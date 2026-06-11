« Avant la rencontre, l’atmosphère semblait électrique et je m’attendais à une intensité de tous les instants. Je m’imaginais des espaces larges, mais je pensais qu’ils se livreraient une bataille acharnée et que les duels seraient âpres. Au final, cela ressemblait davantage à un match de charité », a déploré l’ancien international Kramer, consultant pour la ZDF, après la victoire 2-0 du Mexique, coorganisateur de la compétition, face à l’Afrique du Sud jeudi soir.
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« Ça ressemblait plutôt à un match de charité » : les consultants télévisés démolissent le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026
« Ils se sont tous les deux plutôt laissés mener. Les prémices de vagues de la ola dans les tribunes ne sont jamais de bon augure pour un match de football – et il y en a eu quelques-unes, dès la première mi-temps », a expliqué Kramer pour étayer sa critique.
Auparavant, l’entraîneur expérimenté du SC Fribourg, Christian Streich, avait déjà exprimé sa « déception » à l’égard des Sud-Africains. « Je m’attendais à une meilleure organisation et à plus de résistance. Les espaces étaient trop grands. L’ouverture du score précoce les a sonnés, et ensuite, c’était trop facile », a-t-il analysé sur la chaîne ZDF.
Sur MagentaTV, l’ancien entraîneur du BVB et de Liverpool, Jürgen Klopp, consultant de la Coupe du monde pour la chaîne payante, a également critiqué la prestation des Sud-Africains : « Ils n’en ont tout simplement pas fait assez. Je ne veux pas dire qu’ils n’en avaient pas envie. Mais ils n’ont pas su tirer parti de leurs possibilités. »
- AFP
Mexique - Afrique du Sud : « Trois cartons rouges, mais peu d’incidents notables »
Une perte de balle imprudente dans sa propre surface de réparation par le milieu défensif sud-africain Yaya Sithole a permis aux Mexicains d'ouvrir le score à la 9e minute, sous les acclamations frénétiques des quelque 80 000 spectateurs présents au stade Azteca ; c'est Julian Quinones qui a inscrit le premier but de cette Coupe du monde.
Sithole a ensuite été expulsé dès le début de la seconde période pour un tacle en dernier recours (50e). En supériorité numérique, la star mexicaine Raúl Jiménez a doublé la mise à la 67e minute, fixant le score final à 2-0. Tout d’abord, l’attaquant sud-africain Themba Zwane, fraîchement entré en jeu, a écopé d’un carton rouge pour une agression présumée, après consultation du VAR (84e). Dans le temps additionnel, l’arbitre brésilien Wilton Pereira Sampaio a estimé qu’une intervention du défenseur central mexicain César Montes constituait une faute grave et l’a à son tour expulsé.
Pour Jürgen Klopp, le carton rouge de Montes illustre parfaitement les problèmes du match : « Cette situation résume un peu tout le match. C’était tout simplement mauvais sur le plan tactique. Les deux équipes n’ont pas été bonnes. On est à onze contre neuf et on se fait surprendre en contre. Pourquoi se fait-on surprendre ? C’était un problème général tout au long du match. L’Afrique du Sud n’en a absolument pas profité », a analysé le quinquagénaire, désormais Head of Global Soccer chez Red Bull.
De son côté, Streich s’interroge : « On se demande vraiment : trois cartons rouges, mais il ne s’est pas passé grand-chose ; l’intensité n’était pas du tout celle que j’attendais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus animé, mais ce ne fut pas le cas. »
Grâce à ce succès inaugural, le Mexique a fait un grand pas vers les huitièmes de finale et affrontera la Corée du Sud la semaine prochaine. Les Sud-Africains, eux, sont déjà sous pression avant leur deuxième sortie face à la République tchèque.
Mexique - Afrique du Sud : 2-0 (1-0). Les stats clés du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026.
Match
Mexique contre Afrique du Sud
Résultat
2-0 (1-0)
Buts
1-0 Quinones (9e), 2-0 Jimenez (67e)
Cartons rouges
Sithole (Afrique du Sud, 50^e), Zwane (Afrique du Sud, 84^e), Montes (Mexique, 90^e+2)
Groupe A
Groupe A
Lieu
Stade Azteca (Mexique)