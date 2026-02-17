Getty Images Sport
« Ça ne semble pas correct » - Liam Rosenior accusé de « jouer la comédie » à Chelsea alors que la comparaison avec Graham Potter est faite
L'ombre de l'ère Graham Potter
La nomination de Rosenior à Stamford Bridge allait forcément susciter des interrogations, compte tenu de l'histoire récente du club avec des entraîneurs nationaux prometteurs. Pour de nombreux supporters de Chelsea, l'embauche d'un entraîneur anglais mettant fortement l'accent sur le jeu structurel et la philosophie tactique ravive des souvenirs indésirables du mandat malheureux de Graham Potter.
Potter était arrivé de Brighton avec de grandes attentes, mais il avait eu beaucoup de mal à imposer sa personnalité à une équipe gonflée par des recrues coûteuses et des stars confirmées, ce qui lui avait valu d'être limogé environ sept mois plus tard. Rosenior arrive en tant que personnalité relativement inconnue, après avoir entraîné Hull avant de prendre les rênes du club frère de Chelsea, le Strasbourg FC, qui évolue en Ligue 1. Il a ensuite été recruté pour remplacer Enzo Maresca à la tête des Blues au début de l'année et a pris un bon départ, avec huit victoires et un match nul en onze rencontres.
Cependant, Jamie Carragher n'a pas tardé à établir un parallèle entre Potter et Rosenior, soulignant que le génie technique ne suffit pas à lui seul pour survivre au paysage politique et social d'un club puissant comme Chelsea.
Carragher s'interroge sur l'adéquation à Stamford Bridge
La transition entre un environnement de milieu de tableau et le « bocal à poissons rouges » qu'est Londres est un saut que beaucoup n'ont pas réussi à franchir. Réfléchissant aux similitudes entre l'ancien et l'actuel entraîneur, Carragher a expliqué pourquoi il craint que l'histoire ne se répète.
« Il y a quelque chose chez Liam Rosenior quand on le voit lors des conférences de presse – je ne sais pas si c'est un peu un rôle qu'il joue », a-t-il déclaré dans The Overlap. « Graham Potter est sans aucun doute un bon entraîneur, nous l'avons vu à Brighton & Hove Albion, et il a obtenu le poste, mais il n'a jamais semblé à sa place à Chelsea. Il ne semblait pas avoir la personnalité ou la force nécessaires pour diriger un club comme celui-là, et je me demande si ce ne sera pas la même chose ici. Ça ne semble tout simplement pas être le bon choix. »
Rooney défend son ancien collègue
Si Carragher reste cynique, ceux qui ont travaillé aux côtés de Rosenior ont un avis tout à fait différent. Wayne Rooney, qui a collaboré étroitement avec Rosenior lorsqu'ils étaient tous deux au Derby County, a défendu avec véhémence les compétences de son collègue. Rooney affirme que ce que les critiques perçoivent comme une « performance » est en réalité la confiance naturelle d'un homme qui a passé des années à perfectionner son art d'entraîneur.
La légende de Manchester United estime que les bases techniques de Rosenior sont excellentes, même s'il admet que le défi de gérer des champions du monde est tout autre. « C'est un entraîneur incroyable, à 100 %, et je peux dire qu'il m'a énormément aidé dans mon travail, par sa façon d'organiser l'équipe, son attitude sur le terrain d'entraînement et sa manière d'entraîner. Je n'ai aucun doute sur ses qualités d'entraîneur, mais le défi qui attend désormais Liam est de gérer ces joueurs de haut niveau. C'est quelqu'un de confiant, un garçon sûr de lui, donc ça va être intéressant d'ici la fin de la saison, car les matchs vont devenir de plus en plus difficiles. S'il a le temps, il s'en sortira bien, mais la question est : aura-t-il le temps ? »
Naviguer sous le regard scrutateur de l'élite
Le débat se résume souvent à un manque de familiarité avec le profil de Rosenior par rapport aux « super-managers » du passé de Chelsea, tels que José Mourinho ou Thomas Tuchel. En tant qu'entraîneur national ouvrant une nouvelle voie, Rosenior est confronté à une série de préjugés uniques concernant son pedigree.
Rooney a souligné que la perception selon laquelle il « joue la comédie » est probablement le résultat de la tentative du public de concilier sa carrière de joueur dans des clubs de milieu de tableau avec son nouveau statut de leader d'un géant européen.
« C'est le problème avec Liam, vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas vraiment », a-t-il ajouté. « Vous connaissez son nom, vous savez qu'il a joué pour Hull City, Brighton & Hove Albion et d'autres équipes de ce genre, donc il a fait carrière en Angleterre. Maintenant, les fans le regardent en se demandant : "Est-ce qu'il joue la comédie, est-ce qu'il essaie de se donner de l'importance ?" Il est simplement lui-même. »
