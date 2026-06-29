Les attentes sont toujours très élevées envers l’équipe nationale allemande, mais Lineker n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a évoqué ses perspectives actuelles. Dans une récente interview accordée à L’Équipe, l’ancien attaquant anglais a déclaré qu’il considérait cette équipe allemande comme « l’une des plus faibles » qu’il ait jamais vues. Il a même ajouté que, si l’Allemagne se qualifie pour affronter la France en huitièmes de finale, les Bleus atteindront les quarts de finale « sans aucun problème ».

Ces propos interviennent à un moment délicat pour les quadruples champions du monde. Bien qu’elle ait terminé en tête du groupe E, la Mannschaft a essuyé une vague de critiques, tant en Allemagne qu’à l’étranger, après sa défaite surprise 2-1 contre l’Équateur lors de son dernier match de poule. Une prestation marquée par des défaillances défensives qui conduit les observateurs à s’interroger sur la discipline tactique des hommes de Nagelsmann à l’aube de la phase à élimination directe.