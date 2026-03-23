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Stan Collymore Nottingham ForestGetty
Chris Burton

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« Ça ne se reproduira plus jamais » : pourquoi l'exploit de Nottingham Forest restera inégalé, selon une légende des Reds qui estime que l'impact spectaculaire du club en Premier League mérite davantage de reconnaissance

« La remontée fulgurante de Nottingham Forest à la troisième place du classement de la Premier League, alors qu’il s’agissait d’un club nouvellement promu, “ne se reproduira plus jamais” », a déclaré Mark Crossley à GOAL, estimant que cet exploit méritait d’être davantage mis en avant. Les Reds, tout comme Newcastle, détiennent le record du meilleur classement obtenu dès leur arrivée dans l’élite depuis le début d’une nouvelle ère audacieuse pour le football anglais en 1992.

  • Stuart Pearce Nottingham ForestGetty

    Quelles équipes nouvellement promues ont obtenu le meilleur classement en Premier League ?

    Plusieurs équipes se sont rapidement adaptées à la vie parmi l'élite – de Sunderland à Ipswich en passant par Leeds et les Wolves –, mais aucune ne peut se vanter d'avoir grimpé aussi haut, aussi vite. Les Magpies de Kevin Keegan, avec leur style flamboyant, ont été les premiers à décrocher la troisième place en 1993-1994, avant que Forest ne fasse de même douze mois plus tard – les deux équipes terminant avec 77 points.

    Personne n'a réussi à réitérer ces exploits au cours des deux décennies qui ont suivi, car il est devenu de plus en plus difficile de combler le fossé entre le championnat de deuxième division et la Premier League. L'argent fait la loi dans le football moderne et a quelque peu faussé les règles du jeu.

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  • L'exploit de Forest sera-t-il un jour égalé ?

    Dans cette optique, un club sera-t-il un jour capable d’égaler Forest ? L’ancien gardien des Reds, Crossley, s’exprimant en exclusivité pour GOAL alors qu’il constituait une équipe Bally Bet All-Stars, a répondu, lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un atteindrait à nouveau de tels sommets et si les exploits réalisés au City Ground étaient suffisamment reconnus : « Probablement pas. Ce n’est certainement pas le cas. Deux saisons auparavant, nous avions été relégués sous la houlette de l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps [Brian Clough]. Et tout le monde pensait que le club ne s’en remettrait jamais. 

    « Et Frank Clark a évidemment pris la relève et a réussi cela instantanément grâce à des recrutements brillants. Je ne me souviens pas d’un seul mauvais recrutement de Frank – le seul qui n’a probablement pas fonctionné était Andrea Silenzi, venu d’Italie. Ça n’a tout simplement pas marché pour lui. La Premier League était trop difficile pour un attaquant italien qui arrivait dans notre équipe. 

    « Mais à part ça, je ne me souviens pas que Frank ait fait un mauvais recrutement. Je sais qu’il a recruté Bryan Roy, [Stan] Collymore, [Colin] Cooper, Des Lyttle. Des joueurs comme Chris Bart-Williams, David Phillips, tous ces joueurs. Lars Bohinen. 

    « Nous étions une meilleure équipe que nous ne le pensions nous-mêmes. Nous étions donc certainement une meilleure équipe que ce que tout le monde nous accordait. Mais nous ne nous en sommes pas rendu compte avant le dernier quart de la saison, alors que nous étions encore en lice pour terminer parmi les deux premiers et nous qualifier pour la Coupe d’Europe. Et nous avons raté cela de peu en terminant troisièmes. Cela n’arrivera plus jamais. Jamais. C’est trop difficile maintenant. Ils ont de la chance de finir troisièmes de bas, alors imaginez troisièmes de haut ! »

  • Les dirigeants sont sous pression pour obtenir des résultats immédiats

    De nos jours, les entraîneurs subissent plus de pression que jamais pour obtenir des résultats immédiats, ce qui semble conduire certains clubs à adopter une politique de rotation incessante. Or, la gestion avisée du marché des transferts dont Forest faisait autrefois preuve est considérée comme essentielle pour constituer des équipes compétitives.

