AFP
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« Ça pourrait être le début de quelque chose ! » - Declan Rice motive ses coéquipiers d'Arsenal alors que les Gunners se préparent pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester City
Les Gunners visent la gloire à Wembley
Arsenal head to Wembley on Sunday riding a wave of momentum following a 14-game unbeaten streak across all competitions. This weekend's Carabao Cup final represents the club's first appearance in a major domestic final since their 2020 FA Cup triumph, serving as a critical litmus test for Mikel Arteta’s evolving squad. While City boast vast trophy-winning experience under Pep Guardiola, the North Londoners arrive in high spirits after eliminating Bayer Leverkusen from the Champions League on Tuesday night. With the first trophy of the English season up for grabs, the clash is being viewed as a potential springboard for a side still competing on four fronts.
Rice demands mental resilience
S'exprimant à la veille de la finale, Rice a souligné que ce match pourrait servir de catalyseur pour de futurs succès. « C'est certain, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère », a déclaré Rice. « C'est le premier trophée à remporter. Si on le remporte, l'élan qui s'ensuivra et qui nous propulsera vers l'avant sera énorme. »
Le joueur de 27 ans reste galvanisé par l’ambiance qui règne dans le vestiaire d’Arsenal, même s’il admet se sentir « épuisé » par un calendrier de matchs incessant. « Les gars en parlent déjà là-dedans, nous sommes enthousiastes — nous sommes prêts. À l’heure actuelle, à chaque match de football auquel nous participons, nous croyons que nous pouvons gagner, donc nous serons prêts et impatients d’y être », a-t-il affirmé. « À quel point le voulez-vous dimanche ? À quel point voulez-vous remporter un trophée pour cette équipe et ces supporters ? »
Eze s'impose comme l'atout décisif
Au-delà de la bataille tactique contre City, Rice a souligné l'influence croissante d'Eberechi Eze, qu'il considère comme un « facteur X » potentiel pour les Gunners. Après le but spectaculaire d'Eze contre Leverkusen, Rice a déclaré : « Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs capables de frapper le ballon comme lui. Il faut qu'on lui passe davantage le ballon ! »
Une course effrénée vers l'histoire
Following the Wembley showpiece, Arsenal face a gruelling run-in that will test the limits of their squad rotation. While the quadruple remains a mathematical possibility, the physical toll on key players like Rice—who has played almost every minute this season—will be a major concern for Arteta. The Gunners must navigate a congested April featuring Champions League quarter-finals alongside a relentless title race. Sunday’s result against a City side recently stung by their own European exit will set the tone for the remainder of the season, determining whether this Arsenal vintage is truly ready to transition from contenders to serial winners.
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