Getty Images Sport
Traduit par
« Ça nous rend fous ! » : Julian Nagelsmann accusé de « tourner autour du pot » avec les joueurs allemands, tandis qu’une ancienne star prévoit un « désastre » juste avant la Coupe du monde
Le retour de Neuer en équipe nationale allemande
Le retour attendu de Neuer dans la sélection allemande pour la Coupe du monde a suscité la polémique, même si son come-back bénéficie d’un large soutien au regard de sa forme récente. À 40 ans, le gardien se prépare à reprendre un rôle de premier plan à l’approche du tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
- Getty Images
Babbel qualifie sans détour cette communication de « désastre ».
L’ancien international allemand Babbel estime que le problème ne réside pas dans la sélection de Neuer en soi, mais dans la manière dont Nagelsmann a géré la situation. Selon lui, l’incertitude qui plane sur la hiérarchie des gardiens a généré des tensions inutiles au sein du groupe.
« Sa façon de communiquer est tout simplement catastrophique », a déclaré Babbel dans une interview accordée à ran. « Ces tergiversations depuis le début nous rendent fous, nous, les joueurs. On veut des consignes claires, et tout le groupe partage ce sentiment.
Matthias Sammer a raison de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une question de préférence personnelle, mais de sélectionner les meilleurs joueurs pour la Coupe du monde. Et il est difficile de croire que Nagelsmann n’ait réalisé que la semaine dernière : “Wow, Neuer est en fait en très bonne forme.” »
« Chapeau bas à Baumann »
Principale victime collatérale : Baumann, dont le nom circulait avec insistance pour remplacer Marc-André ter Stegen, blessé. Finalement, il devra se contenter du rôle de doublure de Neuer.
« Baumann a disputé plus de 500 matches de Bundesliga et a réalisé une excellente saison », a déclaré Babbe. « Si je n’avais pas confiance en lui, je le saurais bien avant les deux semaines précédant l’annonce. Que se passera-t-il si Neuer se blesse à nouveau ? Baumann sera alors à la hauteur, n’est-ce pas ? Personne ne peut prendre cela au sérieux. »
« Chapeau bas à Oli Baumann pour vouloir quand même aller à la Coupe du monde et accepter ça. J’aurais probablement réagi différemment et dit : “Si tu ne me fais pas confiance, alors tu peux te débrouiller tout seul.” »
- Getty Images Sport
L'Allemagne peaufine sa préparation avant une campagne cruciale en Coupe du monde.
Tous les regards sont désormais tournés vers la sélection définitive de Nagelsmann, et vers la capacité de ses choix à apaiser le climat de l’équipe nationale avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Dans cette compétition, la Mannschaft évoluera dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d’Ivoire et de l’Équateur.