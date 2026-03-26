« Ça n'aide personne » : Raheem Sterling invité à prendre sa retraite et à « partir à Ibiza » alors que le Feyenoord traverse une période difficile

Van der Gijp a dressé un bilan sans concession de la forme actuelle de Sterling, suggérant que l'ailier devrait prendre sa retraite immédiatement. Le joueur de 31 ans a rejoint le Feyenoord en tant que joueur libre après la résiliation de son contrat avec Chelsea, mais il n'a pas réussi à retrouver l'étincelle qui faisait autrefois de lui l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe.

S'exprimant dans le podcast Willem & Wessel, Van der Gijp n'a pas mâché ses mots : « Il devrait simplement aller voir Robin van Persie et lui dire : "Arrêtons ça, ça ne va pas marcher, ce n'est bon ni pour moi, ni pour toi, ni pour le club". Tu n’aides vraiment personne avec ça. Il devrait simplement aller à Ibiza, enfiler son maillot de bain et déguster une délicieuse paella avec sa femme. Là, il passerait un super moment. Mais ça ne va plus marcher pour lui. Quel dommage. »