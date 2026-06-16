« Ça pourrait être pire » : Cole Palmer dévoile comment il occupe son temps après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, tandis que le meneur de jeu de Chelsea profite pleinement de cette pause estivale inattendue

Le sujet le plus débattu lors de l’annonce de la liste a été la décision de laisser Palmer à la maison, surprenant de nombreux supporters. Thomas Tuchel a privilégié d’autres options créatives, estimant que certains joueurs méritaient davantage leur place dans l’avion pour le tournoi en Amérique du Nord.

Après une saison à 11 buts en Premier League, son manque de régularité et de légers pépins physiques lui ont probablement coûté la confiance du sélectionneur allemand.

L’attaquant de 24 ans, pilier des Blues comme de l’équipe nationale depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City, se retrouve désormais relégué au second plan. Alors que ses coéquipiers en sélection atterrissaient en Floride pour entamer leur préparation à la Coupe du monde, Palmer a choisi de se consacrer à une période de détente afin de surmonter la déception de ne pas participer au plus grand événement du football.



