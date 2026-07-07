Getty Images Sport
Traduit par
« Ça ne sert à rien » : Roberto Martinez confirme son départ de la sélection portugaise après l’élimination en Coupe du monde, tandis que l’ancien entraîneur de Cristiano Ronaldo se profile comme successeur probable
De grandes attentes, un résultat plat
Le parcours du Portugal en Coupe du monde s'est achevé prématurément après qu'un but inscrit en fin de match par Mikel Merino a permis à l'Espagne de s'imposer 1-0 en huitièmes de finale. Bien qu'elle disposât d'un milieu de terrain de classe mondiale, avec notamment Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha, la Seleção n'a pas su convaincre sous la houlette de Martinez tout au long du tournoi. Cet échec cuisant, alors que l’objectif était de soulever le trophée, a poussé le sélectionneur espagnol à annoncer immédiatement sa démission.
- Getty Images Sport
Déclaration officielle de Martinez
En conférence de presse à Dallas, l’ex-sélectionneur de la Belgique a confirmé la fin de son mandat, entamé en janvier 2023.
Martínez a déclaré : « Je suis venu au Portugal pour remporter la Coupe du monde, et je pense qu’sans ce titre, il n’y a pas de raison de poursuivre. Le comité directeur et le président peuvent désormais choisir le nouvel entraîneur… mon contrat expire aujourd’hui.
« Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter. Je suis très fier… Je me suis senti accueilli comme un Portugais de plus, avec beaucoup de chaleur. Cela a été un plaisir, une source de fierté et une responsabilité. »
La « génération d’or » sous le feu des projecteurs
Le départ de Martinez a suscité un vaste débat au sein de la presse internationale spécialisée dans le football concernant son bilan à la tête d’équipes regorgeant de stars. Avant de ne pas avoir réussi à exploiter pleinement le potentiel de l’actuelle sélection portugaise, l’entraîneur de 52 ans avait déjà essuyé de vives critiques pour n’avoir pas su remporter de titres avec la « génération dorée » belge.
Selon le journal portugais A Bola, la Fédération viserait désormais l’ex-coach d’Al-Nassr, Jesus, pour diriger son prochain projet à long terme.
- AFP
Une nouvelle ère sous Jésus ?
L’expérimenté entraîneur de 71 ans doit rencontrer le président de la FPF, Pedro Proença, pour finaliser son contrat dès le retour de la délégation à Lisbonne. Une mission de taille attend Jesus : redonner confiance à un groupe en quête de renouveau avant le cycle de l’Euro 2028, alors que l’avenir international de Cristiano Ronaldo demeure incertain. À plus long terme, il devra poser les bases de la Coupe du monde 2030, que le Portugal coorganisera avec l’Espagne et le Maroc.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles