En amont de la Coupe du monde de cet été, qui se déroulera en Amérique du Nord, la sélection américaine a choisi de dévoiler son nouveau maillot domicile face à une équipe européenne de premier plan. Ce maillot se compose de rayures horizontales ondulées rouges et blanches – en référence au drapeau national – et d’un short bleu.

La Belgique, bien qu'en déplacement, a décidé de porter son maillot extérieur. Ce maillot est principalement blanc, avec des touches de rose et de bleu clair, et est associé à un short blanc. Avant le coup d'envoi, il a été déterminé que les maillots respectifs étaient suffisamment différents pour éviter tout problème.

Les joueurs sur le terrain ne sont pas convaincus que ce processus ait fait l'objet d'une réflexion suffisante. Pulisic fait partie de ceux qui ont eu du mal à distinguer leurs coéquipiers de leurs adversaires. L'attaquant de l'AC Milan admet que l'équipe nationale américaine n'était pas assez performante ce jour-là, après être rentrée au vestiaire sur un score de 1-1 avant de s'effondrer en deuxième mi-temps, mais estime qu'on aurait dû faire davantage pour éviter cette confusion visuelle.