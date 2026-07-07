En conférence de presse à Dallas, l’ex-sélectionneur de la Belgique a confirmé la fin de son mandat, entamé en janvier 2023.

Martínez a déclaré : « Je suis venu au Portugal pour remporter la Coupe du monde, et je pense qu’sans ce titre, il n’y a pas de raison de poursuivre. Le comité directeur et le président peuvent désormais choisir le nouvel entraîneur… mon contrat expire aujourd’hui.

« Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter. Je suis très fier… Je me suis senti accueilli comme un Portugais de plus, avec beaucoup de chaleur. Cela a été un plaisir, une source de fierté et une responsabilité. »