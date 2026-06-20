Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Ça ne s’annonce pas très bien, malheureusement » : un joueur vedette de la DFB pourrait-il être contraint à une sortie prématurée de la Coupe du monde ?

Coupe du monde
Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
N. Schlotterbeck

Le défenseur central allemand Nico Schlotterbeck pourrait manquer le reste de la Coupe du monde, après avoir été remplacé en raison d’une blessure lors du deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire.

« Il souffre d'une lésion au ligament interne, mais nous ignorons encore lequel. Il passera une IRM demain. Pour l’instant, ça ne s’annonce pas très réjouissant », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann au micro de la chaîne ZDF après la victoire 2-1 arrachée dans la douleur. La possibilité pour le défenseur du Borussia Dortmund de poursuivre sa participation au tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec l’équipe nationale allemande dépendra du diagnostic précis de sa blessure.


  • Victime d’un coup dur dès les premières minutes, Schlotterbeck a reçu des soins sur la pelouse après seulement un quart d’heure de jeu, et, pendant un court instant, il a semblé que Nagelsmann devrait déjà procéder à un changement.

    Il a toutefois tenu jusqu’à la mi-temps, avant de céder sa place à Antonio Rüdiger dès la reprise. « Au final, c’est toujours au joueur de décider s’il est encore capable de jouer. Et il s’en est d’ailleurs très bien sorti jusqu’à la mi-temps », a expliqué Nagelsmann.

    Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégager un ballon devant l’attaquant ivoirien Amad Diallo, son pied gauche a légèrement tourné sans intervention adverse, et il a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.

    Après quelques pas d’hésitation, le staff médical de la DFB est intervenu pour le soigner. Les soins se sont ensuite poursuivis en bord de touche tandis que les supporters allemands, massés dans les tribunes du stade de Toronto (Canada), encourageaient leur joueur par des chants d’encouragement.

    • Publicité
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Équipe de la DFB : Nico Schlotterbeck doit céder sa place à la mi-temps face à la Côte d’Ivoire.

    Conformément aux nouvelles règles de la FIFA, Schlotterbeck a dû attendre une minute avant de pouvoir regagner le terrain après avoir reçu des soins. Lorsqu’il a enfin été autorisé à revenir, la star du BVB boitait encore légèrement et grimaçait un peu.

    Les premiers remplaçants, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, ont même entamé un léger échauffement. Schlotterbeck a finalement pu reprendre sa place et a peu à peu retrouvé une foulée plus fluide.

    Cependant, au retour des vestiaires, la réalité s’impose : Schlotterbeck est bel et bien trop juste. Rüdiger le remplace donc dans l’axe de la défense aux côtés de Jonathan Tah.

    De son côté, la sélection allemande a finalement transformé son retard à la mi-temps (0-1) en une victoire précieuse grâce à l’entrée décisive de Deniz Undav. Le billet pour les huitièmes de finale est donc déjà acquis avant même la dernière rencontre du groupe, programmée jeudi face à l’Équateur.

  • L'Allemagne à la Coupe du monde 2026 : la sélection de l'équipe nationale allemande

    Poste

    Joueurs

    Club

    Numéro

    Gardien

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gardien

    Manuel Neuer

    FC Bayern Munich

    1

    Mais

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Défenseur

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Défenseur

    Nathaniel Brown

    Eintracht Francfort

    18 ans

    Défenseur

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Défenseur

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Munich

    6

    Défenseur

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Défenseur

    Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    5

    Défenseur

    David Raum (RB Leipzig)

    RB Leipzig

    22

    Défenseur

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Real Madrid

    2

    Défenseur

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    15

    Défenseur

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Défenseur

    Jonathan Tah

    FC Bayern Munich

    4

    Défenseur

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24 ans

    Attaquant

    Nadiem Amiri, Mainz 05

    Mayence 05

    20 ans

    Attaquant

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund

    14

    Attaquant

    Leon Goretzka

    FC Bayern Munich

    8

    Attaquant

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Attaquant

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25 ans

    Attaquant

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Attaquant

    Jamal Musiala (FC Bayern Munich)

    FC Bayern Munich

    10

    Attaquant

    Leroy Sané

    Galatasaray Istanbul

    19 ans

    Attaquant

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26 ans

    Attaquant

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Attaquant

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

Coupe du monde
Équateur crest
Équateur
ECU
Allemagne crest
Allemagne
ALM
Coupe du monde
Curaçao crest
Curaçao
CUW
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV