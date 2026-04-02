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Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Ahmed Refaat

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« Ça ne m'a pas vraiment apporté grand-chose » : Kylian Mbappé livre ses véritables sentiments sur Luis Enrique, deux ans après avoir quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid

Kylian Mbappé
Luis Enrique
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Ligue 1
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Kylian Mbappé s'est confié sur les aléas de sa dernière saison au Paris Saint-Germain et a livré ses véritables sentiments à l'égard de Luis Enrique. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, qui a connu un parcours légendaire de sept ans au Parc des Princes avant de finalement rejoindre le Real Madrid, a évoqué l'impact que les circonstances de son départ ont eu sur son apprentissage du football.

  • Une dernière année riche en rebondissements à Paris

    Invité du podcast « The Bridge » aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et d'Achraf Hakimi, Mbappé a déclaré, interrogé sur sa relation avec l'entraîneur du PSG : « Luis Enrique est un excellent entraîneur, il dit franchement ce qu'il pense. Malheureusement, ma dernière année avec lui a été marquée par des hauts et des bas, je n'ai donc pas pu tirer pleinement parti de son expertise. »

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    Vivre sous « l'épée de Damoclès »

    La tension entre Mbappé et la direction du PSG était palpable tout au long de la saison 2023-2024, à commencer par son exclusion de l'effectif de l'équipe première lors de la tournée de pré-saison estivale. Mbappé a qualifié cette période de « mise à l'écart », une situation qui a entravé toute son intégration dans le système tactique de Luis Enrique.

    « Le premier mois, je n’étais pas là, j’étais au grenier. Alors je suis revenu et je me suis dit : j’ai l’épée de Damoclès au-dessus de ma tête, à tout moment ils vont me couper la tête, donc je risque de repartir », a expliqué Mbappé. Cette incertitude a créé un environnement difficile pour l’attaquant, qui a eu du mal à s’adapter pleinement aux exigences spécifiques de Luis Enrique.

  • Une attention dispersée et des contraintes tactiques

    Au fil de la saison, alors que son transfert à Madrid devenait un secret de polichinelle, le temps de jeu de Mbappé en Ligue 1 a commencé à diminuer. Luis Enrique avait alors déclaré que l'équipe devait « apprendre à jouer sans Kylian », remplaçant souvent la star ou la laissant sur le banc lors des rencontres nationales, tout en la réservant pour les soirées européennes.

    Mbappé a admis que cette dynamique l'avait empêché d'atteindre son meilleur niveau sous les ordres de l'Espagnol. « Vous savez, nous avons une bonne relation. Après avoir pris la décision de partir, je n'ai plus joué pendant les trois ou quatre derniers mois ; il ne me gardait que pour la Ligue des champions », a-t-il déclaré. « J'avais la tête à moitié ici (à Paris) et à moitié là-bas (à Madrid), donc techniquement, je n'en ai pas tiré profit. J’en ai tiré profit en tant qu’amateur de football ; j’ai pris plaisir à regarder de l’extérieur parce que j’adore le football. Vous voyez, quand on aime le football, on regarde, peu importe où l’on se trouve. »



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    Le respect reste intact envers l'entraîneur du PSG

    Mbappé n’a pas manqué de saluer le sens tactique de Luis Enrique. Le caractère exigeant de l’Espagnol a été mis en évidence dans un documentaire où il mettait Mbappé au défi de défendre à la manière de Michael Jordan, l’icône de la NBA, en l’exhortant à presser ses adversaires avec plus d’intensité.

    Mbappé a conclu en réitérant son respect professionnel pour l'ancien entraîneur du FC Barcelone. « Je n'en ai pas vraiment profité, mais c'est un bon entraîneur, il connaît vraiment son football », a déclaré le Français. Maintenant qu'il s'est bien intégré à la vie au Santiago Bernabéu, les réflexions de Mbappé offrent un aperçu rare du poids psychologique de l'une des sagas de transfert les plus médiatisées de l'histoire moderne.

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