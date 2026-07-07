Selon le médiabrésilien « ge », Endrick a quitté le stade profondément frustré par le parcours global du Brésil et par l’occasion manquée en seconde mi-temps, alors que le score était encore de 0-0. Le Brésil a finalement été éliminé du tournoi après s’être incliné 2-1 face à la Norvège en huitièmes de finale.

L’attaquant a reconnu qu’il aurait pu changer le cours de la rencontre et entend tirer les enseignements de cette erreur. Interrogé sur ce raté coûteux, Endrick a déclaré : « Énormément. Après coup, j’ai même continué à parler à Dieu, je l’ai remercié pour cette opportunité, mais c’était un moment où j’aurais pu mieux faire. Je n’ai pas réussi, mais je remercie Dieu pour cette opportunité. Je vais travailler pour m’assurer que cela ne se reproduise plus. »