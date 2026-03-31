L’ambiance se tend autour du football argentin. Alors que la sélection championne du monde prépare les prochaines échéances internationales, une décision judiciaire vient perturber l’environnement de la fédération. Entre accusations fiscales, tensions politiques et menace de réforme, le climat devient lourd pour les dirigeants de l’instance nationale.
Ça se complique pour l’Argentine avant le Mondial, Claudio Tapia mis en examen pour évasion fiscale
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Une mise en examen qui secoue la fédération
Le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, a été mis en examen lundi dans une affaire d’évasion fiscale. Cette décision judiciaire vise également plusieurs responsables de l’instance qui dirige le football en Argentine.
Selon les éléments dévoilés, la procédure judiciaire découle d’une plainte déposée par le fisc argentin. L’administration accuse la fédération et ses dirigeants d’avoir omis de verser des impôts ainsi que des cotisations sociales. Le préjudice total s’élèverait à environ 19 milliards de pesos, soit près de 11,8 millions d’euros.
Outre Claudio Tapia, quatre autres responsables de la fédération figurent dans la procédure. L’institution elle-même se retrouve aussi poursuivie en tant que personne morale. Les cinq dirigeants avaient comparu devant le juge chargé du dossier le 12 mars dernier, avant l’annonce officielle de leur mise en examen.
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Un bras de fer politique avec Javier Milei
Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu entre la fédération et le président argentin Javier Milei. L’AFA conteste les accusations et évoque une pression politique liée à la volonté gouvernementale de transformer les clubs en sociétés anonymes sportives.
Actuellement, la majorité des clubs argentins fonctionne sous forme d’associations à but non lucratif. Une structure que l’exécutif souhaite modifier. Ce projet se heurte cependant à l’opposition ferme des clubs et ne correspond pas aux statuts actuels de la fédération.
Pour exprimer leur désaccord, les clubs avaient décidé de suspendre la 9e journée du championnat de première division, prévue au début du mois. Ce mouvement a illustré l’ampleur du désaccord entre les dirigeants du football et le pouvoir politique.
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Une situation déjà fragilisée
Cette nouvelle affaire judiciaire intervient alors que la fédération reste sous surveillance depuis plusieurs années. Depuis 2017, une autre enquête vise déjà l’instance pour des soupçons de blanchiment d’argent.
Dans ce contexte, la situation pourrait peser sur l’image du football argentin à l’approche de la Coupe du monde 2026. Entre tensions politiques, procédures judiciaires et contestation interne, l’environnement autour de la sélection nationale devient de plus en plus instable.