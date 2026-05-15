Selon le Guardian, qui cite un extrait du livre InsideEngland de Rob Draper et Jonathan Northcroft, Tuchel aurait tant impressionné les décideurs lors d’une réunion secrète à Munich en 2024 qu’ils lui ont aussitôt confié le poste de sélectionneur des Three Lions.
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« Ça nous a époustouflés » : Thomas Tuchel a séduit les dirigeants du football anglais lors d’une réunion à huis clos
« Il est clair que Thomas nous a impressionnés. Il a présenté un dossier PowerPoint détaillé sur la marche à suivre pour conquérir une deuxième étoile. Son plan, structuré jusqu’au niveau des journées d’entraînement des 18 prochains mois à St George’s Park, est remarquable », a déclaré Mark Bullingham, directeur général de la FA.
Outre la qualité du contenu, l’Allemand a séduit par « la passion et l’éloquence avec lesquelles il l’a présentée. C’était brillant. » La rencontre, organisée dans une salle louée à l’aéroport de Munich – chaque partie ayant emprunté un vol distinct pour préserver la discrétion –, a permis à Tuchel de distancer de nombreux concurrents et de décrocher le poste.
Bullingham a par ailleurs révélé qu’une analyse de données extrêmement détaillée avait été menée pour identifier le bon entraîneur. « On peut faire des choses étonnantes avec les données, comme par exemple voir quels entraîneurs sont doués pour faire progresser les joueurs, lesquels excellent dans les tournois à élimination directe, etc. », a déclaré le patron de la FA.
Tuchel est récemment devenu la cible de critiques en Angleterre.
Le directeur technique John McDermott a également salué les qualités de Tuchel : « Il dégage chaleur et vivacité. Il adore le football, et particulièrement le football anglais. Il m’a posé un million de questions. »
Nommé sélectionneur des Three Lions le 1er janvier 2025, après la démission de Gareth Southgate consécutive à la finale perdue de l’Euro 2024 face à l’Espagne, l’Allemand a rapidement imposé son autorité.
En douze matchs à la tête des Three Lions, l’ancien mentor du Borussia Dortmund et du FC Bayern Munich totalise neuf victoires, un nul et deux défaites. Après des débuts convaincants et une qualification sans faute pour la Coupe du monde, le technicien allemand a toutefois été davantage critiqué ces derniers mois. Les raisons : deux matchs amicaux décevants, une défaite 0-1 contre le Japon et un nul 1-1 face à l’Uruguay, ainsi que certaines de ses choix de composition jugés discutables.
Lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Angleterre affrontera la Croatie, le Panama et le Ghana dans le groupe L.