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« Ça ne peut pas arriver » : Christian Pulisic, la star de l'équipe nationale américaine, perplexe face à des événements « étranges » qui ont « choqué » l'équipe de Mauricio Pochettino
L'équipe nationale masculine américaine s'est effondrée en deuxième mi-temps face à la Belgique
En amont de la Coupe du monde de cet été, qui se déroulera en Amérique du Nord, la sélection américaine a choisi de dévoiler son nouveau maillot domicile face à une équipe européenne de premier plan. Ce maillot se compose de rayures horizontales ondulées rouges et blanches – en référence au drapeau national – et d’un short bleu.
La Belgique, bien qu'en déplacement, a décidé de porter son maillot extérieur. Ce maillot est principalement blanc, avec des touches de rose et de bleu clair, et est associé à un short blanc. Avant le coup d'envoi, il a été déterminé que les maillots respectifs étaient suffisamment différents pour éviter tout problème.
Les joueurs sur le terrain ne sont pas convaincus que ce processus ait fait l'objet d'une réflexion suffisante. Pulisic fait partie de ceux qui ont eu du mal à distinguer leurs coéquipiers de leurs adversaires. L'attaquant de l'AC Milan admet que l'équipe nationale américaine n'était pas assez performante ce jour-là, après être rentrée au vestiaire sur un score de 1-1 avant de s'effondrer en deuxième mi-temps, mais estime qu'on aurait dû faire davantage pour éviter cette confusion visuelle.
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Pulisic surpris par le conflit entre les maillots
Pulisic a déclaré aux journalistes après le match : « Ce n'est pas une excuse, car les deux équipes sont confrontées à ça, mais c'est juste... ça ne devrait pas arriver. C'était un peu bizarre. »
Il a ajouté : « C'est difficile. Souvent, quand on a le ballon et qu'on lève les yeux, on n'arrive pas vraiment à se repérer. On ne peut se baser que sur la couleur du maillot. C'est comme ça que ça marche. Et quand les couleurs sont très similaires, c'est difficile. »
Pulisic a poursuivi en expliquant que le problème n'était apparu aux joueurs des deux équipes qu'une fois les maillots d'échauffement retirés avant le match : « Tout le monde était un peu sous le choc. »
Sélection des maillots approuvée par les officiels du match
Un porte-parole de l'U.S. Soccer a indiqué à ESPN qu'« un processus en plusieurs étapes visant à vérifier s'il y avait un conflit entre les couleurs des maillots avait été mis en place avant le match ». Dans le cadre de ce processus, l'équipe nationale américaine avait demandé à la Belgique d'« utiliser son maillot non contrasté ».
Des images des deux maillots ont été « envoyées aux arbitres du match, puis une réunion de coordination a été organisée au cours de laquelle les maillots ont été examinés ». Les officiels ont pu examiner à nouveau les maillots le jour du match et « à aucun moment les arbitres n’ont indiqué qu’ils estimaient qu’il y avait un conflit ».
Si Pulisic n'est pas d'accord avec cette analyse, Weston McKennie est un autre joueur qui estime que les officiels du match ont commis une grave erreur. Le milieu de terrain de la Juventus, qui vient de prolonger son contrat en Italie, a trouvé que la rencontre contre la Belgique avait été plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être.
À propos du problème de couleurs des maillots, il a déclaré : « Je ne vais pas du tout mettre ça en avant comme excuse pour le match, mais c'était clairement un peu difficile.
« Chaque fois qu’on jetait un coup d’œil rapide pour distinguer les deux équipes, c’était presque 50-50. Il fallait donc peut-être prendre un peu plus de temps avec le ballon avant de prendre une décision ou de faire une passe en une touche à un coéquipier. »
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