SEATTLE — Chris Richards a d’abord cru à une IA. Un piratage, sans doute. Les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas être vraies, pensait-il. Pourtant, la nouvelle s’est rapidement propagée dans le bus de l’équipe nationale masculine des États-Unis, en route pour l’entraînement dominical.

Les joueurs se sont alors connectés les uns après les autres à leurs comptes sur les réseaux sociaux et ont rapidement compris que l’information était exacte : la suspension de Folarin Balogun était levée, une formulation quelque peu maladroite mais néanmoins exacte. L’essentiel est là : l’attaquant titulaire de l’équipe nationale masculine des États-Unis est bien autorisé à disputer le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Belgique.

« L’ambiance était déjà électrique dans le bus », explique Richards en évoquant les premiers instants. « Notre enceinte diffusait de la musique à l’arrière, puis quelqu’un a lancé une remarque, un autre a enchaîné, mais personne n’osait confirmer. Une fois arrivés, on a vérifié : c’était bien vrai.

Il a ajouté : « Je ne sais pas quand Balo l’a appris. S’il était au courant avant nous, il n’en a rien laissé paraître, mais je pense que beaucoup d’entre nous ont d’abord cru qu’il s’agissait d’AI. On est évidemment ravis. On l’a appris via les réseaux sociaux, ce qui était plutôt cool. Il reste des zones d’ombre, mais dans l’ensemble, on est simplement très heureux et enthousiastes. »

Cette volte-face change tout : la révélation de la sélection américaine pourra donc bien prendre part à la rencontre la plus importante de la compétition. La suspension initiale, très controversée, avait privé l’équipe de son attaquant titulaire ; sa réintégration l’est tout autant, mais elle réjouit le groupe.

Pour l’équipe nationale américaine, cependant, l’essentiel est que Balogun soit de retour, même si son retour s’est produit dans des circonstances des plus dramatiques.

« Face à une équipe belge très solide, a conclu Richards, retrouver notre attaquant titulaire est excitant et nous donne un petit coup de pouce supplémentaire. »