    Crossley s'essaie lui-même à la constitution d'effectifs, puisque l'ancien international gallois met sur pied une équipe Bally Bet All-Stars Vets qui affrontera une équipe de légendes de Forest au City Ground en mai – les inscriptions pour cet événement étant ouvertes jusqu'au 24 mars.

  • L'équipe de six joueurs de rêve de Crossley, composée de ses coéquipiers de Forest

    Crossley sait exactement quelles qualités il recherche, dont beaucoup sont celles que possédaient les coéquipiers emblématiques avec lesquels il a joué à Forest. Invité à choisir cinq d’entre eux pour former l’équipe idéale de six joueurs – lui-même occupant le poste de gardien –, Crossley a déclaré : « Ça a été assez facile pour moi, en fait. Il y en a quelques-uns pour lesquels j’ai dû réfléchir. Mais pendant mon passage au club – depuis mes débuts en tant que stagiaire YTS, pendant 12 ans, jusqu’à mes débuts à 19 ans –, j’ai joué avec des joueurs incroyables. Du coup, plus je repensais à mes débuts, plus ça devenait difficile. Mais j’ai vraiment apprécié ma période sous les ordres de Frank Clark quand on s’est qualifiés pour l’Europe, et on a très bien réussi pendant ces trois années. On ne rend vraiment pas justice à ce que Frank a accompli au sein du club. 

    « J’ai donc choisi Stuart Pearce, pour des raisons évidentes. C’est notre capitaine. C’est notre leader. J’ai choisi Des Walker. Je suis toujours en contact avec Des. Je lui parle encore régulièrement. Il n’a pas changé. Je l’adore. Quel joueur formidable. Roy Keane est arrivé d’Irlande à 18 ans et on se disait : « Waouh, c’est qui ce type ? » 

    « Lars Bohinen, je le regardais s’entraîner, puis il revenait de l’entraînement et prenait un de ces tout petits ballons, les tout petits, et il allait sur le terrain du City Ground où il faisait toutes ses petites figures techniques et plaçait des ballons dans le dos de la défense. Et il s’entendait tellement bien avec Bryan Roy et Stan Collymore. 

    « J’ai choisi Stan. C’est sans doute l’un des meilleurs attaquants avec lesquels j’ai joué pendant deux ans, vu le nombre de buts qu’il a marqués. Le discours de Frank Clark avant les matchs était toujours : « Quand vous avez le ballon, passez-le à Stan ». C’est aussi simple que ça. 

    « Donc moi, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen et Stan Collymore. Quelle équipe ! Et tant d’autres qui n’ont pas été retenus. Teddy Sheringham, j’adore ce joueur. Steve Chettle, « Mr Steady Eddie », l’un des joueurs ayant disputé le plus de matches pour Forest. Et puis il y a Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge], Nigel Clough. Pour être honnête, on pourrait en choisir 100 ! »

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    Inscrivez-vous pour tenter votre chance d'intégrer l'équipe des Bally Bet All-Stars

    Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, s'est donné pour mission d'offrir aux joueurs de base de longue date la reconnaissance qu'ils méritent. Mark Crossley, légende de Forest, a été chargé de constituer la toute première sélection « All-Stars Vets », composée de véritables figures emblématiques du football, afin de célébrer tout ce qui fait la grandeur du football de base. Crossley sera secondé par d'autres figures emblématiques de Forest dans la constitution de l'équipe Bally Bet All-Stars.

    Les All-Stars bénéficieront alors d'un traitement digne de la Premier League, troquant les terrains de loisirs pour le City Ground, où ils affronteront une équipe de légendes de Forest triées sur le volet vers la fin du mois de mai. Vous pensez avoir ce qu'il faut ? Si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes prêt à affronter les légendes, manifestez votre intérêt dès maintenant en suivant ce lien et participez à l'aventure.

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