« Ça ne se reproduira plus jamais » : pourquoi l'exploit de Nottingham Forest restera inégalé, selon une légende des Reds qui estime que l'impact spectaculaire du club en Premier League mérite davantage de reconnaissance

Dans cette optique, un club sera-t-il un jour capable d’égaler Forest ? L’ancien gardien des Reds, Crossley, s’exprimant en exclusivité pour GOAL alors qu’il constituait une équipe Bally Bet All-Stars, a répondu, lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un atteindrait à nouveau de tels sommets et si les exploits réalisés au City Ground étaient suffisamment reconnus : « Probablement pas. Ce n’est certainement pas le cas. Deux saisons auparavant, nous avions été relégués sous la houlette de l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps [Brian Clough]. Et tout le monde pensait que le club ne s’en remettrait jamais.

« Et Frank Clark a évidemment pris la relève et a réussi cela instantanément grâce à des recrutements brillants. Je ne me souviens pas d’un seul mauvais recrutement de Frank – le seul qui n’a probablement pas fonctionné était Andrea Silenzi, venu d’Italie. Ça n’a tout simplement pas marché pour lui. La Premier League était trop difficile pour un attaquant italien qui arrivait dans notre équipe.

« Mais à part ça, je ne me souviens pas que Frank ait fait un mauvais recrutement. Je sais qu’il a recruté Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Des joueurs comme Chris Bart-Williams, David Phillips, tous ces joueurs. Lars Bohinen.

« Nous étions une meilleure équipe que nous ne le pensions nous-mêmes. Nous étions donc certainement une meilleure équipe que ce que tout le monde nous accordait. Mais nous ne nous en sommes pas rendu compte avant le dernier quart de la saison, alors que nous étions encore en lice pour terminer parmi les deux premiers et nous qualifier pour la Coupe d’Europe. Et nous avons raté cela de peu en terminant troisièmes. Cela n’arrivera plus jamais. Jamais. C’est trop difficile maintenant. Ils ont de la chance de finir troisièmes de bas, alors imaginez troisièmes de haut ! »