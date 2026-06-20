« Il souffre d'une lésion au ligament interne, mais nous ignorons encore lequel. Il passera une IRM demain. Pour l’instant, ça ne s’annonce pas très réjouissant », a déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann au micro de la chaîne ZDF après la victoire 2-1 arrachée dans la douleur. La possibilité pour le défenseur du Borussia Dortmund de poursuivre sa participation au tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada avec l’équipe nationale allemande dépendra du diagnostic précis de sa blessure.
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« Ça ne s’annonce pas très bien, malheureusement » : un joueur vedette de la DFB pourrait-il être contraint à une sortie prématurée de la Coupe du monde ?
Victime d’un coup dur dès les premières minutes, Schlotterbeck a reçu des soins sur la pelouse après seulement un quart d’heure de jeu, et, pendant un court instant, il a semblé que Nagelsmann devrait déjà procéder à un changement.
Il a toutefois tenu jusqu’à la mi-temps, avant de céder sa place à Antonio Rüdiger dès la reprise. « Au final, c’est toujours au joueur de décider s’il est encore capable de jouer. Et il s’en est d’ailleurs très bien sorti jusqu’à la mi-temps », a expliqué Nagelsmann.
Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégager un ballon devant l’attaquant ivoirien Amad Diallo, son pied gauche a légèrement tourné sans intervention adverse, et il a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.
Après quelques pas d’hésitation, le staff médical de la DFB est intervenu pour le soigner. Les soins se sont ensuite poursuivis en bord de touche tandis que les supporters allemands, massés dans les tribunes du stade de Toronto (Canada), encourageaient leur joueur par des chants d’encouragement.
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Équipe de la DFB : Nico Schlotterbeck doit céder sa place à la mi-temps face à la Côte d’Ivoire.
Conformément aux nouvelles règles de la FIFA, Schlotterbeck a dû attendre une minute avant de pouvoir regagner le terrain après avoir reçu des soins. Lorsqu’il a enfin été autorisé à revenir, la star du BVB boitait encore légèrement et grimaçait un peu.
Les premiers remplaçants, Antonio Rüdiger et Waldemar Anton, ont même entamé un léger échauffement. Schlotterbeck a finalement pu reprendre sa place et a peu à peu retrouvé une foulée plus fluide.
Cependant, au retour des vestiaires, la réalité s’impose : Schlotterbeck est bel et bien trop juste. Rüdiger le remplace donc dans l’axe de la défense aux côtés de Jonathan Tah.
De son côté, la sélection allemande a finalement transformé son retard à la mi-temps (0-1) en une victoire précieuse grâce à l’entrée décisive de Deniz Undav. Le billet pour les huitièmes de finale est donc déjà acquis avant même la dernière rencontre du groupe, programmée jeudi face à l’Équateur.
L'Allemagne à la Coupe du monde 2026 : la sélection de l'équipe nationale allemande
Poste
Joueurs
Club
Numéro
Gardien
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gardien
Manuel Neuer
FC Bayern Munich
1
Mais
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Défenseur
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Défenseur
Nathaniel Brown
Eintracht Francfort
18 ans
Défenseur
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Défenseur
Joshua Kimmich
FC Bayern Munich
6
Défenseur
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Défenseur
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
5
Défenseur
David Raum (RB Leipzig)
RB Leipzig
22
Défenseur
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Real Madrid
2
Défenseur
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
15
Défenseur
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Défenseur
Jonathan Tah
FC Bayern Munich
4
Défenseur
Malick Thiaw
Newcastle United
24 ans
Attaquant
Nadiem Amiri, Mainz 05
Mayence 05
20 ans
Attaquant
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Borussia Dortmund
14
Attaquant
Leon Goretzka
FC Bayern Munich
8
Attaquant
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Attaquant
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25 ans
Attaquant
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Attaquant
Jamal Musiala (FC Bayern Munich)
FC Bayern Munich
10
Attaquant
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19 ans
Attaquant
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26 ans
Attaquant
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Attaquant
Nick Woltemade
Newcastle United
11