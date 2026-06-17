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« Ça semblait artificiel » : Adrien Rabiot impute à un terrain « dur et rigide » le rythme « très lent » du match de la Coupe du monde opposant la France au Sénégal
La tension superficielle à la Coupe du monde
Malgré la victoire et les trois points décrochés grâce à une prestation maîtrisée, Adrien Rabiot n’a pas mâché ses mots au sujet de la pelouse du MetLife Stadium. Cette enceinte, qui accueille les franchises NFL des Giants et des Jets de New York, a été pourvue d’un gazon synthétique posé spécialement pour la compétition, mais la transition s’est apparemment déroulée sans accroc.
Le milieu de terrain de 31 ans, qui a disputé l’intégralité des 90 minutes et délivré une passe décisive à Bradley Barcola, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Le terrain… Je ne sais même pas si on peut l’appeler ainsi. On aurait plutôt dit une surface artificielle – assez dure et assez rigide », a-t-il déclaré en évoquant les conditions de jeu.
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Des conditions de jeu ralenties perturbent le rythme de la rencontre.
La combinaison de températures élevées et d’une pelouse qui perd rapidement son glissement suscite une inquiétude grandissante chez les techniciens d’élite, dont le jeu repose sur la rapidité des déplacements du ballon. Adrien Rabiot n’est pas le seul joueur de renom à exprimer des réserves sur les infrastructures dès les premiers jours de la compétition. Ses remarques font écho à celles de la jeune pépite brésilienne Vinicius Junior, qui avait déjà pointé le manque d’humidité de la pelouse lors du match nul 1-1 entre la Seleção et le Maroc sur cette même surface.
« En deuxième mi-temps, avec la chaleur, le terrain s’assèche très rapidement. Le jeu devient très lent et on n’arrive pas à trouver notre rythme », a expliqué Vinicius.
La fameuse « malédiction de MetLife »
D’une capacité de 78 576 places, le stade est depuis longtemps sous le feu des critiques en raison de sa surface de jeu, notamment au sein de la NFL où il a acquis la réputation de provoquer de graves blessures. Le gazon artificiel standard a été pointé du doigt dans plusieurs incidents médiatisés, dont la rupture du ligament croisé antérieur subie par le receveur des Giants, Malik Nabers, en septembre dernier.
Si la FIFA a exigé la pose d’un gazon naturel temporaire pour la Coupe du monde, les fondations du stade semblent néanmoins affecter les performances de cette surface hybride. La finale du tournoi devant se tenir au New York New Jersey Stadium le 19 juillet, les organisateurs seront sous pression pour que la pelouse respecte les normes exigées par le plus grand match de football.
- AFP
Perspectives d'avenir pour les Bleus
La France espère enchaîner des rencontres plus fluides lors de ses prochains matchs afin de confirmer son bon début de tournoi. L’équipe de Didier Deschamps ne jouera pas au MetLife Stadium contre l’Irak pour son deuxième match de groupe, mais au Lincoln Financial Field, le 22 juin.
Dans le même temps, le Sénégal affrontera la Norvège au MetLife Stadium, tandis que l’Angleterre y disputera son dernier match de groupe face au Panama.