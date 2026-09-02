Chelsea pensait avoir enfin obtenu la signature de Camara après avoir trouvé un accord sur une indemnité de 55 millions d’euros (47 M£). Chelsea a accéléré sa poursuite après avoir validé le départ de Fernandez pour 125 M£ vers Manchester City. Monaco avait d’abord rejeté deux offres pour Camara, mais une pression financière soudaine les a forcés à s’asseoir à la table des négociations.

Le club de Ligue 1 avait un besoin urgent de liquidités après que le transfert proposé de Folarin Balogun à Everton pour 40 M£ a rencontré des complications médicales. Cette ouverture a brièvement permis à Chelsea de conclure rapidement un accord à prix réduit pour le milieu de terrain sénégalais, seulement quelques heures avant la fermeture du mercato de Premier League.

Cependant, Monaco a brusquement mis fin aux discussions malgré un accord écrit de club à club. Everton a finalement renégocié le transfert de Balogun à des conditions revues à la baisse, allégeant le fardeau financier de Monaco. Dans un retournement de situation bizarre, Balogun a ensuite totalement rejeté le transfert à Everton après l’expiration du délai, laissant l’international américain en France et Chelsea les mains vides, selon Ben Jacobs de talkSPORT.



