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« Ça ne doit plus se reproduire » : la réaction d’Endrick après son occasion manquée qui a coûté cher au Brésil. Le jeune prodige du Real Madrid promet de revenir plus fort pour la Coupe du monde 2030
Une élimination douloureuse pour le Brésil
Selon le médiabrésilien « ge », Endrick a quitté le stade profondément frustré par le parcours global du Brésil et par l’occasion manquée en seconde mi-temps, alors que le score était encore de 0-0. Le Brésil a finalement été éliminé du tournoi après s’être incliné 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale.
L’attaquant a reconnu qu’il aurait pu changer le cours de la rencontre et entend tirer les enseignements de cette erreur. Interrogé sur ce raté coûteux, Endrick a déclaré : « Énormément. Après coup, j’ai même continué à parler à Dieu, je l’ai remercié pour cette opportunité, mais c’était un moment où j’aurais pu mieux faire. Je n’ai pas réussi, mais je remercie Dieu pour cette opportunité. Je vais travailler pour m’assurer que cela ne se reproduise plus. »
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Perspectives pour 2030
Au moment de tirer le bilan de sa toute première Coupe du monde, Endrick a reconnu que la compétition n’avait pas répondu à ses attentes, tout en soulignant la fierté d’avoir endossé le maillot de l’équipe nationale après un long parcours. Malgré la déception d’une élimination prématurée, le jeune attaquant affiche déjà sa détermination à intégrer à nouveau le groupe pour la prochaine édition.
Endrick a ajouté : « Cette Coupe du monde ne s’est pas déroulée comme je l’espérais, mais je remercie Dieu de m’avoir offert cette opportunité. Le chemin pour en arriver là a été très difficile. Ce fut une expérience. Je vais travailler dur au cours des quatre prochaines années pour être de nouveau présent ici. »
Mettre l'accent sur le collectif
Interrogé sur une éventuelle étiquette de talisman et de référence principale du Brésil pour le prochain cycle de la Coupe du monde, Endrick a immédiatement refusé de porter une telle pression individuelle. Il a insisté sur l’importance cruciale de l’effort collectif pour reconstruire la confiance ébranlée de l’équipe. « Je vais travailler dur, a-t-il expliqué. J'espère ne pas être le seul à porter le poids de cette responsabilité, j'espère que ce sera l'affaire de tous ceux qui sont ici, afin que nous puissions travailler en groupe. C'est ce qu'il y a de mieux pour le Brésil : que chacun fasse du bon travail, pour que nous ne revivions pas cela. »
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Quelle suite pour le Brésil ?
Après leur pire Coupe du monde depuis 36 ans, Carlo Ancelotti et ses joueurs rentrent chez eux pour se ressaisir. Le Brésil va d’abord observer une pause avant de retrouver la compétition lors de la trêve internationale de septembre. Deux matchs amicaux contre l’Australie sont prévus : le premier le 25 septembre à Townsville, le second quatre jours plus tard à Brisbane.
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