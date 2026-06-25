« Je ne peux rien exclure : je ne suis pas certain à 100 % de rester, mais je ne suis pas non plus certain à 100 % de partir », a déclaré Leweling lors d’une conférence de presse avec l’équipe nationale allemande. L’attaquant a ajouté : « Je me concentre maintenant sur la Coupe du monde ; ensuite, nous verrons. »
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« Ça peut aller très vite » : un international allemand se dit ouvert à l’idée de devenir le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du club
Sous contrat avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2029, Leweling suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, séduits par son potentiel et prêts à investir massivement. En début d’année, l’AFC Bournemouth a mené une offensive soutenue pour recruter l’international allemand, alignant une offre d’environ 40 millions d’euros. Le VfB a toutefois opposé une fin de non-recevoir, refusant de se séparer de son joueur en plein exercice.
Pour l’instant, on ignore si la position du club a évolué. Les formations intéressées – Bournemouth, Everton et l’AS Rome – devront donc consentir un effort financier important pour espérer convaincre le VfB de céder son joueur. Selon Sky, le club, actuel quatrième de Bundesliga, se montrerait toutefois disposé à le céder en cas d’offre d’au moins 50 millions d’euros.
Un tel chèque ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du club, juste derrière Nick Woltemade, son partenaire en sélection, cédé 75 millions d’euros à Newcastle l’été dernier.
« Il ne faut jamais rien exclure, surtout pas dans le football. Les choses peuvent aller très vite », a ajouté le joueur de 25 ans à propos de son avenir. Il a toutefois souligné : « Je me sens bien à Stuttgart, nous jouons la Ligue des champions et j’y ai une bonne réputation. »
- Getty Images Sport
Jamie Leweling a été convoqué en équipe nationale à Stuttgart.
Stuttgart avait d’abord recruté Leweling en 2023 sous forme de prêt en provenance de l’Union Berlin, puis, un an plus tard, le VfB l’avait définitivement transféré pour six millions d’euros. Leweling est aujourd’hui l’un des piliers du club souabe, et l’entraîneur Sebastian Hoeneß tient particulièrement à lui. « Il se prépare bien à chaque entraînement, en fait le suivi, et s’y investit énormément. Il est très attentif à de nombreux petits détails : l’alimentation, etc. Tout ce qui va avec », s’est réjoui Hoeneß en début d’année, vantant la rigueur de Leweling.
Né à Nuremberg, il s’est imposé comme international à Stuttgart. Il a fait ses débuts en équipe nationale allemande en octobre 2024 lors du match de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas et a immédiatement inscrit son premier but international lors de cette victoire 1-0. Depuis, Leweling a généralement fait partie intégrante de l’effectif du sélectionneur national Julian Nagelsmann, qui l’a également emmené à la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Lors du Mondial nord-américain, il a endossé le rôle de joker et fait ses débuts contre la Côte d’Ivoire. Remplaçant Leroy Sané à la 60^e minute alors que l’Allemagne était menée 1-0, il a contribué au renversement de situation qui a permis aux siens de l’emporter 2-1 et de terminer en tête de leur groupe.
Jamie Leweling pourrait-il bientôt rejoindre le VfB Stuttgart ? Le club allemand vient de battre ses records de ventes.
Poste
Joueurs
Année
Transfert vers
Indemnité de transfert
1
Nick Woltemade
2025
Newcastle United
75 millions d'euros
2
Benjamin Pavard
2019
FC Bayern Munich
35 millions d'euros
3
Enzo Millot
2025
Al-Ahli
30 millions d'euros
4
Mario Gomez
2009
FC Bayern Munich
30 millions d'euros
5
Nico González
2021
ACF Fiorentina
27,37 millions d’euros