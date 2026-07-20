« Ça ne m'a pas emballé ! » - Wayne Rooney fustige le spectacle « nul » de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, avec Madonna, Shakira et Justin Bieber

Rooney a critiqué le spectacle de la mi-temps de la première finale de la Coupe du monde, affirmant que cette longue pause ne l’avait guère diverti. L’événement phare du football a adopté un spectacle de mi-temps à la manière du Super Bowl lors de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine au MetLife Stadium, dans le New Jersey.

En tant que consultant pour la BBC aux côtés des ex-Man City Micah Richards et Joe Hart, il a été interrogé par la présentatrice Gabby Logan sur ce qu’il avait retenu de ce show de 11 minutes. L’ancien attaquant de Manchester United et des Three Lions a répondu sans détour, indiquant clairement qu’il n’était pas client de ce type de spectacle.

Conçu par Chris Martin, le leader de Coldplay, le show a aligné des performances et des apparitions de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, ainsi que des Muppets et des personnages de Sesame Street.



