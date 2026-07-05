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Ryan Tolmich

Traduit par

« Ça semble tout à fait logique » : Christian Pulisic et les stars de l'équipe nationale américaine sont stupéfaites après le rebondissement concernant la suspension de Folarin Balogun, qui permet à l'attaquant d'être aligné pour le match contre la Belgique

Analysis
États-Unis
F. Balogun
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde

Les stars du football américain ont découvert la nouvelle de dimanche en même temps que tout le monde et comptent bien en tirer profit lors de leur match des huitièmes de finale.

SEATTLE — Chris Richards a d’abord cru à une IA. Un piratage, sans doute. Les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas être vraies, pensait-il. Pourtant, la nouvelle s’est rapidement propagée dans le bus de l’équipe nationale masculine des États-Unis, en route pour l’entraînement dominical.

Les joueurs se sont alors connectés les uns après les autres à leurs comptes sur les réseaux sociaux et ont rapidement compris que l’information était exacte : la suspension de Folarin Balogun était levée, une formulation quelque peu maladroite mais néanmoins exacte. L’essentiel est là : l’attaquant titulaire de l’équipe nationale masculine des États-Unis est bien autorisé à disputer le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Belgique.

« L’ambiance était déjà électrique dans le bus », explique Richards en évoquant les premiers instants. « Notre enceinte diffusait de la musique à l’arrière, puis quelqu’un a lancé une remarque, un autre a enchaîné, mais personne n’osait confirmer. Une fois arrivés, on a vérifié : c’était bien vrai.

Il a ajouté : « Je ne sais pas quand Balo l’a appris. S’il était au courant avant nous, il n’en a rien laissé paraître, mais je pense que beaucoup d’entre nous ont d’abord cru qu’il s’agissait d’AI. On est évidemment ravis. On l’a appris via les réseaux sociaux, ce qui était plutôt cool. Il reste des zones d’ombre, mais dans l’ensemble, on est simplement très heureux et enthousiastes. »

Cette volte-face change tout : la révélation de la sélection américaine pourra donc bien prendre part à la rencontre la plus importante de la compétition. La suspension initiale, très controversée, avait privé l’équipe de son attaquant titulaire ; sa réintégration l’est tout autant, mais elle réjouit le groupe.

Pour l’équipe nationale américaine, cependant, l’essentiel est que Balogun soit de retour, même si son retour s’est produit dans des circonstances des plus dramatiques.

« Face à une équipe belge très solide, a conclu Richards, retrouver notre attaquant titulaire est excitant et nous donne un petit coup de pouce supplémentaire. »

  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dès l’annonce de la nouvelle

    Richards n'était pas le seul à ne pas en croire ses yeux. À mesure que la nouvelle se répandait au sein de l'équipe nationale américaine, les réactions étaient partagées. Mais l'enthousiasme a rapidement pris le dessus.

    « Je ne l’ai pas vu sur les réseaux sociaux », a déclaré Christian Pulisic. « Certains joueurs m’en ont parlé, et une fois que la nouvelle s’est répandue, tout le monde en parlait. C’est vrai. »

    Comme l’ont expliqué Pulisic et Richards, l’information s’est ensuite propagée à la vitesse des réseaux sociaux. La FIFA a alors publié un communiqué invoquant l’article 27 de son Code disciplinaire (FDC), le même texte qui avait permis de lever la suspension de Cristiano Ronaldo avant le tournoi. U.S. Soccer, « impliqué dans la procédure avec la commission disciplinaire » d’après un porte-parole, a diffusé sa propre déclaration peu après.

    « Nous acceptons la décision de la commission disciplinaire et nous nous réjouissons que Folarin Balogun soit autorisé à jouer demain », a déclaré U.S. Soccer. « Toute notre attention est désormais tournée vers le match des huitièmes de finale contre la Belgique à Seattle, et nous comptons sur le soutien indéfectible de nos formidables supporters. »

    Quant à Balogun lui-même, sa réaction a été mesurée, rapporte Richards. L’attention s’est aussitôt portée sur la tâche à accomplir, plutôt que sur la bonne nouvelle.

    « Je pense qu’il reste serein pour l’instant », a déclaré le défenseur. « Je crois qu’il était encore inquiet de savoir si c’était vrai ou non, mais je pense qu’il est très enthousiaste. »

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La décision elle-même

    Depuis l’expulsion de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine, l’ambiance au sein de l’équipe nationale américaine est restée inchangée. Tout au long de la semaine, les joueurs ont répété la même ligne de conduite : ils acceptent la décision, même s’ils ne la partagent pas. Vendredi, Balogun lui-même est revenu sur cet épisode lors de son point presse au sujet de sa suspension.

    « On peut avoir l’impression qu’une injustice nous a été faite, mais ce n’est pas une excuse pour manquer de respect ou ne pas agir correctement », a-t-il déclaré. « Après chaque match, j’essaie de serrer la main de tout le monde. Ce match n’a pas fait exception. Le plus important pour moi, c’est aussi de donner le bon exemple aux spectateurs.

