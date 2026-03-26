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« Ça n'aide personne » : Raheem Sterling invité à prendre sa retraite et à « partir à Ibiza » alors que le Feyenoord traverse une période difficile
Des conseils sans concession sur la retraite pour Sterling
Van der Gijp a dressé un bilan sans concession de la forme actuelle de Sterling, suggérant que l'ailier devrait prendre sa retraite immédiatement. Le joueur de 31 ans a rejoint le Feyenoord en tant que joueur libre après la résiliation de son contrat avec Chelsea, mais il n'a pas réussi à retrouver l'étincelle qui faisait autrefois de lui l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe.
S'exprimant dans le podcast Willem & Wessel, Van der Gijp n'a pas mâché ses mots : « Il devrait simplement aller voir Robin van Persie et lui dire : "Arrêtons ça, ça ne va pas marcher, ce n'est bon ni pour moi, ni pour toi, ni pour le club". Tu n’aides vraiment personne avec ça. Il devrait simplement aller à Ibiza, enfiler son maillot de bain et déguster une délicieuse paella avec sa femme. Là, il passerait un super moment. Mais ça ne va plus marcher pour lui. Quel dommage. »
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Les difficultés en Eredivisie
L'ancienne star de Manchester City et de Liverpool n'a réussi qu'une seule passe décisive lors de ses cinq premières apparitions sous les couleurs du géant de Rotterdam, lors d'une victoire contre l'Excelsior. Sa prestation lors du récent match nul 1-1 contre l'Ajax a été particulièrement décevante, ce qui a conduit Van Persie à le remplacer après seulement 55 minutes, alors que le Feyenoord tentait de revenir dans la partie.
Son collègue commentateur Willem van Hanegem a fait écho aux inquiétudes de Van der Gijp, se demandant si Sterling avait encore les qualités physiques nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. « Il n'était tout simplement pas au rendez-vous, non. Si j'étais à leur place, je demanderais à être remboursé et je lui dirais : rentre chez toi », a déclaré l'ancien milieu de terrain de Feyenoord. « On ne devrait pas faire jouer un joueur comme ça. C'était un bon joueur autrefois ; il était encore en forme et rapide, mais c'est à peu près tout. S'il te bouscule, il tombe. C'est pas dingue, ça ? En tant que joueur, tu ne devrais pas faire ça non plus. S'il manque de vitesse et qu'il a le ballon, ils lui marchent tout simplement dessus. Ça ne sert à rien. »
Van Persie exige d'avoir plus d'impact
Malgré les critiques de plus en plus vives des médias néerlandais, l'entraîneur Robin van Persie adopte une attitude publique plus diplomatique, tout en reconnaissant qu'il attend davantage de sa recrue phare de l'hiver. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United souhaite vivement que Sterling retrouve son rythme, alors que le Feyenoord cherche à s'assurer la deuxième place du classement de l'Eredivisie.
« Le plus important, c’est de gagner des matchs pendant cette période où Raheem retrouve peu à peu sa forme physique », a déclaré Van Persie aux journalistes. « Je respecte et je comprends d’où il vient, mais en même temps, nous devons être performants en tant que club. Nous devons terminer deuxièmes, c’est aussi simple que cela. Je pense qu’il progresse sur le plan physique et dans ses performances. En même temps, je veux le voir avoir plus d’impact sans le ballon, et plus d’impact avec le ballon. »
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Et maintenant ?
Son contrat à durée déterminée arrivant à échéance à la fin de la saison, Sterling s'apprête à vivre des mois décisifs dans sa carrière professionnelle. L'international anglais espère avoir une nouvelle occasion de prouver sa valeur à Van Persie lorsque le Feyenoord se rendra au FC Volendam après la trêve internationale.