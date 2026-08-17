Carragher a exprimé de sérieux doutes sur la décision de Manchester United de recruter Tielemans, estimant que ce transfert donne l’impression de s’être fait dans le mauvais ordre. L’international belge a bouclé le mois dernier un transfert de 35 millions de livres à Old Trafford en provenance d’Aston Villa, en signant un contrat de cinq ans pour devenir un élément clé de la révolution au milieu de terrain menée par Carrick.

S’exprimant sur The Overlap, proposé par Sky Bet, Carragher a expliqué sa confusion concernant la trajectoire de carrière prise par Tielemans. L’ancien défenseur de Liverpool a déclaré : « Avec Tielemans, je regardais la Supercoupe de l’[UEFA] [entre le PSG et Aston Villa] et je venais juste de voir que Manchester United passait sur ITV contre Leeds, donc j’ai mis ça.

« Ça m’est un peu venu comme ça : Tielemans tirait un corner, et je me suis dit qu’il est un bon joueur, ne vous méprenez pas. Mais on aurait presque l’impression qu’il aurait dû être à United il y a quelques années, puis aller à Villa, et non être à Villa puis aller à United.

« Je ne dis pas qu’il a connu ses meilleurs jours, mais j’ai presque eu l’impression que c’était à l’envers. Les trois dernières années auraient dû se passer à United, puis il est vendu à Villa. »