    « Je suis conscient d’une chose : la Coupe du monde sera peut-être l’occasion pour de nombreux téléspectateurs américains de suivre cet événement pour la première fois. Il est important de montrer aux gens que, quoi qu’il vous arrive, que ce soit bon ou mauvais, il faut simplement continuer à rester soi-même. »

    La décision de la FIFA ne se prononce pas sur le fond de la sanction ; elle se contente de suspendre temporairement l’exécution de la suspension de Balogun.

    « L’instance judiciaire peut décider de suspendre totalement ou partiellement l’application d’une mesure disciplinaire », précise le règlement invoqué par la FIFA. « Si la personne bénéficiant d’une suspension de sanction commet une nouvelle infraction de nature et de gravité similaires pendant la période de probation, la suspension sera révoquée par l’instance judiciaire et la sanction appliquée, sans préjudice de toute sanction supplémentaire imposée pour la nouvelle infraction. »

    Cette disposition a déjà été utilisée par le passé : Cristiano Ronaldo en avait bénéficié avant le tournoi, la FIFA ayant rendu une décision similaire pour éviter sa suspension lors du début de la Coupe du monde.

    Quant au règlement lui-même, les joueurs de l’équipe nationale américaine ont tous déclaré ne pas connaître les détails précis du règlement de la FIFA. Ils se disent simplement soulagés que, quel que soit le processus, Balogun soit disponible.

    « Balo a très bien géré la situation, et je pense que l’équipe l’a bien gérée aussi », a déclaré Pulisic. « Nous n’étions pas là pour nous plaindre ou faire valoir un point de vue. Il faut gérer cela de la bonne manière, et de bonnes choses arrivent aux gens qui agissent ainsi. Il était tellement positif. Ça semble tout simplement juste, je suppose. »

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    L'influence de Balogun

    L’impact de cette nouvelle sur l’équipe nationale américaine est difficile à surestimer. Dans le tiers offensif au moins, Balogun s’est imposé comme le meilleur joueur de l’équipe. Il a inscrit trois buts depuis le début du tournoi et a été le moteur de l’attaque et du pressing. Sa présence renforce immédiatement les chances des États-Unis en huitièmes de finale.

    « Balo est toujours là », a constaté Pulisic. « J’ai l’impression que, quand j’ai le ballon, quand d’autres ont le ballon, il se démarque. Il est très fort, il est rapide, et il fait beaucoup de bonnes choses. »

    Richards a ajouté : « Il a réalisé une bonne saison à Monaco, et il est arrivé ici avec le même élan. »

    Si cette présence dynamise l’USMNT, elle pose aussi question sur l’impact chez la Belgique. Après avoir préparé toute la semaine le marquage de Ricardo Pepi ou Haji Wright, les Diables Rouges doivent désormais se réajuster sur Balogun. Un atout ?

    « Je ne sais pas », a déclaré Pulisic. « Évidemment, les effectifs changent tout le temps, n’est-ce pas ? Avant les matchs, nous ne savons pas non plus qui va jouer chez eux en attaque demain. Les choses changent, et oui, évidemment, maintenant qu’ils en ont entendu parler, ils vont devoir se préparer à différentes options. »

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  • Préparation pour la Belgique

    Peu après l’annonce, l’équipe nationale américaine était déjà sur le terrain pour l’entraînement. Balogun a entamé la séance au centre d’un rondo. L’enthousiasme était palpable et les joueurs affichaient un dynamisme particulier alors qu’ils entamaient leur dernière journée de préparation.

    Présent tout au long de la semaine, il a enchaîné les exercices avec sérieux, même si personne ne s’attend à le voir débuter demain. Son implication constante a rassuré le groupe : ses coéquipiers assurent qu’il aborde cette veille de match comme une journée ordinaire.

    « Je ne souhaite pas m’exprimer sur la préparation des autres », a déclaré Richards, « mais pour Flo, sur le plan mental, nous sommes tous prêts pour demain, quel que soit le onze aligné. »

    Alex Freeman a ajouté : « Mentalement, il sera au top. Il a déjà traversé des épreuves au cours de sa carrière, et je pense qu’il sait gérer ce genre de situation. Ce n’est peut-être pas exactement la même circonstance, mais globalement, il sait faire face à l’adversité. J’ai l’impression qu’il est prêt. C’est un dur à cuire. Je pense qu’il est mentalement prêt à entrer en jeu et à faire la différence. »

    C’est désormais à Balogun de faire la différence. Malgré la polémique qui a précédé et suivi cette décision importante, il y a maintenant un match à disputer. Tout cela n’aura aucune importance si l’équipe nationale américaine est éliminée et voit sa Coupe du monde prendre fin face à la Belgique. Mais tout cela pourrait bien compter s’ils parviennent à s’imposer.

    Tous les regards sont désormais tournés vers Balogun et vers l’équipe nationale américaine, qui aborde ce match crucial, de manière inattendue, au complet.

    « Nous étions prêts à jouer sans lui », a déclaré Pulisic. « On nous a donné cette chance de pouvoir compter sur lui, ce qui est formidable pour nous. Je suis surtout heureux pour lui. À voir ce sourire sur son visage, il mérite vraiment de jouer. »

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