« Ça pourrait être le début de quelque chose ! » - Declan Rice motive ses coéquipiers d'Arsenal alors que les Gunners se préparent pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City

S'exprimant à la veille de la finale, Rice a souligné que ce match pourrait servir de catalyseur pour de futurs succès. « C'est certain, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère », a déclaré Rice. « C'est le premier trophée à remporter. Si on le remporte, l'élan qui s'ensuivra et qui nous propulsera vers l'avant sera énorme. »

Le joueur de 27 ans reste galvanisé par l’ambiance qui règne dans le vestiaire d’Arsenal, même s’il admet se sentir « épuisé » par un calendrier de matchs incessant. « Les gars en parlent déjà là-dedans, nous sommes enthousiastes — nous sommes prêts. À l’heure actuelle, à chaque match de football auquel nous participons, nous croyons que nous pouvons gagner, donc nous serons prêts et impatients d’y être », a-t-il affirmé. « À quel point le voulez-vous dimanche ? À quel point voulez-vous remporter un trophée pour cette équipe et ces supporters ? »