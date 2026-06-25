Sous contrat avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2029, Leweling suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, séduits par son potentiel et prêts à investir massivement. En début d’année, l’AFC Bournemouth a mené une offensive soutenue pour recruter l’international allemand, alignant une offre d’environ 40 millions d’euros. Le VfB a toutefois opposé une fin de non-recevoir, refusant de se séparer de son joueur en plein exercice.

Pour l’instant, on ignore si la position du club a évolué. Les formations intéressées – Bournemouth, Everton et l’AS Rome – devront donc consentir un effort financier important pour espérer convaincre le VfB de céder son joueur. Selon Sky, le club, actuel quatrième de Bundesliga, se montrerait toutefois disposé à le céder en cas d’offre d’au moins 50 millions d’euros.

Un tel chèque ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club, juste derrière Nick Woltemade, son partenaire en sélection, cédé 75 millions d’euros à Newcastle l’été dernier.

« Il ne faut jamais rien exclure, surtout pas dans le football. Les choses peuvent aller très vite », a ajouté le joueur de 25 ans à propos de son avenir. Il a toutefois souligné : « Je me sens bien à Stuttgart, nous jouons la Ligue des champions et j’y ai une bonne réputation. »