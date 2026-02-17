« Ça ne semble pas correct » - Liam Rosenior accusé de « jouer la comédie » à Chelsea alors que la comparaison avec Graham Potter est faite

La nomination de Rosenior à Stamford Bridge allait forcément susciter des interrogations, compte tenu de l'histoire récente du club avec des entraîneurs nationaux prometteurs. Pour de nombreux supporters de Chelsea, l'embauche d'un entraîneur anglais mettant fortement l'accent sur le jeu structurel et la philosophie tactique ravive des souvenirs indésirables du mandat malheureux de Graham Potter.

Potter était arrivé de Brighton avec de grandes attentes, mais il avait eu beaucoup de mal à imposer sa personnalité à une équipe gonflée par des recrues coûteuses et des stars confirmées, ce qui lui avait valu d'être limogé environ sept mois plus tard. Rosenior arrive en tant que personnalité relativement inconnue, après avoir entraîné Hull avant de prendre les rênes du club frère de Chelsea, le Strasbourg FC, qui évolue en Ligue 1. Il a ensuite été recruté pour remplacer Enzo Maresca à la tête des Blues au début de l'année et a pris un bon départ, avec huit victoires et un match nul en onze rencontres.

Cependant, Jamie Carragher n'a pas tardé à établir un parallèle entre Potter et Rosenior, soulignant que le génie technique ne suffit pas à lui seul pour survivre au paysage politique et social d'un club puissant comme Chelsea.