Jonathan Moscrop
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Ça se fait, puis non, puis à nouveau non ! Chelsea FURIEUX après que Monaco a annulé le transfert à 55 M€ de Lamine Camara à la suite de l'appel de Liverpool, dans un retournement de situation choc lors du dernier jour du mercato
Échecs de dernière minute le jour de la clôture du mercato
Chelsea pensait avoir enfin obtenu la signature de Camara après avoir trouvé un accord sur une indemnité de 55 millions d’euros (47 M£). Chelsea a accéléré sa poursuite après avoir validé le départ de Fernandez pour 125 M£ vers Manchester City. Monaco avait d’abord rejeté deux offres pour Camara, mais une pression financière soudaine les a forcés à s’asseoir à la table des négociations.
Le club de Ligue 1 avait un besoin urgent de liquidités après que le transfert proposé de Folarin Balogun à Everton pour 40 M£ a rencontré des complications médicales. Cette ouverture a brièvement permis à Chelsea de conclure rapidement un accord à prix réduit pour le milieu de terrain sénégalais, seulement quelques heures avant la fermeture du mercato de Premier League.
Cependant, Monaco a brusquement mis fin aux discussions malgré un accord écrit de club à club. Everton a finalement renégocié le transfert de Balogun à des conditions revues à la baisse, allégeant le fardeau financier de Monaco. Dans un retournement de situation bizarre, Balogun a ensuite totalement rejeté le transfert à Everton après l’expiration du délai, laissant l’international américain en France et Chelsea les mains vides, selon Ben Jacobs de talkSPORT.
- Getty Images Sport
Chelsea furieux après un revirement peu professionnel
Jacobs indique que les dirigeants de Chelsea sont absolument furieux du retrait tardif de Monaco, qu'ils jugent profondément non professionnel. Une fois que Monaco a fait volte-face sur l'accord écrit de club à club, Chelsea avait une occasion similaire de revenir sur sa vente de Fernandez à Manchester City pour 125 millions de livres sterling. Mais Chelsea a choisi d'honorer ses propres engagements écrits et a laissé partir son transfert record.
Il est entendu que Monaco a finalement fait marche arrière parce que le club pensait pouvoir obtenir à l'avenir un montant de 70 millions d'euros pour le milieu de terrain. Cette valorisation inflexible a été renforcée par des contacts venus du Merseyside, même si Jacobs a insisté sur le fait que Liverpool n'était pas intervenu directement dans les négociations en cours de Chelsea.
Alonso fait face à une grave crise au milieu de terrain
Xabi Alonso fait désormais face à un sérieux casse-tête de sélection à Stamford Bridge. Chelsea a autorisé la vente de Fernandez sans s’assurer de recruter un remplaçant, laissant son entrejeu affaibli. Les Blues avaient brièvement étudié une piste menant à Manu Kone plus tôt dans ce mercato, mais l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a bloqué son départ.
Le manque de solutions au milieu a sauté aux yeux lors de la victoire chaotique 4-3 de Chelsea contre Brighton. Moises Caicedo s’est blessé après son entrée en jeu, rejoignant le vétéran Jordan Henderson à l’infirmerie.
Romeo Lavia vient tout juste de revenir après une période fortement perturbée, tandis que la recrue estivale Valentin Barco manque encore d’expérience. Cette situation critique a contraint Alonso à aligner les latéraux droits de métier Reece James et Malo Gusto dans des rôles de milieux centraux, simplement pour colmater les brèches béantes.
Composer avec un effectif amoindri
Alonso doit désormais négocier la première moitié de la campagne de Premier League avec un effectif sévèrement amoindri. Sans Fernandez ni Camara, Chelsea s’appuiera largement sur des solutions de fortune tout en poussant son staff médical à accélérer les retours de Caicedo et Henderson.
Ce milieu de terrain décimé fait face à un test immédiat et redoutable dimanche, lorsque Chelsea se rendra chez Arsenal, champion en titre de Premier League. Chelsea doit simplement tenir jusqu’au mercato de janvier, tandis que Monaco conserve son atout précieux dans l’espoir d’un énorme futur jackpot.
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