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« Ça pourrait être mieux » : Ronald Koeman félicite Brian Brobbey pour son doublé en Coupe du monde, mais critique malgré tout les Pays-Bas, pourtant considérés comme une équipe de haut niveau, après leur large victoire contre la Suède
Koeman salue le premier but « parfait » de Brobbey
Les ajustements tactiques de l’entraîneur néerlandais ont immédiatement porté leurs fruits : aligné en pointe, Brobbey a signé un doublé en 17 minutes, posant les bases d’une victoire écrasante. Dès la 5^e minute, une contre-attaque fulgurante en sept touches a été lancée par une longue transversale du gardien Bart Verbruggen vers Brobbey, qui a servi Cody Gakpo sur l’aile avant de s’engouffrer dans la surface pour convertir son centre à ras de terre. Douze minutes plus tard, l’avant-centre a pris le meilleur sur le Suédois Isak Hien pour conclure d’une frappe croisée un centre de Denzel Dumfries et sceller le score.
Revenant sur cette première réalisation, Koeman a salué la parfaite exécution de son avant-centre. « Ce premier but réunit tout ce qu’on peut espérer, on sait que Brian excelle dans ce domaine », a déclaré Koeman. « Tout commence avec Bart Verbruggen, qui lui adresse une belle passe en profondeur. Ensuite, on gagne en vitesse et Brian se retrouve à nouveau devant le but. On ne peut pas imaginer un but plus parfait, à commencer par le gardien. »
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Malgré une prestation digne de cinq étoiles, l’équipe conserve encore une marge de progression.
Malgré la victoire écrasante 5-1 face à la Suède – qui avait auparavant battu la Tunisie sur le même score –, Koeman a insisté sur le fait que les Oranje devaient encore s'améliorer. Outre le doublé de Brobbey, Gakpo a signé un doublé et Crysencio Summerville a inscrit le cinquième but, devenant ainsi le troisième Néerlandais seulement à marquer lors de ses deux premiers matchs de Coupe du monde, après Memphis Depay et Gakpo. Koeman a toutefois pointé du doigt des lacunes tactiques face aux ajustements suédois en cours de rencontre, rappelant que son équipe devait élever son niveau de jeu pour maintenir son élan.
L’entraîneur est resté lucide en analysant la performance globale : « Un excellent résultat, mais il y a suffisamment de moments où l’on se dit : ça aurait pu être mieux. On a presque joué un match complet. » Il a également pointé les problèmes rencontrés en première période : « Malgré la victoire 5-1, on a eu des moments où, quand ils ont changé leur façon de jouer, on a mis trop de temps à le comprendre, et on s’est retrouvés en difficulté juste avant la mi-temps. »
La pression s'est relâchée après le match nul contre le Japon
Après un match nul frustrant (2-2) face au Japon, Koeman a admis que son équipe était sous forte pression pour obtenir un résultat. Cette victoire cruciale a ramené le calme dans le camp néerlandais et a également marqué une étape historique : le deuxième but de Gakpo ce soir-là a porté le total des buts du tournoi à 100 en seulement 33 matchs, soit le centième but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde depuis 1958. Soulignant son soulagement, Koeman a insisté sur l’importance cruciale de ces trois points.
« Bien sûr, on veut gagner chaque match. On veut aussi débuter le tournoi par une victoire, cela apporte la sérénité », a expliqué Koeman. Répondant aux critiques précédentes concernant ses décisions tactiques, il a ajouté avec un sourire : « Peut-être que les remplacements ont été mieux gérés cette fois-ci que lors du match précédent. »
Sur un ton plus sérieux, il a conclu : « Il y avait donc davantage de pression pour remporter cette rencontre, nous savions que c’était un match à gagner absolument. Mais je n’ai ressenti aucune tension. En tant qu’entraîneur, on sent comment les joueurs travaillent après un tel premier match et quelle est leur implication. C’est là qu’on sait que tout va bien. »
- AFP
Les préoccupations concernant les blessures et le rôle de Memphis Depay
La soirée n’a pas été entièrement positive pour les Néerlandais, la performance exceptionnelle de Brobbey ayant été interrompue par des problèmes physiques. Koeman a révélé que l’attaquant souffrait d’un éventuel problème de condition physique, ce qui pourrait obliger à procéder à de nouveaux changements en attaque pour les prochains matchs, alors que l’effectif est mis à rude épreuve.
« Peut-être que [Donyell] Malen reprendra bientôt sa place d’attaquant », a spéculé Koeman, soulignant que Brobbey avait souffert de douleurs aux ischio-jambiers en fin de rencontre. L’entraîneur a également évoqué le cas de Memphis Depay, qui travaille à retrouver son meilleur niveau. « Sa condition physique s’améliore, il se peut donc qu’un moment vienne où l’on puisse aligner Memphis dès le coup d’envoi. Mais cela dépend aussi de la façon dont les autres joueurs se comportent. Memphis est également très important et a une influence positive sur les autres joueurs grâce à son rôle. Il accepte son rôle actuel. Même si je ne sais pas pour combien de temps. »