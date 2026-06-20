« Ça pourrait être mieux » : Ronald Koeman félicite Brian Brobbey pour son doublé en Coupe du monde, mais critique malgré tout les Pays-Bas, pourtant considérés comme une équipe de haut niveau, après leur large victoire contre la Suède

Les ajustements tactiques de l’entraîneur néerlandais ont immédiatement porté leurs fruits : aligné en pointe, Brobbey a signé un doublé en 17 minutes, posant les bases d’une victoire écrasante. Dès la 5^e minute, une contre-attaque fulgurante en sept touches a été lancée par une longue transversale du gardien Bart Verbruggen vers Brobbey, qui a servi Cody Gakpo sur l’aile avant de s’engouffrer dans la surface pour convertir son centre à ras de terre. Douze minutes plus tard, l’avant-centre a pris le meilleur sur le Suédois Isak Hien pour conclure d’une frappe croisée un centre de Denzel Dumfries et sceller le score.

Revenant sur cette première réalisation, Koeman a salué la parfaite exécution de son avant-centre. « Ce premier but réunit tout ce qu’on peut espérer, on sait que Brian excelle dans ce domaine », a déclaré Koeman. « Tout commence avec Bart Verbruggen, qui lui adresse une belle passe en profondeur. Ensuite, on gagne en vitesse et Brian se retrouve à nouveau devant le but. On ne peut pas imaginer un but plus parfait, à commencer par le gardien. »