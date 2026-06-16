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« Ça pourrait être pire » : Cole Palmer dévoile comment il occupe son temps après avoir été écarté de la sélection anglaise pour la Coupe du monde, tandis que le meneur de jeu de Chelsea profite pleinement de cette pause estivale inattendue
Une exclusion très médiatisée de l'effectif de Tuchel
Le sujet le plus débattu lors de l’annonce de la liste a été la décision de laisser Palmer à la maison, surprenant de nombreux supporters. Thomas Tuchel a privilégié d’autres options créatives, estimant que certains joueurs méritaient davantage leur place dans l’avion pour le tournoi en Amérique du Nord.
Après une saison à 11 buts en Premier League, son manque de régularité et de légers pépins physiques lui ont probablement coûté la confiance du sélectionneur allemand.
L’attaquant de 24 ans, pilier des Blues comme de l’équipe nationale depuis son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City, se retrouve désormais relégué au second plan. Alors que ses coéquipiers en sélection atterrissaient en Floride pour entamer leur préparation à la Coupe du monde, Palmer a choisi de se consacrer à une période de détente afin de surmonter la déception de ne pas participer au plus grand événement du football.
Ibiza vs. Miami Heat : un duel sous haute température
Cole Palmer a retrouvé un repaire familier pour fuir les projecteurs : direction la Méditerranée pour une longue pause. Il a récemment été aperçu à Ibiza en compagnie de Wayne Lineker, propriétaire du célèbre club O Beach. Contrairement à sa visite de l’été dernier, qui suivait la Coupe du monde des clubs, ce voyage lui permet de recharger les batteries après le coup dur de son exclusion de l’équipe nationale.
Le contraste est frappant avec le stage des Three Lions, qui enchaînent les doubles séances sous le soleil de Miami (32 °C) en vue de leurs premiers matchs. Sur son compte Instagram, Palmer a publié neuf photos le montrant entre séances photo professionnelles, baignades entre amis et promotion de sa marque « COLE’D » : des images qui illustrent un break bien mérité.
Débat sur l’argument « ça pourrait être pire »
Sa publication sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue, surtout en raison de la légende accompagnant la photo. En écrivant « ça pourrait être pire », le joueur de Chelsea a déclenché un débat parmi ses abonnés sur son attitude face à son exclusion de l’équipe nationale. Si certains y voient une façon positive de rebondir malgré un revers professionnel, d’autres estiment que le meneur de jeu devrait afficher plus ouvertement son envie de faire partie du groupe.
Sur la publication, on voit Palmer assis sur un canapé jaune vif, l’air remarquablement détendu ; une image qui suggère qu’il prend délibérément ses distances par rapport à la pression du tournoi. En filigrane, le message « ça pourrait être pire » agit comme un rappel provocateur : même s’il ne sera pas en lice pour le trophée ce mois-ci, il trouve paix et réconfort loin de l’humidité accablante des États-Unis et des exigences du football international de haut niveau.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la préparation estivale de Chelsea.
Pour Palmer, la priorité est désormais de s'assurer qu'il sera au meilleur de sa forme pour la saison nationale 2026-2027. Peu de répit depuis son arrivée à l’ouest de Londres en 2023, cette pause forcée lui offre enfin le temps de récupérer physiquement et mentalement pour retrouver le niveau qui l’avait révélé au grand public. Il devra se présenter pour une préparation estivale complète sous la houlette du staff technique du club, tandis que ses coéquipiers seront encore en compétition à l’étranger.
Son objectif à long terme demeure une place en sélection anglaise, et il espère qu’un nouveau départ à Stamford Bridge incitera Tuchel à changer d’avis à son sujet.