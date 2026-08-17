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« Ça semble à l’envers ! » : Jamie Carragher fustige Manchester United pour le transfert à contre-courant de Youri Tielemans après avoir laissé filer la star de Tottenham
Carragher remet en question la logique de Tielemans
Carragher a exprimé de sérieux doutes sur la décision de Manchester United de recruter Tielemans, estimant que ce transfert donne l’impression de s’être fait dans le mauvais ordre. L’international belge a bouclé le mois dernier un transfert de 35 millions de livres à Old Trafford en provenance d’Aston Villa, en signant un contrat de cinq ans pour devenir un élément clé de la révolution au milieu de terrain menée par Carrick.
S’exprimant sur The Overlap, proposé par Sky Bet, Carragher a expliqué sa confusion concernant la trajectoire de carrière prise par Tielemans. L’ancien défenseur de Liverpool a déclaré : « Avec Tielemans, je regardais la Supercoupe de l’[UEFA] [entre le PSG et Aston Villa] et je venais juste de voir que Manchester United passait sur ITV contre Leeds, donc j’ai mis ça.
« Ça m’est un peu venu comme ça : Tielemans tirait un corner, et je me suis dit qu’il est un bon joueur, ne vous méprenez pas. Mais on aurait presque l’impression qu’il aurait dû être à United il y a quelques années, puis aller à Villa, et non être à Villa puis aller à United.
« Je ne dis pas qu’il a connu ses meilleurs jours, mais j’ai presque eu l’impression que c’était à l’envers. Les trois dernières années auraient dû se passer à United, puis il est vendu à Villa. »
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Passer à côté de Mateus Fernandes
L’ancien défenseur de l’Angleterre s’est montré tout aussi critique à l’égard de l’échec de United à s’attacher les services de Mateus Fernandes, qui a finalement rejoint Tottenham Hotspur dans le cadre d’un transfert retentissant. Alors que United avait entamé des discussions avec West Ham au sujet de la star portugaise, le club a finalement reculé face au prix demandé de 85 M£, permettant à son rival londonien de passer à l’action.
Carragher a détaillé sa surprise face au manque d’agressivité de United sur le marché pour le jeune joueur, en déclarant : « J’étais un peu inquiet quand j’ai vu United associé à Fernandes parce que je pensais que cela pouvait être une bonne recrue. J’ai simplement regardé son profil et son âge, et j’ai été surpris que United ne soit pas passé à l’action pour Fernandes.
« Ils ont dit que c’était trop cher, mais est-ce que c’était vraiment si cher ? Je sais que 85 M£, c’est beaucoup, mais aujourd’hui, vous n’allez jamais obtenir un milieu de très haut niveau pour 50 M£. »
Remaniement du milieu de terrain sous Carrick
Sous la direction de Carrick, United a consenti d'importants efforts pour reconstruire son entrejeu après le départ du vétéran Casemiro à la fin de la saison dernière. Le recrutement d’Andrey Santos a été perçu comme un signal fort, mais l’arrivée ultérieure de Tielemans a divisé les opinions.
Malgré l’afflux de nouveaux visages, la légende du club Paul Scholes estime que le mercato n’est pas encore terminé. Scholes a suggéré que l’effectif manque encore de profondeur dans des secteurs défensifs et axiaux cruciaux s’il veut réellement lutter pour le titre de Premier League.
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Scholes identifie les domaines prioritaires
Allant dans le sens de l’idée selon laquelle United pourrait encore être un peu juste, Scholes a souligné vers quel poste le club devrait désormais se tourner avant la fermeture du mercato. « Un poste prioritaire pour United... pensez à un poste où le besoin est le plus important », a noté Scholes. « On a des joueurs capables de dépanner dans les zones offensives : je pense que [Matheus] Cunha peut jouer avant-centre, et [Bryan] Mbeumo peut jouer avant-centre. Et vous avez toujours... je ne sais pas ce qui va se passer avec Marcus Rashford, mais là encore, c’est une autre option dans ce secteur. Je pense toujours que soit un défenseur central, soit un milieu axial, est une priorité. »
Alors que Manchester United se prépare pour son ouverture de la saison de Premier League contre le promu Hull City ce samedi, le débat autour de ses dépenses estivales continue d’animer les discussions. Reste à voir si Tielemans saura donner tort à Carragher et montrer qu’il constitue bien une amélioration pour le Manchester United moderne.
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