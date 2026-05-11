Les images de Rodgers et Ronaldo en pleine discussion puis s’étreignant avant la défaite surprise 3-1 d’Al-Nassr face à Al-Qadsiah ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Malgré l’intensité de la rencontre, le respect mutuel entre les deux hommes était évident, fruit d’une relation que l’ancien entraîneur de Leicester City et de Liverpool affirme avoir nouée il y a plusieurs décennies, lors de leur passage en Angleterre.

Rodgers, désormais à la tête d’Al-Qadsiah, a confié que cette rencontre allait bien au-delà d’un simple geste de courtoisie. « Notre lien remonte à très loin », a-t-il déclaré aux médias officiels du club. « Quand j’étais un jeune entraîneur à Chelsea, ma mère assistait à un match contre Manchester United et voulait rencontrer Cristiano Ronaldo, qui était son joueur préféré à l’époque, même si je travaillais pour Chelsea. »







