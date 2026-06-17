Malgré la victoire et les trois points décrochés grâce à une prestation maîtrisée, Adrien Rabiot n’a pas mâché ses mots au sujet de la pelouse du MetLife Stadium. Cette enceinte, qui accueille les franchises NFL des Giants et des Jets de New York, a été pourvue d’un gazon synthétique posé spécialement pour la compétition, mais la transition s’est apparemment déroulée sans accroc.

Le milieu de terrain de 31 ans, qui a disputé l’intégralité des 90 minutes et délivré une passe décisive à Bradley Barcola, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Le terrain… Je ne sais même pas si on peut l’appeler ainsi. On aurait plutôt dit une surface artificielle – assez dure et assez rigide », a-t-il déclaré en évoquant les conditions de jeu.