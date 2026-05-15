« Il est clair que Thomas nous a impressionnés. Il a présenté un dossier PowerPoint détaillé sur la marche à suivre pour conquérir une deuxième étoile. Son plan, structuré jusqu’au niveau des journées d’entraînement des 18 prochains mois à St George’s Park, est remarquable », a déclaré Mark Bullingham, directeur général de la FA.

Outre la qualité du contenu, l’Allemand a séduit par « la passion et l’éloquence avec lesquelles il l’a présentée. C’était brillant. » La rencontre, organisée dans une salle louée à l’aéroport de Munich – chaque partie ayant emprunté un vol distinct pour préserver la discrétion –, a permis à Tuchel de distancer de nombreux concurrents et de décrocher le poste.

Bullingham a par ailleurs révélé qu’une analyse de données extrêmement détaillée avait été menée pour identifier le bon entraîneur. « On peut faire des choses étonnantes avec les données, comme par exemple voir quels entraîneurs sont doués pour faire progresser les joueurs, lesquels excellent dans les tournois à élimination directe, etc. », a déclaré le patron de la FA.