« Ça ne se reproduira plus jamais » : pourquoi l'exploit de Nottingham Forest restera inégalé, selon une légende des Reds qui estime que l'impact spectaculaire du club en Premier League mérite davantage de reconnaissance

Crossley sait exactement quelles qualités il recherche, dont beaucoup sont celles que possédaient les coéquipiers emblématiques avec lesquels il a joué à Forest. Invité à choisir cinq d’entre eux pour former l’équipe idéale de six joueurs – lui-même occupant le poste de gardien –, Crossley a déclaré : « Ça a été assez facile pour moi, en fait. Il y en a quelques-uns pour lesquels j’ai dû réfléchir. Mais pendant mon passage au club – depuis mes débuts en tant que stagiaire YTS, pendant 12 ans, jusqu’à mes débuts à 19 ans –, j’ai joué avec des joueurs incroyables. Du coup, plus je repensais à mes débuts, plus ça devenait difficile. Mais j’ai vraiment apprécié ma période sous les ordres de Frank Clark quand on s’est qualifiés pour l’Europe, et on a très bien réussi pendant ces trois années. On ne rend vraiment pas justice à ce que Frank a accompli au sein du club.
« J’ai donc choisi Stuart Pearce, pour des raisons évidentes. C’est notre capitaine. C’est notre leader. J’ai choisi Des Walker. Je suis toujours en contact avec Des. Je lui parle encore régulièrement. Il n’a pas changé. Je l’adore. Quel joueur formidable. Roy Keane est arrivé d’Irlande à 18 ans et on se disait : « Waouh, c’est qui ce type ? »
« Lars Bohinen, je le regardais s’entraîner, puis il revenait de l’entraînement et prenait un de ces tout petits ballons, les tout petits, et il allait sur le terrain du City Ground où il faisait toutes ses petites figures techniques et plaçait des ballons dans le dos de la défense. Et il s’entendait tellement bien avec Bryan Roy et Stan Collymore.
« J’ai choisi Stan. C’est sans doute l’un des meilleurs attaquants avec lesquels j’ai joué pendant deux ans, vu le nombre de buts qu’il a marqués. Le discours de Frank Clark avant les matchs était toujours : « Quand vous avez le ballon, passez-le à Stan ». C’est aussi simple que ça.
« Donc moi, Pearcey, Des Walker, Roy Keane, Lars Bohinen et Stan Collymore. Quelle équipe ! Et tant d’autres qui n’ont pas été retenus. Teddy Sheringham, j’adore ce joueur. Steve Chettle, « Mr Steady Eddie », l’un des joueurs ayant disputé le plus de matches pour Forest. Et puis il y a Webby [Neil Webb], Hodgey [Steve Hodge], Nigel Clough. Pour être honnête, on pourrait en choisir 100 ! »