Une perte de balle imprudente dans sa propre surface de réparation par le milieu défensif sud-africain Yaya Sithole a permis aux Mexicains d'ouvrir le score à la 9e minute, sous les acclamations frénétiques des quelque 80 000 spectateurs présents au stade Azteca ; c'est Julian Quinones qui a inscrit le premier but de cette Coupe du monde.

Sithole a ensuite été expulsé dès le début de la seconde période pour un tacle en dernier recours (50e). En supériorité numérique, la star mexicaine Raúl Jiménez a doublé la mise à la 67e minute, fixant le score final à 2-0. Tout d’abord, l’attaquant sud-africain Themba Zwane, fraîchement entré en jeu, a écopé d’un carton rouge pour une agression présumée, après consultation du VAR (84e). Dans le temps additionnel, l’arbitre brésilien Wilton Pereira Sampaio a estimé qu’une intervention du défenseur central mexicain César Montes constituait une faute grave et l’a à son tour expulsé.

Pour Jürgen Klopp, le carton rouge de Montes illustre parfaitement les problèmes du match : « Cette situation résume un peu tout le match. C’était tout simplement mauvais sur le plan tactique. Les deux équipes n’ont pas été bonnes. On est à onze contre neuf et on se fait surprendre en contre. Pourquoi se fait-on surprendre ? C’était un problème général tout au long du match. L’Afrique du Sud n’en a absolument pas profité », a analysé le quinquagénaire, désormais Head of Global Soccer chez Red Bull.

De son côté, Streich s’interroge : « On se demande vraiment : trois cartons rouges, mais il ne s’est pas passé grand-chose ; l’intensité n’était pas du tout celle que j’attendais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus animé, mais ce ne fut pas le cas. »

Grâce à ce succès inaugural, le Mexique a fait un grand pas vers les huitièmes de finale et affrontera la Corée du Sud la semaine prochaine. Les Sud-Africains, eux, sont déjà sous pression avant leur deuxième sortie face à la République tchèque.