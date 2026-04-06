À la veille du match opposant son ancien club, le Bayern Munich, au Real Madrid en Ligue des champions, l'ancien meilleur footballeur mondial Lothar Matthäus a critiqué le prestigieux club espagnol.
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« Ça, on ne fait pas » : Lothar Matthäus critique vivement le Real Madrid avant le match contre le FC Bayern
Dans l'émission Sky 90, il n'a pas seulement eu des mots très durs à l'égard de la superstar du Real, Vinicius Junior, et de son comportement sur le terrain, mais aussi à l'égard de l'attitude du club ces derniers temps. « Vinicius est bien sûr un excellent joueur, mais il provoque sans arrêt », a commencé Matthäus avant de préciser : « Et quand on le tacle vraiment sur le terrain, il ne fait que se plaindre, puis il pleure. C'est un peu typique de lui. »
Le boycott par le Real du gala du Ballon d’Or 2024 n’a pas plu au joueur de 65 ans : « Rodri a été élu meilleur joueur mondial, puis ils ont dit : “Oui, c’est injuste, ça aurait dû être l’un des nôtres.” Alors on boycotte. On ne fait pas ça. Par respect pour les adversaires, les autres équipes et les joueurs – on ne fait pas ça. La presse l’a d’ailleurs perçu négativement, et c’est ainsi qu’un club qui a accompli de grandes choses et qui a une très grande histoire perd en quelque sorte de son prestige. »
La conclusion de Matthäus : « Moi aussi, je trouve que le Real Madrid ne s'est pas bien comporté ces dernières années. »
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Markus Babbel à propos du Real Madrid : « Le club le plus antipathique d'Europe »
Tout comme le champion du monde de 1990, son ancien coéquipier au Bayern, Markus Babbel, s'était exprimé dimanche. Dans l'émission « Doppelpass » sur Sport 1, il a déclaré : « Le Real est l'un des clubs les plus antipathiques d'Europe et ce serait formidable que le Bayern se qualifie. » Une déclaration qui a été accueillie par de vifs applaudissements du public. L'émission a ensuite abordé, entre autres, la polémique autour du Ballon d'Or 2024.
Le Bayern et le Real s'affronteront pour la première fois mardi soir lors du match aller des quarts de finale au Bernabéu. Le match retour aura lieu huit jours plus tard à l'Allianz Arena. Pour Matthäus, le FC Bayern, en grande forme, est favori dans cette confrontation : « Je vois déjà certaines faiblesses chez le Real que je n'avais pas observées auparavant chez le grand Real Madrid. On le voit d'ailleurs déjà aux changements d'entraîneurs. Cela laisse des traces.»
Et il ajoute : « Mbappé a été longtemps blessé, Vinicius fait l’objet de nombreuses discussions – pas seulement sur ses performances sportives. Il y a beaucoup d’autres sujets au Real que je considère comme un gros avantage pour le FC Bayern. »
Ces contrats expirent en 2026 au FC Bayern
Joueurs Poste Âge Manuel Neuer Gardien 40 ans Sven Ulreich Gardien 37 ans Raphael Guerreiro Défense 32 ans Leon Goretzka Milieu de terrain 31 ans