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« Ça suffit » : Kai Havertz répond à Gary Lineker, qui a qualifié l'Allemagne de « l'une des plus faibles », à la veille du match à élimination directe de la Coupe du monde contre le Paraguay
L'analyse de Lineker fait réagir
Les attentes sont toujours très élevées envers l’équipe nationale allemande, mais Lineker n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évoqué ses perspectives actuelles. Dans une récente interview accordée à L’Équipe, l’ancien attaquant anglais a déclaré qu’il considérait cette équipe allemande comme « l’une des plus faibles » qu’il ait jamais vues. Il a même ajouté que, si l’Allemagne se qualifie pour affronter la France en huitièmes de finale, les Bleus atteindront les quarts de finale « sans aucun problème ».
Ces propos interviennent à un moment délicat pour les quadruples champions du monde. Bien qu’elle ait terminé en tête du groupe E, la Mannschaft a essuyé une vague de critiques, tant en Allemagne qu’à l’étranger, après sa défaite surprise 2-1 contre l’Équateur lors de son dernier match de poule. Une prestation marquée par des défaillances défensives qui conduit les observateurs à s’interroger sur la discipline tactique des hommes de Nagelsmann à l’aube de la phase à élimination directe.
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Havertz prend la défense de l'équipe de Nagelsmann
En conférence de presse, peu avant le 16^e de finale face au Paraguay, Kai Havertz a rapidement écarté les bruits extérieurs. « Chacun est libre d’avoir son avis. Personnellement, je ne m’en suis même pas aperçu », a déclaré l’attaquant de 27 ans. « Dans un tournoi comme celui-ci, beaucoup de gens se mettent à parler de vous. Mais je ne crois pas qu’un seul membre de l’équipe y prête vraiment attention. »
L’attaquant d’Arsenal a rappelé que le groupe savait déjà gérer les critiques de ses propres supporters et de la presse nationale. « Nous avons déjà assez d’experts chez nous ; si les gens d’autres pays s’y mettent aussi, à un moment donné, ça devient trop », a-t-il ajouté avant de conclure : « C’est toujours facile de nous critiquer de l’extérieur. Mais franchement, je m’en fiche complètement. »
Des icônes du ballon rond accentuent la pression
Les critiques ne viennent pas seulement des observateurs étrangers comme Lineker. La légende allemande Toni Kroos s’est aussi exprimée sans détour sur les lacunes de la Nationalmannschaft, notamment son incapacité à rester « combative » quand le match devient physique. Après la défaite contre l’Équateur, Kroos a rappelé que l’équipe n’était pas « très physique » et peinait à décrocher des résultats lorsque l’attaque était en berne.
Le manque de régularité des créateurs Jamal Musiala et Florian Wirtz alimente aussi les débats. Après leur éclatante performance lors de la victoire 7-1 contre Curaçao, ils ont été muselés par l’agressivité équatorienne. Ces fluctuations donnent des arguments aux détracteurs comme Lineker, qui estiment que l’ossature de l’équipe actuelle manque de la force mentale et de la résilience des générations précédentes.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre face au Paraguay.
L'objectif immédiat de l'Allemagne est de battre le Paraguay pour faire taire les sceptiques et se ouvrir la voie vers un éventuel choc en huitièmes de finale contre les champions 2018 et finalistes 2022. Tandis que les experts débattent encore du statut de l'Allemagne parmi les favoris, les joueurs préfèrent laisser parler leur jeu. Malgré la récente défaite, les attentes demeurent élevées : Havertz et ses coéquipiers savent qu’une seule performance de haut niveau dans la compétition pourra faire taire durablement le discours qui présente l’Allemagne comme « l’équipe la plus faible », actuellement en vogue dans les médias.