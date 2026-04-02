La tension entre Mbappé et la direction du PSG était palpable tout au long de la saison 2023-2024, à commencer par son exclusion de l'effectif de l'équipe première lors de la tournée de pré-saison estivale. Mbappé a qualifié cette période de « mise à l'écart », une situation qui a entravé toute son intégration dans le système tactique de Luis Enrique.

« Le premier mois, je n’étais pas là, j’étais au grenier. Alors je suis revenu et je me suis dit : j’ai l’épée de Damoclès au-dessus de ma tête, à tout moment ils vont me couper la tête, donc je risque de repartir », a expliqué Mbappé. Cette incertitude a créé un environnement difficile pour l’attaquant, qui a eu du mal à s’adapter pleinement aux exigences spécifiques de Luis Enrique.