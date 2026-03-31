Ça se complique pour l’Argentine avant le Mondial, Claudio Tapia mis en examen pour évasion fiscale

Le président de la Fédération argentine de football, Claudio Tapia, a été mis en examen lundi dans une affaire d’évasion fiscale. Cette décision judiciaire vise également plusieurs responsables de l’instance qui dirige le football en Argentine.

Selon les éléments dévoilés, la procédure judiciaire découle d’une plainte déposée par le fisc argentin. L’administration accuse la fédération et ses dirigeants d’avoir omis de verser des impôts ainsi que des cotisations sociales. Le préjudice total s’élèverait à environ 19 milliards de pesos, soit près de 11,8 millions d’euros.

Outre Claudio Tapia, quatre autres responsables de la fédération figurent dans la procédure. L’institution elle-même se retrouve aussi poursuivie en tant que personne morale. Les cinq dirigeants avaient comparu devant le juge chargé du dossier le 12 mars dernier, avant l’annonce officielle de leur mise en examen.