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« Ça remonte à bien longtemps » : Brendan Rodgers éclaire sa « complicité » avec Cristiano Ronaldo après l’étreinte virale entre la superstar d’Al-Nassr et l’entraîneur d’Al-Qadsiah
Un lien qui va bien au-delà du terrain
Les images de Rodgers et Ronaldo en pleine discussion puis s’étreignant avant la défaite surprise 3-1 d’Al-Nassr face à Al-Qadsiah ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Malgré l’intensité de la rencontre, le respect mutuel entre les deux hommes était évident, fruit d’une relation que l’ancien entraîneur de Leicester City et de Liverpool affirme avoir nouée il y a plusieurs décennies, lors de leur passage en Angleterre.
Rodgers, désormais à la tête d’Al-Qadsiah, a confié que cette rencontre allait bien au-delà d’un simple geste de courtoisie. « Notre lien remonte à très loin », a-t-il déclaré aux médias officiels du club. « Quand j’étais un jeune entraîneur à Chelsea, ma mère assistait à un match contre Manchester United et voulait rencontrer Cristiano Ronaldo, qui était son joueur préféré à l’époque, même si je travaillais pour Chelsea. »
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La touche de classe de Ronaldo
Le technicien nord-irlandais a raconté en détail un geste de grande gentillesse du quintuple Ballon d’Or, remontant aux débuts de sa carrière à Manchester United. Rodgers se souvient que la star portugaise s’est démenée pour faire plaisir à sa mère, un acte qui a profondément marqué l’entraîneur.
Revenant sur cette rencontre, Rodgers a ajouté : « J'ai parlé à Cristiano après le match pour lui demander s'il pouvait saluer ma mère, et il l'a fait. Ma mère n'est plus parmi nous, elle est décédée en 2010, mais le fait qu'il l'ait rencontrée ce jour-là a compté énormément pour moi et pour elle. Il a passé un moment avec elle, a pris une photo, lui a dit des mots très gentils, et cela m'a toujours marqué. Depuis, notre lien est resté très fort. »
L'impact de CR7 en Arabie saoudite
Malgré la soirée frustrante de Ronaldo lors du match, Rodgers a rapidement salué l’influence du vétéran sur le développement du football dans la région. Il a désigné le joueur de 41 ans comme le principal catalyseur de l’afflux de talents de classe mondiale qui évoluent actuellement dans cet État du Golfe.
« Il a accompli des choses incroyables au cours de sa carrière et c’est sans doute grâce à lui si tant de joueurs venus d’Europe et du monde entier sont aujourd’hui en Arabie saoudite », a ajouté Rodgers.
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Le titre se joue désormais sur un nouveau scénario
L'équipe d'Al-Qadsiah, dirigée par Rodgers, a mis fin à la série impressionnante de 20 victoires consécutives d'Al-Nassr, relançant ainsi la course au titre. Ce revers a assombri les espoirs de Ronaldo de décrocher son premier titre de champion d’Arabie saoudite, d’autant qu’Al-Hilal, qui compte un match en moins, reste collé à ses talons. Depuis, Al-Nassr a réagi en s’imposant 4-2 face à Al-Shabab, un succès précieux qui précède un choc décisif contre son rival Al-Hilal, programmé ce jeudi.