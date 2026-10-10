« Ça ne ressemble pas à une victoire ! » Dominic Solanke salue la mentalité de Tottenham après être revenu au score à 10 contre Manchester United

Solanke a reconnu que, si le retour spectaculaire de son équipe en fin de match à Old Trafford a démontré un immense caractère, le match nul 1-1 contre Manchester United n’a pas tout à fait la saveur d’une victoire. Revenant sur les montagnes russes émotionnelles de la rencontre, Solanke a déclaré à BBC MOTD : « Je ne dirais pas que cela ressemble à une victoire. En première période, nous avons très bien joué. Nous avons dominé la majeure partie du temps et nous aurions dû avoir deux buts d’avance. »

Il a ajouté : « En seconde période, nous nous retrouvons à dix et nous avons quand même réussi à tirer quelque chose de ce match. Cela montre l’état d’esprit et le caractère de l’équipe. Nous avons déjà été menés sans réagir de la bonne manière, nous voulions corriger cela. Menés au score, réduits à dix, il aurait été facile pour nous de ne pas aller chercher la victoire. »

Le résultat était particulièrement important pour Tottenham, qui a eu du mal à trouver de la régularité lors des premières étapes de la saison 2026-2027. Avant le match, le club était ancré dans la zone de relégation, et la pression reposait clairement sur De Zerbi pour provoquer une réaction. Bien qu’il soit toujours sans victoire en championnat depuis mai, l’état d’esprit combatif affiché dans les dernières minutes a laissé entrevoir un possible tournant dans sa saison.