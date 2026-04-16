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« Ça permet vraiment de gagner des matchs » : Ryan Yates, le spécialiste des coups bas de Nottingham Forest, salué par l'ancien capitaine des Reds, Henri Lansbury
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Yates incarne le rêve de tous les supporters des Reds.
Formé à City Ground, Yates a disputé plus de 260 matchs pour le club de son enfance. Bien plus qu’un simple provocateur, il doit son statut de dernier survivant du groupe promu en Premier League en 2022 à son énergie débordante, à son engagement sans faille et à sa capacité à marquer des buts décisifs.
En tant que héros local, il a progressivement endossé davantage de responsabilités : ce joueur affable de 28 ans est devenu le visage public du club de son enfance. Yates incarne le rêve de ceux qui remplissent les tribunes, et il est prêt à tout – y compris à parfois contourner les règles – pour faire sourire les supporters des Reds et faire grimacer leurs adversaires.
Pourquoi la capacité de Yates à déstabiliser ses adversaires est un atout
L’ancien capitaine des Reds, Lansbury, approuve totalement cette approche. L’ex-international anglais U21, qui soutient la campagne « Check Your Bally’s » visant à collecter des fonds durant le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules à l’occasion du prochain week-end de Premier League, a confié à GOAL que les qualités de Yates sont « absolument essentielles » à la cause de Forest. J'appréciais moi aussi cette capacité, non pas pour multiplier les plongeons, mais pour déstabiliser l'adversaire.
« Ça permet de gagner des matchs, et quand on en a un ou deux qui sont vraiment frustrés, ça les déstabilise et ça aide énormément, surtout en Premier League aujourd’hui.
J'adore le regarder jouer et je suis ravi qu'il porte le brassard. Quand il le revêt, il montre l'exemple : tacles, travail défensif, maîtrise des fondamentaux… C'est un régal pour les yeux. »
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Lansbury mène une action de sensibilisation pour une campagne majeure.
Lansbury suivra avec attention les performances de Yates, qui devrait porter les couleurs de Forest lors des prochaines rencontres de Ligue Europa et de Premier League face à Porto puis Burnley. C’est à l’occasion de ce dernier match que le milieu de terrain portera un message de la plus haute importance.
Expliquant la campagne « Check Your Bally’s », Lansbury a déclaré : « Bally’s et Oddballs se sont associés. J’ai moi-même subi un dépistage du cancer en 2016, et le fait qu’ils viennent s’installer au stade de Forest témoigne d’un immense respect à leur égard.
En tant que participant, j’ai hâte de sensibiliser le public et de collecter des dons pour l’association. Si cela pousse ne serait-ce qu’une personne à se faire dépister, et qu’un diagnostic précoce lui sauve la vie, les chances de guérison seront bien plus élevées que si l’on attend. »
Des talents maison : les meilleurs produits du centre de formation de Forest
Retiré des terrains depuis 2023 à l’âge de 32 ans, Lansbury demeure une référence. Il se félicite d’avoir, ne serait-ce qu’un peu, aidé des joueurs comme Yates à exprimer leur potentiel.
Ayant vu Yates intégrer l’équipe première de Forest vers la fin de son passage à Trentside, Lansbury a déclaré que ce milieu de terrain très actif était un professionnel exemplaire : « C’est exactement ça, et il l’a prouvé. Quand j’étais à Forest, il faisait ses débuts et, avec Joe Worrall, on voyait déjà qu’ils allaient percer dans cette génération. Ils n’ont cessé de progresser et ont brillé. Je suis ravi de le constater. »
Forest a toujours été très fier de sa formation des jeunes – avec des joueurs comme Des Walker, Nigel Clough, Jermaine Jenas, Michael Dawson, Andy Reid et Brennan Johnson issus de ce vivier.
Lansbury insiste toutefois sur la nécessité pour les Reds de rester fidèles à cette philosophie, ce qui devient plus ardu une fois le statut en Premier League acquis et chaque point précieux : « C’est certain, les places se font plus rares et beaucoup de clubs se lancent évidemment dans le recrutement dès qu’on accède à la Premier League.
C’est toujours gratifiant de voir des jeunes issus du centre de formation obtenir leur chance en équipe première. Si le club parvient à maintenir cette dynamique, il possède tous les atouts pour prospérer durant les années à venir. D’ailleurs, quand on se penche sur le vivier de talents déjà révélés, la liste parle d’elle-même. »
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Vérifiez vos Bally’s : le guide essentiel sur ce qu’il faut savoir, quand le faire, où le faire et pourquoi cela compte.
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet s’engage à verser 100 £ à la fondation The OddBalls pour chaque vérification du VAR effectuée en Premier League ce week-end.
Inscrits dans le football moderne, les contrôles du VAR, souvent synonymes d’attentes pour les supporters lors de décisions cruciales, deviendront ce week-end des rappels utiles : à chaque interruption pour vérification, Bally Bet versera 100 £, associant ainsi l’idée de « check » sur le terrain à l’importance de l’autopalpation en dehors.
Pour aller plus loin, Bally Bet prendra le contrôle de la rencontre Nottingham Forest-Burnley, le 19 avril, afin d’amplifier la portée de l’opération.
Exploitant les habitudes des supporters, Bally Bet diffusera le message « Check Your Bally’s » sur les écrans LED, les écrans géants et dans le programme officiel, rappelant que la vérification ne concerne pas seulement les hors-jeu, les penalties et les buts dans les arrêts de jeu. La fondation OddBalls tiendra un stand au City Ground pour permettre aux fans de s’entretenir avec des professionnels.