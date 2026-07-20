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« Ça ne m'a pas emballé ! » - Wayne Rooney fustige le spectacle « nul » de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, avec Madonna, Shakira et Justin Bieber
Rooney rejette l'idée d'un spectacle à la mi-temps de la Coupe du monde
Rooney a critiqué le spectacle de la mi-temps de la première finale de la Coupe du monde, affirmant que cette longue pause ne l’avait guère diverti. L’événement phare du football a adopté un spectacle de mi-temps à la manière du Super Bowl lors de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine au MetLife Stadium, dans le New Jersey.
En tant que consultant pour la BBC aux côtés des ex-Man City Micah Richards et Joe Hart, il a été interrogé par la présentatrice Gabby Logan sur ce qu’il avait retenu de ce show de 11 minutes. L’ancien attaquant de Manchester United et des Three Lions a répondu sans détour, indiquant clairement qu’il n’était pas client de ce type de spectacle.
Conçu par Chris Martin, le leader de Coldplay, le show a aligné des performances et des apparitions de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, ainsi que des Muppets et des personnages de Sesame Street.
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Les apparitions de célébrités ne font pas la différence
Interrogé sur son moment préféré du show de la mi-temps, Rooney a tranché : « Franchement, c’est quand ça s’est fini.
J'apprécie beaucoup de ces artistes, mais j'ai trouvé ça nul. Ça ne m'a pas du tout emballé et j'avais hâte que le match reprenne. J'aime bien Burna Boy, j'aime bien Bieber, j'aime bien Shakira, mais là, c'était trop fade. »
Richards a exprimé un avis différent, qualifiant en plaisantant Rooney de « râleur » pour avoir refusé d’apprécier le spectacle.
Sur ITV, Roy Keane a livré une analyse plus nuancée de l’événement, déclarant : « C’était un peu une déception, mais je pense que les spectateurs dans le stade ont probablement davantage apprécié que nous. »
La tradition du football rencontre le divertissement à l’américaine.
Le spectacle de la mi-temps a marqué un tournant dans la finale de la Coupe du monde : la FIFA a puisé son inspiration dans le show du Super Bowl pour accompagner la rencontre phare du tournoi. L’opération a aussi soutenu le Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation citoyenne, qui entend collecter 100 millions de dollars pour l’éducation partout dans le monde.
Cette pause prolongée a suscité des débats avant et après la finale, certains craignant qu’elle n’affecte le rythme de la rencontre. Les critiques de Rooney reflètent le point de vue de ceux qui estiment que le football doit rester au cœur de l’événement, malgré les efforts de la FIFA pour renforcer son aspect spectacle.
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L'Espagne l'emporte, mais le débat sur le spectacle de la mi-temps persiste
L'Espagne a finalement remporté la Coupe du monde grâce à une victoire 1-0 contre l'Argentine en prolongation. L'attaquant du FC Barcelone Ferran Torres a inscrit le but décisif à la 106e minute, scellant ainsi un nouveau triomphe international majeur pour l'équipe de Luis de la Fuente.
Si le succès de la Roja a logiquement fait la une, l’introduction d’un show à la mi-temps de la finale devrait encore alimenter les débats. Les critiques de Rooney et les réactions mitigées de plusieurs consultants illustrent la division sur la question : le plus grand événement footballistique doit-il embrasser un format plus spectaculaire ?
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