« Ça ne fait pas bonne impression » : selon Alan Shearer, l'arbitrage en Premier League se détériore en raison d'un recours excessif au VAR

Shearer a critiqué l'arbitrage après le match. Il a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Ils [les arbitres] s'appuient trop là-dessus, et cela affecte désormais la qualité de l'arbitrage ; ce n'est pas très flatteur. Vous auriez dû accorder un penalty quand vous en avez accordé deux comme ça. Comment diable avez-vous pu ne pas en accorder un autre ? »

L'ancien défenseur de Liverpool Stephen Warnock partageait l'avis de Shearer, ajoutant : « Je pense que ça a tout gâché. Ça a gâché le plaisir dans les stades. Je pense que cela a gâché le travail des arbitres. Je pense que c'est un peu une bouée de sauvetage à chaque fois qu'ils arbitrent. Le VAR n'est pas parfait, il n'est pas génial, il commet des erreurs et il reste subjectif, ce qui est un énorme problème, et je pense simplement que c'est un mauvais ajout au jeu. »