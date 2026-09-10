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« Ça suffit ! » - La star de West Ham Edson Alvarez brise furieusement le silence sur des allégations d'enlèvement et menace d'engager des poursuites judiciaires
Alvarez répond aux affirmations des médias mexicains
Le milieu de terrain de West Ham United, Alvarez, a livré une réponse défiant après des informations parues au Mexique suggérant son implication dans un complot d’enlèvement. Ces allégations, relayées par différents médias, affirmaient que la star des Hammers et sa partenaire étaient liées à un crime qui aurait été orchestré par son beau-père.
Alvarez, qui a généralement maintenu un profil discret tout au long de sa carrière professionnelle longue de dix ans, a décidé de briser le silence après que ces accusations ont commencé à affecter sa réputation personnelle et professionnelle.
Dans un long communiqué partagé sur ses réseaux sociaux officiels, empreint de passion, l’ancien joueur de l’Ajax a clairement indiqué qu’il ne tolérerait plus que son image soit utilisée à des fins de traitement sensationnaliste. Le milieu de terrain a souligné qu’il avait auparavant ignoré les rumeurs dans l’espoir qu’elles se dissipent, mais qu’il s’était senti obligé d’agir à mesure que les accusations devenaient plus graves. Il a spécifiquement évoqué la tentative de le lier à l’affaire par l’intermédiaire du père de son ancienne partenaire, en insistant sur le fait qu’il n’avait aucune responsabilité dans les actes de tiers.
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L’équipe juridique a reçu pour instruction d’agir
La gravité de la situation a poussé Alvarez à demander un conseil juridique, le joueur confirmant qu’il est prêt à porter l’affaire devant les tribunaux pour protéger sa réputation. Il a écrit : « À la lumière des publications et des déclarations qui ont circulé récemment, je crois nécessaire d’aborder cette affaire de manière claire et ferme. Je rejette catégoriquement toute allégation ou toute tentative d’associer mon nom à des événements, des conflits ou des comportements qui me sont totalement étrangers.
Alvarez a ensuite souligné l’absence de preuves étayant ces affirmations, affirmant que le système judiciaire est le seul cadre approprié pour des accusations aussi graves. Il a ajouté : « Cependant, il y a des limites, et m’attribuer une connaissance, une responsabilité ou une implication dans des affaires de cette nature sans présenter la moindre preuve franchit clairement cette limite. Si quelqu’un pense disposer de preuves d’un quelconque acte répréhensible de ma part, il existe des autorités, des procureurs et des tribunaux devant lesquels il peut les présenter. »
Protéger une réputation durement acquise
Pour Alvarez, le combat pour laver son nom est profondément personnel, enraciné dans les valeurs que sa famille lui a inculquées au Mexique. Le milieu de terrain a souligné que sa réputation professionnelle s’était construite au fil des années grâce à la discipline, et non dans la controverse.
Il a déclaré : « Je ne permettrai pas que mon nom soit utilisé pour alimenter des conflits entre des tiers ou pour obtenir une exposition médiatique. Par conséquent, compte tenu de la gravité des déclarations qui ont été faites, j’ai chargé mon équipe juridique d’évaluer et d’engager les actions en justice appropriées contre toute personne qui formule ou diffuse de fausses allégations à mon encontre. »
La star de West Ham a conclu : « Tout au long de près de dix années de carrière professionnelle, j’ai fait tout mon possible pour rester à l’écart des scandales médiatiques et pour que mon nom soit reconnu pour mon travail, sur le terrain comme en dehors. Je viens d’une famille travailleuse et honorable qui m’a appris qu’une réputation se construit pendant de nombreuses années grâce au travail acharné, à la discipline et à la conduite. »
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Concentré sur le terrain à West Ham
Malgré les distractions en dehors du terrain, Alvarez cherche à lancer sa saison sous les ordres de l'entraîneur de West Ham, Nuno Espirito Santo. Après avoir porté le brassard du Mexique lors d'une campagne de Coupe du monde difficile durant l'été, Alvarez est revenu dans l'est de Londres avec l'ambition de s'appuyer sur les 74 apparitions qu'il a déjà cumulées pour le club depuis son transfert très médiatisé en provenance de l'Ajax à l'été 2023.
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