’Ajax a clairement indiqué qu’il ne tolérerait plus que son image soit utilisée à des fins de traitement sensationnaliste. Le milieu de terrain a souligné qu’il avait auparavant ignoré les rumeurs dans l’espoir qu’elles se dissipent, mais qu’il s’était senti obligé d’agir à mesure que les accusations devenaient plus graves. Il a spécifiquement évoqué la tentative de le lier à l’affaire par l’intermédiaire du père de son ancienne partenaire, en insistant sur le fait qu’il n’avait aucune responsabilité dans les actes de tiers.