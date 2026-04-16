« Ça permet vraiment de gagner des matchs » : Ryan Yates, le spécialiste des coups bas de Nottingham Forest, salué par l'ancien capitaine des Reds, Henri Lansbury

Retiré des terrains depuis 2023 à l’âge de 32 ans, Lansbury demeure une référence. Il se félicite d’avoir, ne serait-ce qu’un peu, aidé des joueurs comme Yates à exprimer leur potentiel.

Ayant vu Yates intégrer l’équipe première de Forest vers la fin de son passage à Trentside, Lansbury a déclaré que ce milieu de terrain très actif était un professionnel exemplaire : « C’est exactement ça, et il l’a prouvé. Quand j’étais à Forest, il faisait ses débuts et, avec Joe Worrall, on voyait déjà qu’ils allaient percer dans cette génération. Ils n’ont cessé de progresser et ont brillé. Je suis ravi de le constater. »

Forest a toujours été très fier de sa formation des jeunes – avec des joueurs comme Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid et Brennan Johnson issus de ce vivier.

Lansbury insiste toutefois sur la nécessité pour les Reds de rester fidèles à cette philosophie, ce qui devient plus ardu une fois le statut en Premier League acquis et chaque point précieux : « C’est certain, les places se font plus rares et beaucoup de clubs se lancent évidemment dans le recrutement dès qu’on accède à la Premier League.

C’est toujours gratifiant de voir des jeunes issus du centre de formation obtenir leur chance en équipe première. Si le club parvient à maintenir cette dynamique, il possède tous les atouts pour prospérer durant les années à venir. D’ailleurs, quand on se penche sur le vivier de talents déjà révélés, la liste parle d’elle-même. »