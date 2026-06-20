Victime d’un coup dur dès les premières minutes, Schlotterbeck a reçu des soins sur la pelouse après seulement un quart d’heure de jeu, et, pendant un court instant, il a semblé que Nagelsmann devrait déjà procéder à un changement.

Il a toutefois tenu jusqu’à la mi-temps, avant de céder sa place à Antonio Rüdiger dès la reprise. « Au final, c’est toujours au joueur de décider s’il est encore capable de jouer. Et il s’en est d’ailleurs très bien sorti jusqu’à la mi-temps », a expliqué Nagelsmann.

Que s’est-il passé ? Alors qu’il dégager un ballon devant l’attaquant ivoirien Amad Diallo, son pied gauche a légèrement tourné sans intervention adverse, et il a en outre frappé son tendon d’Achille avec son pied droit.

Après quelques pas d’hésitation, le staff médical de la DFB est intervenu pour le soigner. Les soins se sont ensuite poursuivis en bord de touche tandis que les supporters allemands, massés dans les tribunes du stade de Toronto (Canada), encourageaient leur joueur par des chants d’encouragement.