L’ancien international allemand Babbel estime que le problème ne réside pas dans la sélection de Neuer en soi, mais dans la manière dont Nagelsmann a géré la situation. Selon lui, l’incertitude qui plane sur la hiérarchie des gardiens a généré des tensions inutiles au sein du groupe.

« Sa façon de communiquer est tout simplement catastrophique », a déclaré Babbel dans une interview accordée à ran. « Ces tergiversations depuis le début nous rendent fous, nous, les joueurs. On veut des consignes claires, et tout le groupe partage ce sentiment.

Matthias Sammer a raison de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une question de préférence personnelle, mais de sélectionner les meilleurs joueurs pour la Coupe du monde. Et il est difficile de croire que Nagelsmann n’ait réalisé que la semaine dernière : “Wow, Neuer est en fait en très bonne forme.” »