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« Ça ne ressemble pas à une victoire ! » Dominic Solanke salue la mentalité de Tottenham après être revenu au score à 10 contre Manchester United
Résilience à Old Trafford
Solanke a reconnu que, si le retour spectaculaire de son équipe en fin de match à Old Trafford a démontré un immense caractère, le match nul 1-1 contre Manchester United n’a pas tout à fait la saveur d’une victoire. Revenant sur les montagnes russes émotionnelles de la rencontre, Solanke a déclaré à BBC MOTD : « Je ne dirais pas que cela ressemble à une victoire. En première période, nous avons très bien joué. Nous avons dominé la majeure partie du temps et nous aurions dû avoir deux buts d’avance. »
Il a ajouté : « En seconde période, nous nous retrouvons à dix et nous avons quand même réussi à tirer quelque chose de ce match. Cela montre l’état d’esprit et le caractère de l’équipe. Nous avons déjà été menés sans réagir de la bonne manière, nous voulions corriger cela. Menés au score, réduits à dix, il aurait été facile pour nous de ne pas aller chercher la victoire. »
Le résultat était particulièrement important pour Tottenham, qui a eu du mal à trouver de la régularité lors des premières étapes de la saison 2026-2027. Avant le match, le club était ancré dans la zone de relégation, et la pression reposait clairement sur De Zerbi pour provoquer une réaction. Bien qu’il soit toujours sans victoire en championnat depuis mai, l’état d’esprit combatif affiché dans les dernières minutes a laissé entrevoir un possible tournant dans sa saison.
- AFP
Solanke revient sur les occasions manquées
Malgré son héroïsme tardif, Solanke a fait preuve d’introspection au sujet de sa performance individuelle, reconnaissant qu’il aurait pu tuer le match bien plus tôt. L’ancien attaquant de Bournemouth a constamment mis en danger l’arrière-garde de United, mais n’a pas su convertir plusieurs occasions de grande qualité lors d’une première période où Tottenham était clairement l’équipe supérieure.
« J’aurais probablement dû marquer trois buts aujourd’hui, a admis l’attaquant après le coup de sifflet final. Je voulais m’assurer d’en obtenir autant que possible. J’en ai mis un, donc j’en suis reconnaissant. »
Sa persévérance a fini par payer lorsqu’il a dévié de la tête le ballon hors de portée d’un Senne Lammens statique, réduisant au silence le public local.
Carton rouge pour Bentancur et esprit d’équipe
Le cours du match a considérablement changé à la 78e minute, lorsque Rodrigo Bentancur a été expulsé pour son rôle dans une vive altercation avec Luke Shaw. Solanke a souligné que la réaction des joueurs sur le terrain reflétait un groupe prêt à se battre les uns pour les autres, quelles que soient les circonstances ou le score.
Commentant l’expulsion et la réaction qui a suivi au sein du groupe, Solanke a déclaré : « Tout s’est passé si vite que je n’ai pas encore revu l’action. Cela montre l’état d’esprit combatif de l’équipe. Tout le monde a tellement faim de bien faire et de montrer la bonne passion. » Cette combativité était exactement ce que De Zerbi recherchait, l’entraîneur italien ayant appelé à plusieurs reprises ses joueurs à montrer davantage de « personnalité » sur le terrain.
- AFP
En attendant un retournement de situation
Si ce point a suffi à permettre à Tottenham de quitter la dernière place du classement de Premier League, le club se retrouve toujours dans une position précaire. L’absence de victoire lors de ses six premiers matches est un motif majeur d’inquiétude, mais la confiance au sein du groupe reste intacte. Solanke est convaincu que s’ils parviennent à associer cette résilience nouvellement trouvée à la domination offensive affichée lors des quarante-cinq premières minutes, les résultats finiront inévitablement par s’améliorer.
« Nous avons encore énormément de choses à travailler. L’état d’esprit et le caractère ont été excellents. Nous allons finir par arranger les choses et nous serons lancés plus tôt que tard », a conclu Solanke. Selon le classement en direct de la Premier League, ce match nul maintient Tottenham dans les trois derniers, mais l’écart avec le maintien reste faible.
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