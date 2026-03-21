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« Ça ne fait pas bonne impression » : selon Alan Shearer, l'arbitrage en Premier League se détériore en raison d'un recours excessif au VAR
Le match Manchester United - Bournemouth entaché par la polémique
Manchester United était furieux après le match nul 2-2 de vendredi à Bournemouth. Les visiteurs menaient 1-0 grâce à un penalty de Bruno Fernandes quand Amad s'est effondré dans la surface de réparation après un tacle d'Adrien Tuffert. L'arbitre Attwell n'a pas sifflé de penalty, et les Cherries ont immédiatement riposté à l'autre bout du terrain pour égaliser. United a rapidement repris l'avantage, mais s'est vu privé de victoire lorsque l'arbitre a sifflé un penalty contre Evanilson et expulsé Maguire. Le VAR a examiné et confirmé les deux décisions de l'arbitre, estimant qu'il n'y avait pas eu de contact suffisant pour la faute sur Amad et que Maguire avait commis une faute de retenue sur Evanilson sans tenter de disputer le ballon.
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« Ça ne fait pas bonne impression » - Shearer s'exprime
Shearer a critiqué l'arbitrage après le match. Il a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Ils [les arbitres] s'appuient trop là-dessus, et cela affecte désormais la qualité de l'arbitrage ; ce n'est pas très flatteur. Vous auriez dû accorder un penalty quand vous en avez accordé deux comme ça. Comment diable avez-vous pu ne pas en accorder un autre ? »
L'ancien défenseur de Liverpool Stephen Warnock partageait l'avis de Shearer, ajoutant : « Je pense que ça a tout gâché. Ça a gâché le plaisir dans les stades. Je pense que cela a gâché le travail des arbitres. Je pense que c'est un peu une bouée de sauvetage à chaque fois qu'ils arbitrent. Le VAR n'est pas parfait, il n'est pas génial, il commet des erreurs et il reste subjectif, ce qui est un énorme problème, et je pense simplement que c'est un mauvais ajout au jeu. »
Carrick fulmine contre ces décisions
L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a fait part de sa frustration au coup de sifflet final. Il a déclaré à Sky Sports : « Nous avons marqué un but, nous aurions dû obtenir un autre penalty. Si on en obtient un, on doit obtenir l'autre. Pour moi, c'est pratiquement identique : une prise à deux mains. Donc, dans tous les cas, il s'est trompé sur l'un des deux. Accorder un penalty et pas l'autre, je n'arrive tout simplement pas à comprendre. C'est fou. À cause de ça, ils repartent de l'autre côté, marquent, et après, c'est vraiment le chaos.
« Par où commencer, vraiment ? Écoutez, peut-être qu’il a dépassé Harry et que c’est la bonne décision, et il l’a sifflée. Ça ne me pose pas trop de problème, je n’ai pas revu l’action pour être tout à fait honnête, mais je pense que s’il l’a dépassé et qu’il est seul face au but, je peux comprendre cette décision, donc je ne vais pas dire qu’on méritait tout. Mais ça n’aurait pas dû arriver parce qu’on aurait dû avoir un autre penalty et le match aurait été totalement différent. »
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Manchester United va déposer une plainte officielle
Manchester United envisage désormais de déposer une plainte officielle auprès de l'instance arbitrale PGMOL concernant ces décisions. Les Red Devils sont furieux de l'arbitrage et estiment que si le penalty contre Amad avait été sifflé, ils auraient mené 2-0 et assuré les trois points, selon le Daily Mail. Manchester United souhaite également obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles neuf minutes de temps additionnel ont été accordées alors qu'ils tentaient de tenir le match nul à dix contre onze.
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