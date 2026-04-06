« Ça, on ne fait pas » : Lothar Matthäus critique vivement le Real Madrid avant le match contre le FC Bayern

Dans l'émission Sky 90, il n'a pas seulement eu des mots très durs à l'égard de la superstar du Real, Vinicius Junior, et de son comportement sur le terrain, mais aussi à l'égard de l'attitude du club ces derniers temps. « Vinicius est bien sûr un excellent joueur, mais il provoque sans arrêt », a commencé Matthäus avant de préciser : « Et quand on le tacle vraiment sur le terrain, il ne fait que se plaindre, puis il pleure. C'est un peu typique de lui. »

Le boycott par le Real du gala du Ballon d’Or 2024 n’a pas plu au joueur de 65 ans : « Rodri a été élu meilleur joueur mondial, puis ils ont dit : “Oui, c’est injuste, ça aurait dû être l’un des nôtres.” Alors on boycotte. On ne fait pas ça. Par respect pour les adversaires, les autres équipes et les joueurs – on ne fait pas ça. La presse l’a d’ailleurs perçu négativement, et c’est ainsi qu’un club qui a accompli de grandes choses et qui a une très grande histoire perd en quelque sorte de son prestige. »

La conclusion de Matthäus : « Moi aussi, je trouve que le Real Madrid ne s'est pas bien comporté ces dernières années. »